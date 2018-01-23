Хрущев - за Путина

Приморский краевой штаб поддержки кандидата Владимира Путина возглавили его доверенные лица

Региональный штаб общественной поддержки Владимира ПУТИНА начал свою работу во Владивостоке в минувшую среду, 17 января. В состав штаба вошли представители крупнейших общественных организаций Приморья, а также Общероссийского народного фронта и «Единой России». Главная идея создания подобной структуры, как подчеркнули ее участники, - открытый диалог с населением края, призванный объяснить, в каком направлении будет двигаться страна в ближайшие годы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Краевой общественный штаб поддержки действующего президента создан и планирует работать по аналогии с федеральным штабом Владимира Путина, открытым в Москве несколькими днями ранее. По словам профессора, директора юридической школы ДВФУ Владимира КУРИЛОВА, приморский штаб создан на базе региональной группы поддержки Владимира Путина. Членами группы уже предложено 19 проектов, которые позволят привлечь граждан к участию в политической жизни. К слову, сам глава государства призвал своих сторонников, поддерживающих его кандидатуру на очередных президентских выборах, избегать формализма в работе и установить прямой контакт с людьми.

- Наш штаб общественной поддержки как раз и создан для координации таких проектов. Наша основная задача - вовлечь как можно больше общественных сил в работу по повышению гражданской активности, - отметил Владимир Курилов в ходе первого, организационного заседания новой структуры. - Уверен, что мы будем работать успешно и результативно, что наша работа принесет пользу Приморскому краю и его жителям.

Во главе штаба, как и ожидалось, встали доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина. Помимо Владимира Курилова, это главврач Приморского краевого перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА и бронзовый призер Олимпийских Игр в Лондоне, гребец Иван ШТЫЛЬ. Еще одним сопредседателем штаба общественной поддержки стал адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом и войсками Восточного военного округа Константин СИДЕНКО. Помимо доверенных лиц Владимира Путина в Приморском крае, в руководство краевого общественного штаба вошли представитель от «Единой России» - первый заместитель секретаря приморского отделения партии Игорь ХРУЩЕВ и представитель ОНФ - член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Роман ТИТКОВ. Они заняли посты заместителей руководителя общественного штаба. Впрочем, эти звания имеют скорее формальное значение - по словам Владимира Курилова, в общественном штабе принят принцип коллективного руководства, то есть все решения будут приниматься с учетом мнений всех участников новой структуры.

- В ОНФ входит достаточно много общественных объединений, и активисты «Народного фронта» берут на себя определенные обязанности в работе со своими объединениями. Уже была проведена работа по сбору подписей, дальнейшую работу согласуем на штабе, - пообещал сопредседатель ОНФ в Приморском крае Роман Титков.

- «Единая Россия» всегда поддерживала курс президента страны и продолжит это делать. Для нас не имеет значения, каким образом произошло его выдвижение в президенты. Партия на своем съезде приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах. И мы его будем выполнять. На следующем этапе перед нами стоит задача мобилизации актива, - добавил первый заместитель секретаря отделения «ЕР» в Приморье Игорь Хрущев.

- Бизнес Приморья рассматривает выборы как инвестицию в свое будущее. Здесь присутствует толика прагматизма: бизнесу нужны стабильность в стране и преемственность власти, последовательность действий высшего руководства страны, - отметил вице-президент союза «Приморская Торгово-промышленная палата» Михаил ВЕСЕЛОВ.

Отметим, что в состав штаба также включены представители молодежных и волонтерских организаций - именно работа с молодым поколением должна стать одним из приоритетов работы. Общественники, решившие поддержать Владимира Путина на выборах-2018, сошлись во мнении, что главным критерием должны быть не яркие и броские лозунги, а профессионализм того или иного кандидата.

- Неподдержка власти со стороны молодежи очень часто связана с тем, что на местах не могут объяснить: куда мы движемся, что меняется, где перспективы для молодежи? Поэтому перед выборами 2018 года очень важно объяснить, куда движутся Россия, Дальний Восток, Приморский край и каждое конкретное муниципальное образование, - высказал мнение председатель приморского отделения Российского союза молодежи Максим ПРЯЖЕННИКОВ.

Евгений СИДОРОВ.