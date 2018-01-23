www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.63 р. 100 JPY: 51.08 р.
EUR: 69.27 р. 10 CNY: 88.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Большие перемены в Большом Камне

23 Января 2018, 15:57 | Приморье

На минувшей неделе в Большом Камне состоялся долгожданный конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Сценарий конкурсного отбора оказался похожим на владивостокский: подавляющее большинство подавших документы кандидатов допустили ко второму этапу, а на итоговой стадии процесса местные депутаты единогласно проголосовали за фаворита. Сразу же после заседания городской Думы, 18 января, новый глава Большого Камня Александр АНДРЮХИН принес присягу в качестве мэра.

Напомним, что с 2013 года Большой Камень управлялся тандемом, состоящим из главы городского округа, председателя местной Думы Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО и и.о. главы администрации Вячеслава МОСКАЕВА. Несколько попыток провести конкурс на замещение должности сити-менеджера на постоянной основе потерпели неудачу, а после перевыборов большекаменских депутатов осенью 2017 года не попавший в новый созыв Дмитрий Чернявский еще несколько недель отказывался подписывать бумаги, необходимые для объявления конкурса на должность градоначальника. Ситуация изменилась только после личного вмешательства врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, «примирившего» Чернявского с новым составом Думы Большого Камня.

Отличие объявленного в декабре минувшего года конкурса на замещение должности главы города - в том, что по его итогам в муниципалитете ликвидируется система власти «глава плюс сити-менеджер», сложившаяся еще в те времена, когда Большой Камень являлся закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО). В соответствии с поправками в устав города, принятыми после снятия статуса ЗАТО, после выборов-2017 предполагалось перейти от «двуглавой» системы к единоначалию.

Документы для участия в конкурсе подали 11 человек. Практически всех их допустили ко второму этапу конкурса - собеседованию. Однако на голосование в Думе, по аналогии с недавним конкурсом во Владивостоке, вышли лишь трое претендентов, причем именно на втором этапе выпал из обоймы спикер нынешнего созыва Думы Алексей КУЗНЕЦОВ.

В четверг, 18 января, на внеочередном заседании Думы, предложенные на рассмотрение депутатов кандидатуры прошли рейтинговое голосование. Новым мэром города единогласно был избран местный депутат Александр Андрюхин, много лет возглавляющий большекаменское отделение «Единой России». Вероятнее всего, подобное единодушие депутатов - для Большого Камня еще более редкое, чем для Владивостока - было обусловлено состоявшейся накануне встречей местных депутатов с Андреем Тарасенко.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: глава  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru