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Проигрышем единороссов на выборах в Приморье займется полиция
В поселке Кавалерово Приморского края состоялось заседание кавалеровской территориальной избирательной комиссии, участие в котором приняла председатель краевой избирательной комиссии Татьяна ГЛАДКИХ, прибывшая в район по жалобе коммуниста, помощника депутата ГД Сергея ПЛЕВАКО, опасающегося фальсификации итогов выборов главы Кавалеровского городского поселения со стороны ТИК и единороссов.
На заседании ТИК были рассмотрены заявления от 6 наблюдателей за ходом голосования по выборам главы Кавалеровского городского поселения от кандидата на эту должность, единоросса Виктора ШАЛИМОВА. Наблюдатели сомневаются в правильности подсчета голосов и требуют пересчета голосов. Члены кавалеровской ТИК решили направить все 6 заявлений от наблюдателей Шалимова в местную полицию для проверки по изложенным фактам. Ответ от полиции ждут не позднее 10 утра 25 апреля. После этого члены ТИК решат: если полиция признает нарушения в ходе выборов, значит, будет объявлен пересчет голосов за кандидатов – единоросса Виктора Шалимова и самовыдвиженца Марины КУЗЬМИНОЙ. А уже вечером 25 апреля ТИК примет окончательное решение по итогам выборов и определит результаты голосования, что по закону требуется сделать в течение 5 дней после выборов. То есть либо выборы признают состоявшимися, либо несостоявшимися и недействительными.
Кавалеровская ТИК также отказала в рассмотрении заявления в ТИК от кандидата на должность главы Кавалеровского городского поселения, единоросса Виктора Шалимова, где он указывает, что были нарушены его права и требует признать итоги голосования недействительными. Избирком посчитал, что в заявлении Шалимова не указаны факты и причины нарушения его прав, не заявлено никаких оснований по нарушению этих прав.
6 заявлений от кандидата на должность главы Кавалеровского поселения Марины Кузьминой в ТИК, подписанных 6 наблюдателями от Кузьминой, где говорится об отсутствии нарушений в ходе выборов, ТИК решила оставить без рассмотрения, потому что заявления не подписаны заявителем. Но у Кузьминой или ее наблюдателей есть возможность подать в ТИК новые заявления, подписанные непосредственно заявителями. И тогда их рассмотрят. По закону это можно сделать в течение года.
Кроме того, накануне, 22 апреля ТИК рассмотрела объяснения от председателей участковых избирательных комиссий: все они отметили, что нарушений в ходе выборов со стороны участковых избирательных комиссий не было. Объяснительные записки от председателей участковых комиссий также решили направить в полицию.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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компас08:14, 25.04.2013#
откуда там честные взялись в избир. комиссиях, это просто с подписали как оно было на самом деле , а потом команда пришла дать задний ход, им теперь деваться некуда, если признаются что они неправы были их погонят из этих коммисий назначат виновными, а главная избиралка в районе Забрудская, а две её дочери в избирательных комиссиях сидят, вот теперь эта семейка конечно и очкует - погонят дочурок вместе с мамашей и надо по едроссовски и надо показать что мухлежа не было - вот и крутятся между молотом и наковальней, конечно же до порядочности там далеко
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ПЕДРОСовская ДИКОСТЬ - им и в голову не приходит пока то, что они ВСЕХ (большинство соображающих точно) уже достали до крика. К их совести взывать бесполезно, не понимают. Значит скоро народ возьмется за вилы и топоры, тогда мало не покажется ни кому.