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За самовыдвиженца Владимира Путина подписались 20 тысяч приморцев

23 Января 2018, 14:55 | Приморье

Количество подписей избирателей, собранных в Приморье в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, почти втрое превысило «норматив», установленный для каждого региона. Однако организаторы сбора подписей намерены тщательно проверить правильность заполнения листов перед отправкой в Центризбирком РФ.

Напомним, что по действующему законодательству кандидаты в президенты, участвующие в выборах в порядке самовыдвижения, должны до конца января собрать и сдать в Центризбирком РФ не менее 300 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. При этом от каждого региона РФ принимается не более 7,5 тысяч подписей. Однако, как уточнила доверенное лицо Владимира Путина в Приморском крае Татьяна Курлеева, уже к 17 января сторонники кандидата собрали гораздо больше необходимого количества подписей - около 20 тысяч.

- Волонтеры собирают подписи в крупных городах края. В каждом пункте сбора в день собирается более 100 подписей, граждане довольно активно участвуют в процессе. Более 200 добровольцев вели кампанию во всех уголках края, - рассказала Татьяна Курлеева.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Путин  выборы 



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