www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.41 р. 100 JPY: 50.84 р.
EUR: 69.07 р. 10 CNY: 88.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Дела экс-мэра Владивостока изучают сразу в двух городах

23 Января 2018, 17:46 | Приморье

Добровольная отставка Игоря ПУШКАРЕВА с поста главы Владивостока никоим образом не повлияла на позицию Генеральной Прокуратуры и Верховного Суда РФ по вопросу о том, где должно рассматриваться уголовное дело в отношении бывшего градоначальника, его брата Андрея ПУШКАРЕВА и экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. В конце минувшей недели апелляционная коллегия ВС РФ оставила без изменений постановление Верховного суда от 15 ноября, постановившего рассмотреть дело по существу в Тверском суде Москвы, а не во Владивостоке.

Аргументация следователей и прокуроров в пользу рассмотрения дела в Москве, озвученная в ходе прений в Верховном Суде 18 января, за прошедшие два месяца не изменилась, несмотря на смену мэра Владивостока. В Генпрокуратуре по-прежнему полагают, что Игорь Пушкарев может оказать влияние на беспристрастность суда в случае, если процесс пройдет в Приморье, а благодаря наличию подконтрольных его семье СМИ - сформировать «нужное» ему общественное мнение относительно процесса. Апелляционная коллегия ВС РФ с этими аргументами согласилась, оставив без изменения решения как о подсудности «дела Пушкаревых-Лушникова», так и о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до конца февраля - когда, предположительно, должно начаться рассмотрение дела по существу.

Добавим, что 17 января Арбитражным судом Дальневосточного округа были рассмотрены кассационные жалобы администрации Владивостока, МУПВ «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта №1» и ООО «Флагман-авто» на судебные акты, признающие верным предписание управления ФАС по Приморскому краю об изменении порядка распределения между перевозчиками автобусных маршрутов во Владивостоке. АС ДФО не стал отменять решения двух нижестоящих инстанций, вынесенные во второй половине 2017 года. Таким образом, в перспективе Владивосток может ждать серьезное изменение «правил игры» на рынке автобусных перевозок, после которого муниципальному автопредприятию придется работать на общих основаниях. Впрочем, точку в процессе ставить пока рано: у проигравшей на данный момент стороны есть два месяца на обжалование решения окружного арбитража в судебную коллегию Верховного суда.

Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Пушкарев  дороги владивостока  Флагман-авто 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru