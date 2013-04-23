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Проигрышем единороссов на выборах в Приморье займется полиция

23 Апреля 2013, 17:50 | Приморье

В поселке Кавалерово Приморского края состоялось заседание кавалеровской территориальной избирательной комиссии, участие в котором приняла председатель краевой избирательной комиссии Татьяна ГЛАДКИХ, прибывшая в район по жалобе коммуниста, помощника депутата ГД Сергея ПЛЕВАКО, опасающегося фальсификации итогов выборов главы Кавалеровского городского поселения со стороны ТИК и единороссов.

На заседании ТИК были рассмотрены заявления от 6 наблюдателей за ходом голосования по выборам главы Кавалеровского городского поселения от кандидата на эту должность, единоросса Виктора ШАЛИМОВА. Наблюдатели сомневаются в правильности подсчета голосов и требуют пересчета голосов. Члены кавалеровской ТИК решили направить все 6 заявлений от наблюдателей Шалимова в местную полицию для проверки по изложенным фактам. Ответ от полиции ждут не позднее 10 утра 25 апреля. После этого члены ТИК решат: если полиция признает нарушения в ходе выборов, значит, будет объявлен пересчет голосов за кандидатов – единоросса Виктора Шалимова и самовыдвиженца Марины КУЗЬМИНОЙ. А уже вечером 25 апреля ТИК примет окончательное решение по итогам выборов и определит результаты голосования, что по закону требуется сделать в течение 5 дней после выборов. То есть либо выборы признают состоявшимися, либо несостоявшимися и недействительными.

Кавалеровская ТИК также отказала в рассмотрении заявления в ТИК от кандидата на должность главы Кавалеровского городского поселения, единоросса Виктора Шалимова, где он указывает, что были нарушены его права и требует признать итоги голосования недействительными. Избирком посчитал, что в заявлении Шалимова не указаны факты и причины нарушения его прав, не заявлено никаких оснований по нарушению этих прав.

6 заявлений от кандидата на должность главы Кавалеровского поселения Марины Кузьминой в ТИК, подписанных 6 наблюдателями от Кузьминой, где говорится об отсутствии нарушений в ходе выборов, ТИК решила оставить без рассмотрения, потому что заявления не подписаны заявителем. Но у Кузьминой или ее наблюдателей есть возможность подать в ТИК новые заявления, подписанные непосредственно заявителями. И тогда их рассмотрят. По закону это можно сделать в течение года.

Кроме того, накануне, 22 апреля ТИК рассмотрела объяснения от председателей участковых избирательных комиссий: все они отметили, что нарушений в ходе выборов со стороны участковых избирательных комиссий не было. Объяснительные записки от председателей участковых комиссий также решили направить в полицию. 

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: единая россия  депутаты  выборы  партии  полиция 



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Комментарии

  • степа10:13, 24.04.2013#

    ПЕДРОСовская ДИКОСТЬ - им и в голову не приходит пока то, что они ВСЕХ (большинство соображающих точно) уже достали до крика. К их совести взывать бесполезно, не понимают. Значит скоро народ возьмется за вилы и топоры, тогда мало не покажется ни кому.

  • Псевдоним10:17, 24.04.2013#

    Если проигрывает единоросс, так сразу на дыбы становится вся избирательная машина-уже и сама Гладких прибыла в Кавалерово и будьте уверены:все будет по едроссовски

  • Псевдоним10:20, 24.04.2013#

    Народ давно уже не голосует за единороссов, а голосов наберают почему-то больше всех. Вот полиции надо куда смотреть.

  • Робин Бэд11:07, 24.04.2013#

    Полиция смортит куда им сказали смотреть.

  • Псевдоним11:07, 24.04.2013#

    Партия "ЕД" давно потеряла доверие у населения нашей страны, её члены дискридитировали себя, но по привычки желают быть лидерами, но это звание надо заслужить, а не химичить.

  • Володя15:36, 24.04.2013#

    Заголовок напоминает условие поставленное фашистами футболистам киевского "Динамо" в случае выигрыша у немцев.

  • 00717:59, 24.04.2013#

    просто там в избиркоме попались честные люди, а у нас во Владивостоке за деньги, в избииркомах любую партию протянут победителями хоть "партию убийц" если такая появится, не зря в избиркомах сидят миллионеры!

  • компас08:14, 25.04.2013#

    откуда там честные взялись в избир. комиссиях, это просто с подписали как оно было на самом деле , а потом команда пришла дать задний ход, им теперь деваться некуда, если признаются что они неправы были их погонят из этих коммисий назначат виновными, а главная избиралка в районе Забрудская, а две её дочери в избирательных комиссиях сидят, вот теперь эта семейка конечно и очкует - погонят дочурок вместе с мамашей и надо по едроссовски и надо показать что мухлежа не было - вот и крутятся между молотом и наковальней, конечно же до порядочности там далеко

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