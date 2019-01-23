Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения
Растянувшаяся на полгода кампания по выборам губернатора Приморья оставила немало вопросов. И главный из них – в чем причина высокого уровня протестных настроений в регионе, которому руководство страны уделяет гораздо больше внимания, чем другим субъектам ДФО? Почему, несмотря на принимаемые меры по решению конкретных проблем края, едва ли не половина приморцев готова к «кадровым революциям»?
…Между 9 и 16 сентября штаб Андрея ТАРАСЕНКО насытил информационное поле новостями о том, сколько миллиардов рублей пойдет на ремонт дорог и строительство дамб в Приморье. Безусловно, это был значимый аргумент в пользу кандидата – но лишь в том случае, если избиратель голосует разумом. А сегодня он все чаще делает эмоциональный выбор. И получается, что пламенный трибун Ищенко в глазах приморцев лучше косноязычного трудяги Тарасенко – просто потому, что он новый политик. И еще потому, что всю жизнь прожил в Приморском крае – для приморцев это важный фактор.
Думаю, что и победители, и проигравшие на выборах-2018 не будут спорить: сегодня гарантировать лояльность дальневосточников на выборах нельзя, даже устелив купюрами всю трассу от Владивостока до Хабаровска. Шаги Олега КОЖЕМЯКО по улучшению ситуации в социальной сфере многими воспринимались как предвыборная раздача «пряников» электорату. Рискну предположить, что, окажись на месте Кожемяко человек, который не умеет так хорошо чувствовать приморский характер, в декабре мы бы вновь не отделались одним туром.
На мой взгляд, россияне просто устали от одних и тех же лиц во власти. На муниципальном, краевом, федеральном уровне тасуется одна и та же кадровая «колода». В парламентах всех уровней – большинство у одной и той же партии, а губернаторы и мэры (за редким исключением) – тоже из нее. И негатив, связанный с непопулярными реформами и отсутствием прорыва в экономике, неизбежно ложится на весь правящий класс. А любой ранее «незасвеченый» политик от такого негатива избавлен и воспринимается как Робин Гуд, заботящийся о народном благе.
На мой взгляд, лучше всего ломать этот стереотип постоянными инвестициями в «социалку» - только тогда «подъемные» для молодых врачей и учителей перестанут восприниматься как предвыборная подачка. Но контраст станет еще очевиднее, если избранные в 2018 году «оппозиционные» губернаторы не будут справляться, и их регионы превратятся в пугало для остальных.
Наверное, это прозвучит цинично, но, прежде чем экспериментировать с передачей власти от одной партии к другой в масштабе всей России, лучше посмотреть, как это работает на примере 5-10 регионов. 30 лет назад жители нашей страны тоже очень хотели перемен, но когда эти перемены произошли, первыми почувствовали себя обманутыми как раз самые убежденные сторонники демократии.
Поэтому лучший способ для власти доказать свою эффективность – дать оппозиции самой доказать свою неэффективность в нескольких регионах. И главное тут – не мешать и давать «работать» тем, кто вчера обличал власть на митингах. Не создавать им имидж обиженных властью. Потому что в противном случае крушение иллюзий о честности и профессионализме оппозиции может снова обернуться крушением страны, массовой безработицей или локальным конфликтом на территории одной из российских республик.
Повторюсь, люди должны иметь возможность ошибиться в своем выборе. Чтобы потом осознать ошибку, преодолеть иллюзии и сделать выбор, не поддаваясь эмоциям.
А приморцам все-таки лучше учиться на ошибках жителей других регионов.
Александр САЛКОВ, политический обозреватель «ЗР».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения
- И город хороший, и конкурсы интересные
- Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января
- Путин заявил, что в ближайшие дни вызовет Кожемяко на ковер
- Олег Кожемяко: Я вернулся в свой родной край и буду делать всё для его блага
- Новый губернатор Приморья вступил в должность
- Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко
- Выживший
- Дмитрий Медведев и Юрий Трутнев поздравили Олега Кожемяко
- Олег Кожемяко: "Нас ждет большая работа"
Новости раздела
- Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения
- В феврале власти Приморья введут новое понятие
- И город хороший, и конкурсы интересные
- Конкурс на пост мэра Владивостока начнется 28 января
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- Невиноватый я!
- "Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона
- Путин пригласил на ВЭФ-2019 во Владивосток главного гостя
- Владивостокцам не вернули право выбирать мэра
- Сразу два вице-губернатора покинули свои посты в администрации Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- Дальневосточный губернатор начал масштабную антикоррупционную проверку
- Бегство министров из правительства Хабаровского края приобрело характер эпидемии
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Корейцы бросили приморские стройки
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- АЛРОСА будет добывать алмазы в Зимбабве