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В Приморье иностранных инвесторов зазывали в ТОРы

23 Мая 2015, 10:08 | Приморье

Международный межпартийный форум собрал во Владивостоке делегатов политических партий стран АТР. Огромный пласт времени российская делегация обращала внимание иностранных коллег на проект открытого порта во Владивостоке и территории опережающего развития (ТОРы). Как сообщает корр. деловой газеты «Золотой Рог» с места события, российская сторона делала акцент на налоговые преференции в этих особых экономических территориях.

Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев рассказал о том, что в Приморье предусмотрено создание шести потенциальных территорий опережающего развития и пригласил оставлять заявки на организацию ТОР-а на острове Русский.

Однако некоторые азиатские парламентарии выразили свое скептическое отношение к попытке привлечь инвестиции Россией. Например, прозвучали данные об оттоке российского капитала из страны в 2014 — 2015 годах. Примечательно, что Единоросы активно парировали азиатский скепсис своей статистикой, согласно ей наибольший отток капитала был в 2014 году не с ДФО России, а из Лондона.

Сегодня, 23 мая, на острове Русском стартовал второй день форума, на котором российские и азиатские парламентарии продолжат обсуждение насущных проблем стран АТР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: АТР  партии  приморье  торы  единая россия  инвестиции  экономика  свободный порт владивостока  форум 



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  • Псевдоним01:23, 24.05.2015#

    иностранных инвесторов

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