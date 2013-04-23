В Приморье единороссы не хотят мириться с поражением на выборах

Представители партии «Единая Россия» требуют признать итоги выборов в Кавалерово недействительными

Итоги выборов главы Кавалеровского городского поселения под вопросом: не исключено, что их признают недействительными. Напомним, по предварительным итогам голосования, выставленным на сайте Приморской избирательной комиссии, в Кавалерово победила с небольшим перевесом в 85 голосов самовыдвиженец, директор страхового агентства «Макс» Марина КУЗЬМИНА. Единоросс, и. о. главы Кавалеровского городского поселения Виктор ШАЛИМОВ занял второе место.

Но Шалимов не согласен с итогами выборов и в ночь с 21 на 22 апреля подал в территориальную избирательную комиссию заявление с просьбой признать недействительными итоги выборов на должность главы Кавалеровского городского поселения. Одновременно с ним 6 наблюдателей от «Единой России» на 6 избирательных участках, где победу одержала Марина Кузьмина, обратились в территориальную избирательную комиссию (ТИК) с заявлениями, где поставили под сомнение правильность подсчета голосов и с просьбой пересчитать голоса за Кузьмину и Шалимова. Хотя накануне они все подписали протоколы итогов выборов на своих избирательных участках, где заявили о своем согласии с итогами: дескать, выборы прошли честно.

Между тем председатель ТИК Августа БУРЛУЦКАЯ в ночь подведения итогов выборов с 21 на 22 апреля, по свидетельству очевидцев, после некоего звонка (она разговаривала с кем-то по мобильному в коридоре ТИКа) зашла в комиссию и заявила, что система «ГАЗ-выборы» сломалась, и поэтому якобы невозможно подвести итоги голосования. Хотя, как заверяет коммунист, помощник депутата ГД Сергей ПЛЕВАКО, находившийся на месте событий, система «ГАЗ-выборы» работала нормально, и предварительные итоги голосования с перевесом голосов за Кузьмину были переданы в краевой избирком.

22 апреля, в понедельник, телефон ТИКа молчал. Предварительные итоги выборов кавалеровцы могли узнать только на сайте краевого избиркома. Местное отделение КПРФ во главе с Галиной ИСАКОВОЙ и коммунистом Сергеем ПЛЕВАКО провели в этот день три пикета в знак протеста против попытки единороссов района и ТИКа сфальсифицировать итоги выборов на пост главы Кавалеровского городского поселения. Один пикет прошел возле здания райадминистрации, где находится территориальная избирательная комиссия, второй – у здания администрации Кавалеровского городского поселения, третий – на перекрестке ул. Арсеньева.

22 апреля Сергей Плевако обратился с заявлениями в кавалеровскую прокуратуру и краевой избирком, где заявил, что, согласно ст. 24 Избирательного кодекса Приморского края он просит проконтролировать работу ТИКа Кавалеровского района и принять меры по бездействию ТИКа района по подведению итогов голосования на досрочных выборах главы Кавалеровского городского поселения. Марина Кузьмина обратилась с заявлением в кавалеровскую прокуратуру и потребовала провести проверку действий ТИКа района и во избежание дальнейших нарушений Избирательного кодекса остановить незаконные действия ТИКа и защитить ее права.

С.Плевако также обратился в администрацию Кавалеровского городского поселения с уведомлением о проведении в Кавалерово митинга коммунистов 4 мая этого года. Коммунисты района намерены 4 мая выразить протест против действий ТИКа района и против вмешательства членов «Единой России» в избирательный процесс в Кавалеровском районе. Скорее всего, по словам Плевако, коммунисты потребуют отставки кавалеровской территориальной избирательной комиссии и попросят сформировать новый состав ТИКа.

Сегодня состоится заседание ТИКа района, на котором будут рассмотрены 6 заявлений наблюдателей от «Единой России» с просьбой пересчитать голоса и 6 заявлений от наблюдателей Марины Кузьминой, которые утверждают, что нарушений в ходе выборов не было. Будут также заслушаны объяснения председателей избирательных участков, на которых жалуются на необъективность наблюдатели от Виктора Шалимова и «Единой России».

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.