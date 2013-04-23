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В Приморье единороссы не хотят мириться с поражением на выборах

23 Апреля 2013, 15:23 | Приморье

Представители партии «Единая Россия» требуют признать итоги выборов в Кавалерово недействительными

Итоги выборов главы Кавалеровского городского поселения под вопросом: не исключено, что их признают недействительными. Напомним, по предварительным итогам голосования, выставленным на сайте Приморской избирательной комиссии, в Кавалерово победила с небольшим перевесом в 85 голосов самовыдвиженец, директор страхового агентства «Макс» Марина КУЗЬМИНА. Единоросс, и. о. главы Кавалеровского городского поселения Виктор ШАЛИМОВ занял второе место.

Но Шалимов не согласен с итогами выборов и в ночь с 21 на 22 апреля подал в территориальную избирательную комиссию заявление с просьбой признать недействительными итоги выборов на должность главы Кавалеровского городского поселения. Одновременно с ним 6 наблюдателей от «Единой России» на 6 избирательных участках, где победу одержала Марина Кузьмина, обратились в территориальную избирательную комиссию (ТИК) с заявлениями, где поставили под сомнение правильность подсчета голосов и с просьбой пересчитать голоса за Кузьмину и Шалимова. Хотя накануне они все подписали протоколы итогов выборов на своих избирательных участках, где заявили о своем согласии с итогами: дескать, выборы прошли честно. 

Между тем председатель ТИК Августа БУРЛУЦКАЯ в ночь подведения итогов выборов с 21 на 22 апреля, по свидетельству очевидцев, после некоего звонка (она разговаривала с кем-то по мобильному в коридоре ТИКа) зашла в комиссию и заявила, что система «ГАЗ-выборы» сломалась, и поэтому якобы невозможно подвести итоги голосования. Хотя, как заверяет коммунист, помощник депутата ГД Сергей ПЛЕВАКО, находившийся на месте событий, система «ГАЗ-выборы» работала нормально, и предварительные итоги голосования с перевесом голосов за Кузьмину были переданы в краевой избирком.

22 апреля, в понедельник, телефон ТИКа молчал. Предварительные итоги выборов кавалеровцы могли узнать только на сайте краевого избиркома. Местное отделение КПРФ во главе с Галиной ИСАКОВОЙ и коммунистом Сергеем ПЛЕВАКО провели в этот день три пикета в знак протеста против попытки единороссов района  и ТИКа сфальсифицировать итоги выборов на пост главы Кавалеровского городского поселения. Один пикет прошел возле здания райадминистрации, где находится территориальная избирательная комиссия, второй – у здания администрации Кавалеровского городского поселения, третий – на перекрестке ул. Арсеньева.

22 апреля Сергей Плевако обратился с заявлениями в кавалеровскую прокуратуру и краевой избирком, где заявил, что, согласно ст. 24 Избирательного кодекса Приморского края он просит проконтролировать работу ТИКа Кавалеровского района и принять меры по бездействию ТИКа района по подведению итогов голосования на досрочных выборах главы Кавалеровского городского поселения. Марина Кузьмина обратилась с заявлением в кавалеровскую прокуратуру и потребовала провести проверку действий ТИКа района и во избежание дальнейших нарушений Избирательного кодекса остановить незаконные действия ТИКа и защитить ее права.

С.Плевако также обратился в администрацию Кавалеровского городского поселения с уведомлением о проведении в Кавалерово митинга коммунистов 4 мая этого года. Коммунисты района намерены 4 мая выразить протест против действий ТИКа района и против вмешательства членов «Единой России» в избирательный процесс в Кавалеровском районе. Скорее всего, по словам Плевако, коммунисты потребуют отставки кавалеровской территориальной избирательной комиссии и попросят сформировать новый состав ТИКа.

Сегодня состоится заседание ТИКа района, на котором будут рассмотрены 6 заявлений наблюдателей от «Единой России» с просьбой пересчитать голоса и 6 заявлений от наблюдателей Марины Кузьминой, которые утверждают, что нарушений в ходе выборов не было. Будут также заслушаны объяснения председателей  избирательных участков, на которых жалуются на необъективность наблюдатели от Виктора Шалимова и «Единой России».

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: выборы  партии  итоги  единая россия  депутаты 



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Комментарии

  • Псевдоним16:13, 23.04.2013#

    Государственная Автоматизированная Система - Выборы. А то устроили тут ГАЗ ГАЗ

  • Псевдоним17:22, 23.04.2013#

    "ГАЗ выборы" прикольно, и почти правильно. Хочешь ГАЗ, а хочешь ГАЗПРОМ.

  • Псевдоним16:14, 23.04.2013#

    Вот потому педросовец и не прошёл, что сломалась система ГАС-выборы. Вся эта система и создана только для того, чтобы при любом раскладе голосов "побеждал" представитель ЕР.

  • Псевдоним16:14, 23.04.2013#

    Как жулики от власти жашевелились, ведь были уверены что выиграют, а жители им пинка дали и правильно. Не зря партизаны оттуда, молодцы кавалеровцы.

  • кармелита16:35, 23.04.2013#

    Коммунисты держитесь!!! Москва за вами!

  • 36218:01, 23.04.2013#

    Коммунистическую рвань вон из власти!!!!

  • папа карло16:37, 23.04.2013#

    едроссы прое. . . ли деньги Ахуяна которые он дал на подкуп избирателям, вот и придумывают способы сорвать выборы

  • Псевдоним16:40, 23.04.2013#

    Партия власти в нашем крае уже давно не на коне и правильно, уже не знают как народ придушить. . . Но нас так просто не возьмешь!!!

  • папа карло16:42, 23.04.2013#

    а если бы едрос-недоучка с образованием ПТУ выиграл выборы , то все были бы согласны. Не стыдно этой сволочи Шалимову перед нвародом, так хотеть власти, лучше бы в своё время грамотёшки поучился, ведь сейчас каждая уборщица с высшим образованием

  • Псевдоним16:43, 23.04.2013#

    Зачем вообще проводитьвыборы. Их давно нужно отменить. Если не ЕР - то кто?

  • василиса 16:44, 23.04.2013#

    и всё-так 85 голосов это не 2, и не 3 и ошибиться очень непросто, это так агонируют кавалеровские едроссы, ПОЗОР!!! Волкова мразь едросссовская !!! Это твоя анония!!!

  • 2255516:57, 23.04.2013#

    молодцы комуняки , дали просраться едросне кавалеровской , а то те расслабились думали что их власть безгранична, а быдло не в счёт, а оказалось , что и быдло голову подняло, да еще и бодается !!!

  • Противовзвод11:23, 24.04.2013#

    ЕР суетиться т. к. в район должны поступать немалые деньги на строительство крыш и т. д. и необходимо, чтобы АСО с его бессменным начальником выиграло этот тендр. Соответственно тогда всем будет хорошо в частности и политической потаскушке, сочиняющей газетные небылицы. А Марина - молодец! Так держать!

  • Клариса11:27, 24.04.2013#

    А мне вообще непонятно, как председатель Думы Чистяков может возглавлять ту самую Думу, если в Кавалерово практически не живет и не находится? Единороссам все позволено? Другого бы уже пинком под зад отправили восвояси, а своим - так без проблем!!! Припухли единороссы. . . пора их всех метлой поганой!

  • аноним14:33, 24.04.2013#

    я что-то непонял, а почему убрали коммент пр п. . . ду Волковой? очень улыбнул этот коммент, и про главу всё верно было написано - это как раз всё правда была, просто не все это вслух говорят

  • кавалеровец14:34, 24.04.2013#

    Уже был один едросс у власти до лета, где 2 квартиры которые он стырил?

  • кавалеровец14:35, 24.04.2013#

    Маркин и ЕР верните квартиры людям!!!

  • ещё в ЕР14:38, 24.04.2013#

    хоть я и член ЕР , но голосовал за беспартийную Кузьмину , т. к. это команда кавалеровской ЕР во главе с Волковой уже себя исчерпала

  • пардон15:15, 24.04.2013#

    а про немалые деньги на крыши это приятно слышать , только вряд ли мы их увидим крытыми. А зато это повод едросам так биться за исход голосования , не за людей же им биться!!! а писака из газеты гладких ирина - тоже хлебает из корыта едросовской - грязная продажная шлюха !!!

  • Псевдоним11:35, 20.05.2013#

    Чем больше продается - Гладких - тем страшнее становится. Остановись - в Квазимоду скоро превратишься

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