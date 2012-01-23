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"Ростелеком" установит камеры для видеонаблюдения за выборами Президента РФ в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 23 января, ZRPRESS. «Ростелеком» установит оборудование для видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей в ходе выборов Президента Российской Федерации на 1118 избирательных участках Приморского края.
В ближайшие дни компания начнет доставку на участки, установку, настройку и подключение к сети Интернет специальных программно-аппаратных комплексов (ПАК), включающих две видео-камеры, компьютер, источник бесперебойного питания и набор соединительных кабелей. Все компоненты данного комплекса были отобраны в результате специально проведенного тестирования на качество и надежность работы.
Согласно постановлению Центральной Избирательной Комиссии РФ (ЦИК), это оборудование будет устанавливаться на всех избирательных участках, кроме передвижных и закрытых участков, к которым относятся больницы, морские и речные суда, воинские части и другие режимные объекты.
«Ростелеком» уже начал подготовку телекоммуникационной инфраструктуры для организации интернет–трансляции с избирательных участков.
В Приморском крае эти работы включают расширение магистральных каналов связи и сетей доступа, увеличение пропускной способности и создание новых «последних миль» непосредственно до избирательных участков.
«Ростелеком» начал создание системы для интернет–трансляции процедур голосования и подсчета голосов избирателей в ходе выборов Президента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2012 года, по поручению Минкомсвязи РФ.
Для этого согласно пункту 17 части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Правительство РФ определило ОАО «Ростелеком» единственным поставщиком соответствующих услуг.
Согласно техническому заданию создаваемая инфраструктура для системы видеомониторинга охватит 91,4 тыс. участковых избирательных комиссий, а ее производительность обеспечит возможность подключения 25 миллионов пользователей при возможности 60 тыс. одновременных просмотров изображения с 1 камеры
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.
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