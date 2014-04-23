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В Приморье проверят сомнительные госзакупки
Контроль за исполнением указов президента РФ Владимира ПУТИНА в Приморье остается главной задачей регионального отделения «Народного фронта». Однако отдельным направлением должен стать и анализ госзакупок: неоправданно высокие траты бюджетных средств на транспорт и иные цели со стороны властей обязательно привлекут к себе внимание ОНФ, пообещали «фронтовики» на состоявшейся во Владивостоке пресс-конференции.
По словам сопредседателя «Народного фронта» в Приморье Романа ТИТКОВА, штаб регионального отделения ОНФ в Приморье, куда входит более 30 человек, разделился на 7 рабочих групп, которые займутся мониторингом исполнения указов Владимира ПУТИНА по различным направлениям. Названия групп говорят сами за себя: «Общество и власть», «Социальная справедливость», «Честная и эффективная экономика», «Образование и культура», «Качество жизни», «Молодежная политика и спорт».
Еще одна группа, которую возглавит представитель «Опоры России» Виталий ГУМЕНЮК, займется мониторингом государственных и муниципальных закупок в крае. По словам главы исполкома ОНФ в Приморье Александра КОВАЛЕНКА, анализ закупок уже начался.
- Наша задача – выявить «сомнительную» закупку, и, если подозрения подтвердятся, добиться ее отмены, предотвратить коррупционную схему, - подчеркнул Роман Титков. По его словам, в этой работе «фронтовики» очень рассчитывают на содействие СМИ, которые также занимаются мониторингом госзакупок и нередко владеют более полной информацией по этому поводу.
В свою очередь, один из членов штаба ОНФ и доверенное лицо Владимиру Путина Михаил ЕРМАКОВ подчеркнул, что «фронтовики» оценят и такие «приобретения», как люксовый внедорожник для нужд Думы Владивостока или вертолеты, которые собирается купить краевая администрация.
- Мы проверим, в какой комплектации поступят эти вертолеты, - пообещал Михаил Ермаков.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото autovikup.com.
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Комментарии
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OB12:51, 23.04.2014#
Вертолеты в мчс закупите лучше. . . А ездить и на обычном крузаке можно самой дешевой комплектации. Не знают куда деньги слить - у народа пусть спросят. Молодым семьям жить негде, хаты за 20 тысяч в месяц снимать вынуждены. Я в шоке. Потом бы этот крузак им в одно место затолкать и поглубже, вместе с вертолетами.
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