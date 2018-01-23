Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Два вице-губернатора покинут администрацию Приморского края
Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий СЫРОМЯТНОВ и Алексей СУХОВ. «Соответствующий приказ подписал врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО», – отметили в ведомстве, добавив, что их увольнение связано с переходом на новое место работы.
Напомним, Геннадий Сыромятнов занял пост вице-губернатора в декабре 2016 года. Курировал вопросы правового обеспечения, записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.
К компетенции Алексея Сухова, назначенного на должность вице-губернатора в сентябре 2012 года и совмещавшего ее с должностью руководителя аппарата Администрации Приморского края, относились вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела.
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- Большие перемены в Большом Камне
- Два вице-губернатора покинут администрацию Приморского края
- Приморье готовится к выборам Путина
- Сам себе кандидат
- Стивидоры помогут властям Находки выполнить распоряжение Путина
- Владимиру Путину и российским миллиардерам предложили оформить "дальневосточный гектар" в Кавалерово
- Путин пригласил бывшего губернатора Приморья со товарищи в Кремль
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- Конфликт в Большом Камне "тушит" прокурор Приморья
- Мэр Находки не хочет становиться "английской королевой"
Новости раздела
- Большие перемены в Большом Камне
- За самовыдвиженца Владимира Путина подписались 20 тысяч приморцев
- Два вице-губернатора покинут администрацию Приморского края
- Хрущев - за Путина
- Приморье вышло на второе место по "запасным" средствам
- В поддержку Путина подписались 20 тысяч приморцев
- В Приморье явку на выборы поднимут благоустройством
- В Приморье появятся собственные министры
- Путин доверился врачам и спортсменам
- "Он сюда возвращается с хорошими идеями"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- На Дальнем Востоке обнаружили стену из "Игры престолов"
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Мобильный госпиталь для тигров появился в Приморье
- В Приморье хотят построить горнолыжный курорт
- В Приморье на 13 гектарах будет построен центр восточных единоборств "Будокан"
- На Камчатке пассажиропоток главных воздушных ворот региона вырос на 7%