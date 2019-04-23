Серьезным намерениям - серьезную поддержку

Губернатор Приморья рассказал, как сделать край привлекательным для инвесторов

Приморский край должен быть привлекательным для инвесторов не только за счет своего выгодного географического положения, но и благодаря комфортным условиям для ведения бизнеса. Создать такие условия - общая задача всех уровней власти, заявил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на заседании краевого Инвестиционного совета 19 апреля. Об изменениях, которые должны произойти в экономике Приморья в течение ближайших пяти лет, глава региона рассказал в своем инвестиционном Послании, которое зафиксировало новые принципы взаимоотношений власти и бизнеса.

По словам Олега Кожемяко, руководство края готово всецело поддерживать проекты, которые принесут быструю отдачу в виде новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. Но помогать власти Приморья готовы только тем инвесторам, которые соответствуют двум ключевым требованиям - это наличие проработанного бизнес-плана и средств для его реализации. Как подчеркнул губернатор, за каждым резидентом Свободного порта Владивосток или территорий опережающего развития должны стоять реальные инвестиции – просто так раздавать преференции и земельные участки никому не будут.

- Сейчас мы создаем фундамент, который позволит бизнесу чувствовать себя уверено на приморской земле. Механизмы, которые будут способствовать его развитию, подчеркнул Олег Кожемяко. - Наш регион сам по себе имеет большую привлекательность - мы видим это по количеству резидентов Свободного порта и территорий опережающего развития. Но необходимо, чтобы на всех уровнях власти инвесторам оказывалось содействие. Это налоги и рабочие места, которые нужны Приморскому краю.

Поручение будет выполнено

Обращаясь к представителям бизнеса с инвестиционным посланием, Олег Кожемяко напомнил, что «точкой отсчета» для оценки успешности всех предпринимаемых шагов станет положение Приморского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ. Не секрет, что Приморье до недавнего времени находилось в нижней части рейтинга, что идет вразрез с задачей, поставленной президентом России Владимиром ПУТИНЫМ – вывести все регионы Дальнего Востока в ТОП-30 рейтинга. Кроме того, улучшение условий для развития предпринимательства является одной из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

Олег Кожемяко напомнил о ряде положительных изменений, которые повлияют на положение Приморья в рейтинге – это сокращение срока подключения объектов к сетям водо- и электроснабжения, постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности. Работа по упрощению административных процедур, с которыми предприниматели сталкиваются в своей повседневной работе, должна быть продолжена и кратно усилена, подчеркнул губернатор. Большая роль отводится органам местного самоуправления, которые должны перестроить свою работу в соответствии с муниципальным инвестиционным стандартом. При этом Олег Кожемяко призвал думать не о формальных показателях, а о создании простых, понятных и удобных условий для инвесторов. Кроме того, привлекательный для бизнеса регион должен быть комфортным для жизни.

- Наши действия должны привести к тому, чтобы качество жизни в Приморском крае было сопоставимо с качеством жизни в центральных регионах России, - добавил губернатор Приморья. – Это потребует строительства новых объектов социальной инфраструктуры. Мы понимаем, что реализовать все эти проекты только за счет бюджета невозможно, поэтому будем шире применять механизм государственно-частного партнерства.

Драйверы перемен

В инвестиционном послании губернатор также обозначил основные отрасли, которые будут локомотивами приморской экономики в ближайшие годы. Это транспорт и логистика, судостроение и судоремонт, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы. Так, только в транспортно-логистической отрасли планируется реализовать 17 проектов с общей суммой инвестиций в 348 млрд рублей. Их реализация должна способствовать росту экспорта российских товаров на перспективные рынки стран АТР. Поэтому модернизация коснется не только дорог и портов, но и международных автомобильных пунктов пропуска. К примеру, «Марково» и «Турий Рог» начнут модернизировать уже в этом году.

Говоря о развитии судостроения и судоремонта, губернатор Приморья отметил значение строящейся суперверфи «Звезда» не только для развития экономики, но и для формирования качественно новой инфраструктуры в Большом Камне. Вокруг ССК «Звезда» создадут промышленный парк для производства большого перечня сопутствующей продукции, необходимой новым судам. Не забудут и о небольших предприятиях судостроения и судоремонта, расположенных на юге Приморья: комплекс мер для их поддержки глава региона поручил разработать и запустить уже в 2019 году.

- Наша цель - вернуть судоремонт в Россию, в Приморье, чтобы наши рыбодобывающие суда приходили на ремонт на местные предприятия. Это сложная и разноплановая задача, но у нас есть понимание с Минпромторгом и Федеральным агентством по рыболовству, какими методами ее решить, - сказал Олег Кожемяко.

В сфере рыбопереработки к реализации намечены 16 крупных инвестпроектов общей стоимостью 63 млрд рублей, а агропромышленный комплекс Приморья укрепится 10 масштабными проектами на сумму 183 млрд рублей. Вместе с дальневосточным Агентством по привлечению инвестиций и развитию экспорта администрация Приморья работает над формированием «банка» свободных земельных участков, пригодных для ведения сельского хозяйства. Для этого совместно с муниципалитетами проводится мониторинг эффективности использования земель сельхозназначения.

Еще одна важная для Приморья отрасль - горнодобывающая - уже получает поддержку из краевого бюджета. Олег Кожемяко напомнил, что в феврале 2019 года был утвержден порядок предоставления энергоемким предприятиям субсидий на оплату потребленной электроэнергии. Первым получателем субсидии стал Дальнегорский ГОК, но с одним важным условием – его собственники взяли на себя обязательство направить высвободившиеся финансовые средства на модернизацию оборудования фабрик и цехов, приобретение горной техники. В результате должна повыситься эффективность производства.

Туристическая отрасль, особенно динамично развивающаяся в последние несколько лет, также была обозначена Олегом Кожемяко в числе приоритетных. В 2019 году Владивосток ожидает заход 15 круизных лайнеров, в том числе суперлайнеров вместимостью 5 тысяч человек. Кроме того, упор планируется сделать на развитие событийного и экологического туризма.

- Только эффективное взаимодействие бизнеса и государства позволит построить новую, конкурентоспособную экономику Приморья, обеспечить опережающие темпы развития, - резюмировал Олег Кожемяко. - Кроме того, достижение поставленных целей невозможно без изменения системы государственного и муниципального управления. Необходимо внедрять образовательные программы для управленческих команд краевых и муниципальных служащих.

Олег Кожемяко поблагодарил бизнес-сообщество за активное участие в работе по улучшению инвестиционного климата в регионе, а профильным департаментам поручил разработать план мероприятий по реализации задач, озвученных в инвестиционном послании. Кстати, текст послания в ближайшее время разместят на Инвестиционном портале Приморского края.

Проекты сначала оценят

Наиболее проработанные и перспективные инвестпроекты будут получать статус приоритетных – речь об этом также шла в инвестиционном послании губернатора. Конкретный набор преференций для таких проектов, а также порядок их отбора пропишут в новом краевом законе, который в ближайшие недели рассмотрит краевой парламент. Отметим, что ряд крупных проектов, поданных через департамент экономики или Инвестиционное агентство Приморского края, уже обсудили на заседаниях краевого Инвестсовета под председательством Олега Кожемяко.

- Инвестиционный совет – это возможность объективно рассмотреть любой инвестпроект, который может быть включен в число приоритетных. Задать вопросы, услышать ответы, оценить наличие документов и финансовых ресурсов под этот проект, - обозначил Олег Кожемяко. – У нас нет задачи «для галочки» регистрировать резидентов. Наша задача – это новые рабочие места от серьезных инвесторов!

Не стала исключением и встреча, состоявшаяся 19 апреля. На рассмотрение первых лиц края были представлены три проекта – комплекс по воспроизводству молоди гидробионтов в Хасанском районе, агроферма в Хорольском районе, проект по утилизации автомобильных покрышек в Уссурийске. Олег Кожемяко, который до прихода в политику имел многолетний опыт предпринимательской деятельности, заявленные инвестпроекты оценивал с точки зрения их проработки и эффекта для экономики Приморья. По поводу создания агрофермы в Хорольском районе у главы региона даже завязалась дискуссия с руководителем ООО «Легендагро Приморье», который заявил о необходимости привлечения иностранной рабочей силы. Олег Кожемяко подчеркнул важность использования российской техники и рабочей силы при реализации данного проекта.





- Докладчики рассказали о своих проектах. Некоторые проекты уже достаточно известны, они реализуются на территории Приморского края, но есть определенные барьеры по их реализации. Другие проекты мы увидели впервые. Думаю, что в дальнейшем проектов будет больше, и Инвестсовет поможет более детально рассмотреть их перед реализацией. Здесь принимаются системные решения, которые касаются работы разных уровней власти. Свое видение проекта также озвучивают губернатор, руководители департаментов, привлеченные эксперты, - отметил исполнительный директор приморского отделения общественной организации МСП «Опора России» Андрей КАРАВАЕВ.





- Обсуждение проектов в формате Инвестиционного совета – самый эффективный инструмент для ускорения их реализации. Все четко, без «воды». Выходит инвестор, говорит о проблемах, с которыми столк-нулся. И все структуры, которые влияют на реализацию проекта, отвечают на поставленные вопросы, а губернатор тут же дает необходимые распоряжения. Бюрократия сводится на нет, - убежден член комитета ЗС ПК по экономической политике Евгений КОСТЮКОВ.

На фото: Губернатор Олег Кожемяко: «Сейчас мы создаем фундамент, который позволит бизнесу чувствовать себя уверенно на приморской земле. Механизмы, которые будут способствовать его развитию».

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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.