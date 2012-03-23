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Сегодня в Дальнегорске будут выбирать нового мэра

23 Марта 2012, 13:08 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. Дальнегорские депутаты все-таки намерены выбирать сегодня нового главу. Кроме того, они обратятся в квалификационную коллегию Приморского суда с жалобой на действия судьи И. АЛЕКСЕЕВА, приостановившего действие решения дальнегорской Думы от 19 марта об удалении дальнегорского мэра Г. КРУТИКОВА в отставку и досрочном прекращении его полномочий.

Несмотря на протест прокуратуры и определение дальнегорского суда о приостановке действия решения Думы об удалении в отставку действующего главы Дальнегорского округа Григория Крутикова, дальнегорские депутаты намерены сегодня провести выборы нового главы Дальнегорска из состава депутатов Думы и начать процедуру назначения главы местной администрации, так называемого сити-менеджера.

22 марта на заседании комитета по местному самоуправлению и законности Думы Дальнегорского городского округа было рассмотрено определение дальнегорского районного суда, согласно которому действие решения дальнегорских депутатов об удалении дальнегорского мэра в отставку было приостановлено до вступления в силу решения по гражданскому иску. Депутаты сочли, что данное определение не вступило в законную силу и не является препятствием для проведения внеочередного заседания Думы, проведения выборов нового главы из состава депутатского корпуса и начала процедуры для назначения главы местной администрации. Поэтому на комитете решено было рекомендовать депутатам провести заседание с указанной повесткой дня. Кроме того, депутаты сочли действия судьи дальнегорского суда И. Алексеева незаконными и решили обратиться к председателю Приморского краевого суда и в квалификационную коллегию Приморского краевого суда с соответствующей жалобой.

Рассмотрение вынесенного ранее прокуратурой Дальнегорска протеста по поводу удаления дальнегорского главы в отставку депутаты наметили на 29 марта, несмотря на требование прокуратуры рассмотреть данный протест на ближайшем заседании Думы.

Между тем 26 марта в дальнегорском суде должно начаться рассмотрение гражданского иска, поданного Г. Крутиковым о признании решения Думы Дальнегорска об удалении его в отставку незаконным. Внеочередное заседание Думы Дальнегорска начнется сегодня, 23 марта в10 часов.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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