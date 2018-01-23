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Дела экс-мэра Владивостока изучают сразу в двух городах
Добровольная отставка Игоря ПУШКАРЕВА с поста главы Владивостока никоим образом не повлияла на позицию Генеральной Прокуратуры и Верховного Суда РФ по вопросу о том, где должно рассматриваться уголовное дело в отношении бывшего градоначальника, его брата Андрея ПУШКАРЕВА и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. В конце минувшей недели апелляционная коллегия ВС РФ оставила без изменений постановление Верховного суда от 15 ноября, постановившего рассмотреть дело по существу в Тверском суде Москвы, а не во Владивостоке.
Аргументация следователей и прокуроров в пользу рассмотрения дела в Москве, озвученная в ходе прений в Верховном Суде 18 января, за прошедшие два месяца не изменилась, несмотря на смену мэра Владивостока. В Генпрокуратуре по-прежнему полагают, что Игорь Пушкарев может оказать влияние на беспристрастность суда в случае, если процесс пройдет в Приморье, а благодаря наличию подконтрольных его семье СМИ - сформировать «нужное» ему общественное мнение относительно процесса. Апелляционная коллегия ВС РФ с этими аргументами согласилась, оставив без изменения решения как о подсудности «дела Пушкаревых-Лушникова», так и о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до конца февраля - когда, предположительно, должно начаться рассмотрение дела по существу.
Добавим, что 17 января Арбитражным судом Дальневосточного округа были рассмотрены кассационные жалобы администрации Владивостока, МУПВ «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта №1» и ООО «Флагман-авто» на судебные акты, признающие верным предписание управления ФАС по Приморскому краю об изменении порядка распределения между перевозчиками автобусных маршрутов во Владивостоке. АС ДФО не стал отменять решения двух нижестоящих инстанций, вынесенные во второй половине 2017 года. Таким образом, в перспективе Владивосток может ждать серьезное изменение «правил игры» на рынке автобусных перевозок, после которого муниципальному автопредприятию придется работать на общих основаниях. Впрочем, точку в процессе ставить пока рано: у проигравшей на данный момент стороны есть два месяца на обжалование решения окружного арбитража в судебную коллегию Верховного суда.
Андрей СЕРОВ.
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