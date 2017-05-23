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Председателем Общественной палаты Приморья избран Борис Ступницкий

23 Мая 2017, 16:45 | Приморье

В Приморье прошло первое заседание нового состава Общественной палаты. Участие в нем принял Губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Глава региона пожелал новому составу Общественной палаты Приморья успешной и плодотворной работы, отметив, что за три года работы первого состава реализованы важные инициативы в области межнациональных отношений, экологии, здравоохранения, культуры, образования, противодействия коррупции и другие.

«Через экспертизу Общественной палаты проходят самые важные законопроекты. Сегодня Общественная палата – площадка для диалога между гражданами и властью. Ваша задача – помочь власти выявить актуальные проблемы и предложить действенные механизмы для их решения. Я и мои заместители всегда готовы помочь вам», – подчеркнул Губернатор.  

В ходе первого оргзаседания был избран председатель нового состава Общественной палаты Приморья, его заместители и председатели отраслевых комиссий.

Председателем Общественной палаты единогласно избран Борис Ступницкий, его заместителем – Валерий Яшин. Председатели общественных комиссий: по общественному контролю – Валерий Яшин, по этике и регламенту – Владимир Богомолов, по содействию экономическому развитию – Юлия Пак, по качеству жизни и социальному развитию – Денис Григорьев, по развитию человеческого потенциала – Владимир Макаров, по экологической безопасности и природопользованию – Валентин Лабонин, по защите прав и свобод граждан – Алексей Буяков, по развитию гражданского общества – Вероника Муза.

Напомним, с инициативой о формировании общероссийской Общественной палаты в 2004 году выступил Президент России Владимир Путин. Предложение главы государства поддержали депутаты Государственной Думы, и 4 апреля 2005 года федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» был принят. 

В Приморском крае закон об Общественной палате появился в 2013 году по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. А уже в 2014 году сформирован первый созыв палаты, ставшей главной площадкой для координации действий институтов гражданского общества в регионе. 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: ступницкий борис  Владимир Путин  общественная палата 



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