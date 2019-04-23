В Приморье нашли своих Зеленских

Составлен Топ-10 молодых политиков региона с большими амбициями

Президентом Украины вчера стал Владимир Зеленский - человек по современным понятиям весьма молодой. Всего-то 41 год! Напомним, в 2000 году президентом России был избран 48-летний Владимир Путин, тоже сразу названный молодым, пишет портал Sopki.news.

И хотя по меркам наших прадедов, в 16 командовавших полками, 40 лет – это уже зрелость, в наше время моды на молодость 41 год – возраст, когда все еще впереди. Да и герои фильма «Москва слезам не верит» уверяли, что в 40 жизнь только начинается.

Редакция «Сопок» решила посмотреть, кто из заметных приморских политиков (прежде всего депутатов разных уровней) чисто теоретически, по возрасту, может, если захочет, повторить путь двух Владимиров — Путина и Зеленского — и ворваться едва ли не юным в большую политику.

Вот наш топ-10 молодых, но не ранних — тех, кому еще нет и 49 лет.





Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артавазд Оганесян открывает наш рейтинг – ему и 30 еще нет. Как говорится, все дороги открыты. Правда, если судить по декларациям доходов, этот представитель партии КПРФ весьма умерен в средствах, но разве это главное? Всем известно, что юный парламентарий происходит из семьи зажиточных строителей, однажды, как говорят, уже подаривших отпрыску билет в большую региональную политику в виде мандата депутата Законодательного Собрания Приморского края. Молодость всегда была козырем в рукаве, и у Артавазда Сейрановича он есть!





Далее назовем молодую маму и депутата гордумы Владивостока Василису Ходневу (в девичестве — Сысоеву) – женщины сегодня все активнее идут в большую политику, так что ей и карты в руки. Тем более, что Василиса, как и ее сосед по рейтингу юный краевой депутат Артавазд, мандат не на улице нашла, а пришла на выборы 2017 года с деньгами своей семьи — известных приморских застройщиков Сысоевых (владеют, в частности, торгово-развлекательным центром «Седанка Сити»).





Следом еще одна представительница прекрасного пола Роза Чемерис (ранее известная как Разият Гасанова), уже попробовавшая свои силы ни много ни мало аж на выборах губернатора Приморского края, где, правда, заняла последнее место. Но лиха беда начало. Прекрасная Роза Басировна, чей точный возраст, как и у Василисы Ходневой (Сысоевой), мы благородно называть не будем (всем милым дамам всегда чуть за 18!), к тому же имеет опыт политтехнолога и телеведущей, а значит, спокойно чувствует себя перед избирателями, телекамерами и большими аудиториями. Чем не перспективный политик? Благо и гены налицо — мама Розы Эльмира Глубоковская долгое время представляла Приморский край в федеральном парламенте. Как видим, семейственность в Приморской политике в нынешнем избирательном цикле как никогда велика. Что и говорить, подросло амбициозное «второе поколение» политиков, пошедших талантами в своих отцов-строителей и матерей-депутатов.





Далее следует уроженка Чугуевки (без знатных родственников), талантливая юрист Юлия Толмачева — депутат-«пенсионер», вошедшая в команду Олега Кожемяко, а некогда составлявшая неплохую конкуренцию Андрею Тарасенко. Она тоже имеет опыт политических боев, дебатов и встреч, выглядит прекрасно (она даже не перешагнула еще тот барьер, который отделяет просто даму от «ягодки опять») и вполне способна сделать еще один неожиданный поворот или даже рывок в карьере. Кстати, во время выборов прошлого года многие сравнивали ее – чисто внешне – с таким испытанным бойцом украинского политфронта, как Юлия Тимошенко.





Замыкает первую пятерку многолетний уже депутат ЗС ПК и лидер местной ячейки «Справедливой России» Алексей Козицкий, 1974 года рождения. У Козицкого есть серьезный козырь в рукаве, если вдруг он надумает вести избирательную компанию, — музей автомотостарины! Симпатичный молодой человек в окружении имеющих особую прелесть и шик старинных авто – чем не готовый предвыборный плакат? А еще, говорят, у него в музее есть пара списанных танков. Намеков делать не будем, законы нынче суровы, но это правда очень символично. Главное в люк пролезть, а там видно будет.





Также мы включили в наш рейтинг еще одного многолетнего депутата краевого парламента и журналиста программы «Сталкер» (ОТВ-Прим) Дмитрия Новикова (1977 год рождения) – много лет назад он признавался в том, что мечтает быть похожим на Сергея Доренко и быть «бультерьером политики», и, судя по всему, свою мечту исполнил, так что можно и дальше двигаться. Бодрости Дмитрию не занимать — слухи упорно причисляют его к совладельцам сети авто-кафе «Кофе машина».





Также в список молодых, но не ранних мы включили депутата ЗК ПК Анатолия Долгачева (1986 год рождения). Со школы Анатолий с коммунистами — был последовательно пионером (нового образца), комсомольцем (активистом возрожденной комсомольской организации ЛКСМ РФ), любимцем Зюганова. Правда, как и его партийный вождь, Анатолий, по мнению политологов, слишком мягок в отношении властей. Далеко ли так уедешь? Но стать лидером целой региональной ячейки крупнейшей оппозиционной партии в 30 лет — дорогого стоит.





Хабаровчанин, депутат Заксобрания Приморья и торговец кондиционерами Евгений Костюков (1982 год) внезапно ворвался в приморскую политику (говорят, на плечах скандально известного политтехнолога позапрошлого губернатора Ильи Митькина, при котором депутатами кто только не становился) и избрался по округу, который присматривал для себя тогдашний мэр Владивостока Игорь Пушкарев, недавно по довольно скудному обвинению осужденный Тверским судом Москвы к 15 годам лишения свободы. Так что, возможно, в чем-то Костюкову повезло. Везение, говорят, не может быть бесконечным. Но кто знает?





Артур Ахоян (1983 год) — еще один представитель знатной приморской династии, среди членов которой можно встретить и парламентариев и строителей. Проще говоря, он племянник председателя бюджетного комитета регионального парламента Галуста Ахояна, рублевого миллиардера. Деньги в семье есть, и Артуру для начала посчастливилось избраться в Думу города Владивостока по «маргинальному» округу номер 17. О страстях, кипевших там по поводу возможного подкупа избирателей, до сих пор помнят и яндекс и гугл. Все вполне в духе лучших политических традиций Владивостока. А традиции это важно. Потенциал родни и грамотное следование традициям выводят молодого Ахояна на 2 место в нашем рейтинге.





Стоит отметить и депутата Думы Владивостока Кирилла Григорьева (1982 год). Недавно он вошел в первую тройку кандидатов на пост главы Владивостока. А до этого много лет служил топ-менеджером у известного во Владивостоке владельца ряда рынков и крупного девелопера. Правда, пташки нашептали журналистам «Сопок», что карьера Григорьева там внезапно оборвалась вскоре после начала политической карьеры. Многие это связывают с тем, что в том бизнесе, где «поднялся» Григорьев, сильно ценится честное слово и многие манеры политиков не совсем уместны. Но это неточно. Пока что Григорьев управляет сетью кафе и не против двигаться дальше. Как и Дмитрий Новиков, Григорьев недавно не без успеха поучаствовал в конкурсе «Лидеры России», проводимом под эгидой первого замглавы администрации Президента России Сергея Кириенко, так что он по праву становится лидером нашего рейтинга.

Как видим, среди молодых приморских политиков очень много интересных персонажей. Так что при определенном раскладе если не в Президенты, то в следующие губернаторы — есть кому идти. Будем наблюдать.

Фото: primorsky.ru, primamedia.ru, vostokmedia.com, zspk.gov.ru, deita.ru, proman.com.uа