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В Приморье проверят сомнительные госзакупки

23 Апреля 2014, 10:49 | Приморье

Контроль за исполнением указов президента РФ Владимира ПУТИНА в Приморье остается главной задачей регионального отделения «Народного фронта». Однако отдельным направлением должен стать и анализ госзакупок: неоправданно высокие траты бюджетных средств на транспорт и иные цели со стороны властей обязательно привлекут к себе внимание ОНФ, пообещали «фронтовики» на состоявшейся во Владивостоке пресс-конференции. 

По словам сопредседателя «Народного фронта» в Приморье Романа ТИТКОВА, штаб регионального отделения ОНФ в Приморье, куда входит более 30 человек, разделился на 7 рабочих групп, которые займутся мониторингом исполнения указов Владимира ПУТИНА по различным направлениям. Названия групп говорят сами за себя: «Общество и власть», «Социальная справедливость», «Честная и эффективная экономика», «Образование и культура», «Качество жизни»,  «Молодежная политика и спорт».

Еще одна группа, которую возглавит представитель «Опоры России» Виталий ГУМЕНЮК, займется мониторингом государственных и муниципальных закупок в крае. По словам главы исполкома ОНФ в Приморье Александра КОВАЛЕНКА, анализ закупок уже начался.

- Наша задача – выявить «сомнительную» закупку, и, если подозрения подтвердятся, добиться ее отмены, предотвратить коррупционную схему, - подчеркнул Роман Титков. По его словам, в этой работе «фронтовики» очень рассчитывают на содействие СМИ, которые также занимаются мониторингом госзакупок и нередко владеют более полной информацией по этому поводу.

В свою очередь, один из членов штаба ОНФ и доверенное лицо Владимиру Путина Михаил ЕРМАКОВ подчеркнул, что «фронтовики» оценят и такие «приобретения», как люксовый внедорожник для нужд Думы Владивостока или вертолеты, которые собирается купить краевая администрация.

- Мы проверим, в какой комплектации поступят эти вертолеты, - пообещал Михаил Ермаков.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото autovikup.com.

Автор: Соб. инф.
Теги: партии  госзакупки  авто  проверки  ОНФ  СМИ  транспорт 



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Комментарии

  • приморский12:04, 23.04.2014#

    «Народный фронт» «Общество и власть», «Социальная справедливость», «Честная и эффективная экономика», «Образование и культура», «Качество жизни», «Молодежная политика и спорт» - расплодилось шушеры и все "работают" и зарплату получают из бюджета

  • OB12:51, 23.04.2014#

    Вертолеты в мчс закупите лучше. . . А ездить и на обычном крузаке можно самой дешевой комплектации. Не знают куда деньги слить - у народа пусть спросят. Молодым семьям жить негде, хаты за 20 тысяч в месяц снимать вынуждены. Я в шоке. Потом бы этот крузак им в одно место затолкать и поглубже, вместе с вертолетами.

  • Дед Никита15:06, 23.04.2014#

    Вот очень уважительно отношусь и к Р. В. Титкову и к Е. В. Новицкой. Но поверить в то, что два едриллы поссорятся из-за 200-го крузака - не могу!

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