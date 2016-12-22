Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье подал в отставку вице-губернатор
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого в настоящее время идут следственные мероприятия, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Об этом глава региона заявил во время записи программы «События года» на Общественном телевидении Приморья.
Губернатор подчеркнул, пока следственные мероприятия не завершены, нельзя «вешать на человека ярлыки».
«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», – сообщил Владимир Миклушевский.
Глава края добавил, в то же время любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию – уголовному или административному.
«Это позиция Президента России Владимира Путина, и я её разделяю. Порядочность и компетентность – это два основных принципа, которых должны придерживаться члены моей команды. Те, у кого иное отношение к работе, уходят по-хорошему или по-плохому», – отметил губернатор.
Новости тематики
- В Приморье подал в отставку вице-губернатор
- Еще один выходец из ФСБ стал вице-губернатором в Приморье
- В Приморье еще один силовик дослужился до должности вице-губернатора
- В Приморье выбрали мэра Артема
- Новый лидер КПРФ в Приморье избавился от приставки "и.о."
- Чиновники в Приморье работают на "четверку с плюсом"
- В Молодежном правительстве Приморского края выбрали нового председателя
- Губернатор Приморья вошел в состав президиума Госсовета
- В Приморском крае чиновников станет на 10 процентов меньше
- Губернатор Приморья произвел серьезные кадровые перестановки в своей команде
Новости раздела
- В Приморье подал в отставку вице-губернатор
- Один из последних "оппозиционных" очагов в Приморье ликвидируют в ближайшие недели
- Обязательства государства должны исполняться в срок
- В Приморье уволен директор одного из департаментов администрации
- Депутаты расставили бюджетные точки над "i"
- В Приморье борьба экс-чекистов за "Яблоко" продолжается
- Вице-губернаторский корпус администрации Приморья продолжают укреплять выходцами из спецслужб
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Коммунисты обновят фракцию в Думе Владивостока
- В Администрации Приморского края - новое назначение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- Рубль резво движется к курсу 60
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"