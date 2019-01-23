Ограниченная дестабилизация и "контрастный душ", или Как одолеть протестные настроения

Растянувшаяся на полгода кампания по выборам губернатора Приморья оставила немало вопросов. И главный из них – в чем причина высокого уровня протестных настроений в регионе, которому руководство страны уделяет гораздо больше внимания, чем другим субъектам ДФО? Почему, несмотря на принимаемые меры по решению конкретных проблем края, едва ли не половина приморцев готова к «кадровым революциям»?

…Между 9 и 16 сентября штаб Андрея ТАРАСЕНКО насытил информационное поле новостями о том, сколько миллиардов рублей пойдет на ремонт дорог и строительство дамб в Приморье. Безусловно, это был значимый аргумент в пользу кандидата – но лишь в том случае, если избиратель голосует разумом. А сегодня он все чаще делает эмоциональный выбор. И получается, что пламенный трибун Ищенко в глазах приморцев лучше косноязычного трудяги Тарасенко – просто потому, что он новый политик. И еще потому, что всю жизнь прожил в Приморском крае – для приморцев это важный фактор.

Думаю, что и победители, и проигравшие на выборах-2018 не будут спорить: сегодня гарантировать лояльность дальневосточников на выборах нельзя, даже устелив купюрами всю трассу от Владивостока до Хабаровска. Шаги Олега КОЖЕМЯКО по улучшению ситуации в социальной сфере многими воспринимались как предвыборная раздача «пряников» электорату. Рискну предположить, что, окажись на месте Кожемяко человек, который не умеет так хорошо чувствовать приморский характер, в декабре мы бы вновь не отделались одним туром.

На мой взгляд, россияне просто устали от одних и тех же лиц во власти. На муниципальном, краевом, федеральном уровне тасуется одна и та же кадровая «колода». В парламентах всех уровней – большинство у одной и той же партии, а губернаторы и мэры (за редким исключением) – тоже из нее. И негатив, связанный с непопулярными реформами и отсутствием прорыва в экономике, неизбежно ложится на весь правящий класс. А любой ранее «незасвеченый» политик от такого негатива избавлен и воспринимается как Робин Гуд, заботящийся о народном благе.

На мой взгляд, лучше всего ломать этот стереотип постоянными инвестициями в «социалку» - только тогда «подъемные» для молодых врачей и учителей перестанут восприниматься как предвыборная подачка. Но контраст станет еще очевиднее, если избранные в 2018 году «оппозиционные» губернаторы не будут справляться, и их регионы превратятся в пугало для остальных.

Наверное, это прозвучит цинично, но, прежде чем экспериментировать с передачей власти от одной партии к другой в масштабе всей России, лучше посмотреть, как это работает на примере 5-10 регионов. 30 лет назад жители нашей страны тоже очень хотели перемен, но когда эти перемены произошли, первыми почувствовали себя обманутыми как раз самые убежденные сторонники демократии.

Поэтому лучший способ для власти доказать свою эффективность – дать оппозиции самой доказать свою неэффективность в нескольких регионах. И главное тут – не мешать и давать «работать» тем, кто вчера обличал власть на митингах. Не создавать им имидж обиженных властью. Потому что в противном случае крушение иллюзий о честности и профессионализме оппозиции может снова обернуться крушением страны, массовой безработицей или локальным конфликтом на территории одной из российских республик.

Повторюсь, люди должны иметь возможность ошибиться в своем выборе. Чтобы потом осознать ошибку, преодолеть иллюзии и сделать выбор, не поддаваясь эмоциям.

А приморцам все-таки лучше учиться на ошибках жителей других регионов.

Александр САЛКОВ, политический обозреватель «ЗР».

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