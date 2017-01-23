В Приморье новый председатель Контрольно-счетной палаты

Комитет Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам одобрил кандидатуру Игоря ВАТУЛИНА на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На состоявшемся 20 января заседании профильного комитета ЗС ПК первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ охарактеризовал Ватулина как человека с большим опытом государственного управления, работы в контрольных органах, финансовой деятельности. Сам претендент акцентировал внимание депутатов на том, что функции возглавляемого им департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края во многом схожи с функциями КСП, осуществляющей внешний финансовый контроль.

- Цели, задачи и объекты контроля у нас одинаковы. Департамент неоднократно проводил совместные проверки с Контрольно-счетной палатой. Это позволило расширить объем проверяемых средств и ускорить процесс проверки, - отметил Игорь Ватулин. Также он пообещал, что в будущем Контрольно-счетная палата будет более оперативно предоставлять в ЗС ПК отчеты о реализации краевых программ по итогам каждого квартала.

Как и ожидалось, возражений со стороны членов комитета кандидатура Ватулина не вызвала. Добавим, что альтернативных кандидатов на рассмотрение краевого парламента представлено не было, хотя предложить своего человека на этот пост имеет право председатель ЗС ПК или группа депутатов в количестве не менее 14 человек. Завтра, 25 января, окончательное решение о назначении на пост главного аудитора Приморья должен принять краевой парламент.

В случае утверждения Игорь Ватулин, по сути, повторит путь нынешнего главы Контрольно-счетной палаты Дмитрия ВИНОГРАДОВА, который с 2006 по 2009 годы работал начальником контрольного управления аппарата краевой администрации. Несмотря на предстоящую смену председателя, преемственность в работе КСП все же сохранится: на должность аудитора Палаты комитет согласился назначить Светлану ИОНИНУ, чья кандидатура была предложена Дмитрием Виноградовым. Ранее Ионина занимала должность главного инспектора КСП Приморья.