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Большие перемены в Большом Камне
На минувшей неделе в Большом Камне состоялся долгожданный конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Сценарий конкурсного отбора оказался похожим на владивостокский: подавляющее большинство подавших документы кандидатов допустили ко второму этапу, а на итоговой стадии процесса местные депутаты единогласно проголосовали за фаворита. Сразу же после заседания городской Думы, 18 января, новый глава Большого Камня Александр АНДРЮХИН принес присягу в качестве мэра.
Напомним, что с 2013 года Большой Камень управлялся тандемом, состоящим из главы городского округа, председателя местной Думы Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО и и.о. главы администрации Вячеслава МОСКАЕВА. Несколько попыток провести конкурс на замещение должности сити-менеджера на постоянной основе потерпели неудачу, а после перевыборов большекаменских депутатов осенью 2017 года не попавший в новый созыв Дмитрий Чернявский еще несколько недель отказывался подписывать бумаги, необходимые для объявления конкурса на должность градоначальника. Ситуация изменилась только после личного вмешательства врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, «примирившего» Чернявского с новым составом Думы Большого Камня.
Отличие объявленного в декабре минувшего года конкурса на замещение должности главы города - в том, что по его итогам в муниципалитете ликвидируется система власти «глава плюс сити-менеджер», сложившаяся еще в те времена, когда Большой Камень являлся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). В соответствии с поправками в устав города, принятыми после снятия статуса ЗАТО, после выборов-2017 предполагалось перейти от «двуглавой» системы к единоначалию.
Документы для участия в конкурсе подали 11 человек. Практически всех их допустили ко второму этапу конкурса - собеседованию. Однако на голосование в Думе, по аналогии с недавним конкурсом во Владивостоке, вышли лишь трое претендентов, причем именно на втором этапе выпал из обоймы спикер нынешнего созыва Думы Алексей КУЗНЕЦОВ.
В четверг, 18 января, на внеочередном заседании Думы, предложенные на рассмотрение депутатов кандидатуры прошли рейтинговое голосование. Новым мэром города единогласно был избран местный депутат Александр Андрюхин, много лет возглавляющий большекаменское отделение «Единой России». Вероятнее всего, подобное единодушие депутатов - для Большого Камня еще более редкое, чем для Владивостока - было обусловлено состоявшейся накануне встречей местных депутатов с Андреем Тарасенко.
Артем СТРОГИН.
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