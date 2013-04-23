Проигрышем единороссов на выборах в Приморье займется полиция

В поселке Кавалерово Приморского края состоялось заседание кавалеровской территориальной избирательной комиссии, участие в котором приняла председатель краевой избирательной комиссии Татьяна ГЛАДКИХ, прибывшая в район по жалобе коммуниста, помощника депутата ГД Сергея ПЛЕВАКО, опасающегося фальсификации итогов выборов главы Кавалеровского городского поселения со стороны ТИК и единороссов.

На заседании ТИК были рассмотрены заявления от 6 наблюдателей за ходом голосования по выборам главы Кавалеровского городского поселения от кандидата на эту должность, единоросса Виктора ШАЛИМОВА. Наблюдатели сомневаются в правильности подсчета голосов и требуют пересчета голосов. Члены кавалеровской ТИК решили направить все 6 заявлений от наблюдателей Шалимова в местную полицию для проверки по изложенным фактам. Ответ от полиции ждут не позднее 10 утра 25 апреля. После этого члены ТИК решат: если полиция признает нарушения в ходе выборов, значит, будет объявлен пересчет голосов за кандидатов – единоросса Виктора Шалимова и самовыдвиженца Марины КУЗЬМИНОЙ. А уже вечером 25 апреля ТИК примет окончательное решение по итогам выборов и определит результаты голосования, что по закону требуется сделать в течение 5 дней после выборов. То есть либо выборы признают состоявшимися, либо несостоявшимися и недействительными.

Кавалеровская ТИК также отказала в рассмотрении заявления в ТИК от кандидата на должность главы Кавалеровского городского поселения, единоросса Виктора Шалимова, где он указывает, что были нарушены его права и требует признать итоги голосования недействительными. Избирком посчитал, что в заявлении Шалимова не указаны факты и причины нарушения его прав, не заявлено никаких оснований по нарушению этих прав.

6 заявлений от кандидата на должность главы Кавалеровского поселения Марины Кузьминой в ТИК, подписанных 6 наблюдателями от Кузьминой, где говорится об отсутствии нарушений в ходе выборов, ТИК решила оставить без рассмотрения, потому что заявления не подписаны заявителем. Но у Кузьминой или ее наблюдателей есть возможность подать в ТИК новые заявления, подписанные непосредственно заявителями. И тогда их рассмотрят. По закону это можно сделать в течение года.

Кроме того, накануне, 22 апреля ТИК рассмотрела объяснения от председателей участковых избирательных комиссий: все они отметили, что нарушений в ходе выборов со стороны участковых избирательных комиссий не было. Объяснительные записки от председателей участковых комиссий также решили направить в полицию.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.