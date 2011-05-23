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"Аллигатор" прибыл в Приморье: вертолётчики осваивают Ка-52
Приморские вертолётчики осваивают современную авиатехнику. В одну из воинских частей поступили четыре новейшие машины Ка-52 "Аллигатор".
Уникальный вертолёт может совершать вылеты в любую погоду, способен поражать наземные и воздушные цели днем и ночью, а за жизнь экипажа отвечает специальная система спасения. Первые плановые полеты Ка-52 состоятся уже в следующем месяце.
Летчик-испытатель оборонного завода "Прогресс" Александр Кукла нехотя покидает кабину Ка-52. Позади - десятки часов испытаний и маневров, выполнить которые не под силу традиционной винтокрылой машине. Здесь используется так называемая соосная или сдвоенная система винтов. В боевых условиях такой вертолет покажет не свойственную для себя живучесть.
Лётчик-испытатель завода "Прогресс" пояснил, что если обычно повреждение хвостовой балки, нарушение трансмиссии хвостового винта, приводит к потере вертолета, то "Аллигатор" может вернуться домой даже с оторванным хвостом. Отдаем в хорошие руки, шутят на "Прогрессе". Именно военным летчикам авиабазы в Черниговке выпала честь обкатать новую технику.
Этого момента военные летчики авиабазы в Черниговке ждали давно. И вот знаменитый Ка-52 пошел в серию. Только что на аэродром приземлился первый вертолет из новой партии и, тем самым, сразу же встав на боевое дежурство. На подходе, вернее, на подлете - и другие "Аллигаторы".
Отмаршировав после торжественного построения, лётчики буквально наперегонки бегут к новому вертолету. О такой технике раньше можно было только мечтать, но теперь вертолеты Ка-52 выпускают серийно, согласно заключенным с Минобороны контрактам.
"Это - новая машина. Сами понимаете, что такое – новое. Это когда приходишь в магазин и покупаешь свой новый автомобиль, и он по-новому пахнет. Такого давно уже не испытывал лётный состав. А каждый бы хотел полетать на новой авиационной технике", - говорит командир авиабазы армейской авиации Дмитрий Земляков.
Ка-52 недаром называют уникальной машиной. "Аллигатор" может воевать ночью и в любую погоду с танками и даже вертолетами противника. Здесь установлена система спасения. Реактивные катапультные кресла, вместе с отстреливающимися лопастями винтов, гарантируют жизнь пилотам в любых боевых условиях.
От попадания снарядов и пуль крупного калибра летчики надежно защищены усиленной броней кабины. Евгений Маун, ведущий технолог цеха окончательной сборки, поясняет: "Кабина у него хорошо бронирована, лобовые стекла бронированы, наружная броня".
В цехах оборонного завода "Прогресс" вовсю кипит работа. Это целый конвейер - над каждым экземпляром одновременно работает по два десятка специалистов. До конца июня нужно собрать все вертолеты первой серии.
"Есть два контракта, практически 70 процентов вертолетов по этим контрактам находятся в цехе окончательной сборки. И контракты, которые заключены на сегодняшний день, в ближайшее время будут выполнены", - говорит заместитель управляющего директора завода "Прогресс" Владимир Муравьев.
По некоторым данным, в Минобороны сегодня готовят контракты на дополнительное производство вертолетов Ка-52 - в рамках программы перевооружения армии до 2018 года. Тем временем, конструкторы решили пойти дальше: сейчас ведется доработка "Аллигатора" для того, чтобы боевую машину могли использовать для вооружения вертолетоносцев и корветов, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на www.vesti.ru
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