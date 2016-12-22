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В Приморье уволен директор одного из департаментов администрации
Губернатор Владимир Миклушевский уволил директора одного из департаментов. Об этом глава региона заявил во время записи программы «Ответы» на Общественном телевидении Приморья 21 декабря, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Владимир Миклушевский сообщил, что подписал приказ об увольнении утром этого дня.
«Я сегодня подписал указ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. И я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде», – заявил глава региона.
Губернатор добавил, что в Приморье чиновник любого уровня если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию.
«Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что в основном чиновники и региональные и муниципальные – честные и порядочные люди. Но борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчиненные были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – заявил губернатор.
Также Губернатор прокомментировал следственные мероприятия в отношении своего заместителя Сергея Сидоренко.
«Пока рано что-либо комментировать, сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна – все равны перед законом. Хочу подчеркнуть и слова Президента России Владимира Путина, которые я полностью разделяю, – вину человека может установить только суд», – заявил глава региона.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото администрации Приморского края.
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Как быть если сам Миклушевский "недобросовестный"?!