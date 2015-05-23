В Приморье иностранных инвесторов зазывали в ТОРы

Международный межпартийный форум собрал во Владивостоке делегатов политических партий стран АТР. Огромный пласт времени российская делегация обращала внимание иностранных коллег на проект открытого порта во Владивостоке и территории опережающего развития (ТОРы). Как сообщает корр. деловой газеты «Золотой Рог» с места события, российская сторона делала акцент на налоговые преференции в этих особых экономических территориях.

Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев рассказал о том, что в Приморье предусмотрено создание шести потенциальных территорий опережающего развития и пригласил оставлять заявки на организацию ТОР-а на острове Русский.

Однако некоторые азиатские парламентарии выразили свое скептическое отношение к попытке привлечь инвестиции Россией. Например, прозвучали данные об оттоке российского капитала из страны в 2014 — 2015 годах. Примечательно, что Единоросы активно парировали азиатский скепсис своей статистикой, согласно ей наибольший отток капитала был в 2014 году не с ДФО России, а из Лондона.

Сегодня, 23 мая, на острове Русском стартовал второй день форума, на котором российские и азиатские парламентарии продолжат обсуждение насущных проблем стран АТР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.