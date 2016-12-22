В Приморье подал в отставку вице-губернатор

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, в отношении которого в настоящее время идут следственные мероприятия, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Об этом глава региона заявил во время записи программы «События года» на Общественном телевидении Приморья.

Губернатор подчеркнул, пока следственные мероприятия не завершены, нельзя «вешать на человека ярлыки».

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», – сообщил Владимир Миклушевский.

Глава края добавил, в то же время любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию – уголовному или административному.

«Это позиция Президента России Владимира Путина, и я её разделяю. Порядочность и компетентность – это два основных принципа, которых должны придерживаться члены моей команды. Те, у кого иное отношение к работе, уходят по-хорошему или по-плохому», – отметил губернатор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.