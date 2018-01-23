Два вице-губернатора покинут администрацию Приморского края

Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий СЫРОМЯТНОВ и Алексей СУХОВ. «Соответствующий приказ подписал врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО», – отметили в ведомстве, добавив, что их увольнение связано с переходом на новое место работы.



Напомним, Геннадий Сыромятнов занял пост вице-губернатора в декабре 2016 года. Курировал вопросы правового обеспечения, записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.



К компетенции Алексея Сухова, назначенного на должность вице-губернатора в сентябре 2012 года и совмещавшего ее с должностью руководителя аппарата Администрации Приморского края, относились вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела.



Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.