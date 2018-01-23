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За самовыдвиженца Владимира Путина подписались 20 тысяч приморцев
Количество подписей избирателей, собранных в Приморье в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, почти втрое превысило «норматив», установленный для каждого региона. Однако организаторы сбора подписей намерены тщательно проверить правильность заполнения листов перед отправкой в Центризбирком РФ.
Напомним, что по действующему законодательству кандидаты в президенты, участвующие в выборах в порядке самовыдвижения, должны до конца января собрать и сдать в Центризбирком РФ не менее 300 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. При этом от каждого региона РФ принимается не более 7,5 тысяч подписей. Однако, как уточнила доверенное лицо Владимира Путина в Приморском крае Татьяна Курлеева, уже к 17 января сторонники кандидата собрали гораздо больше необходимого количества подписей - около 20 тысяч.
- Волонтеры собирают подписи в крупных городах края. В каждом пункте сбора в день собирается более 100 подписей, граждане довольно активно участвуют в процессе. Более 200 добровольцев вели кампанию во всех уголках края, - рассказала Татьяна Курлеева.
Артем СТРОГИН.
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