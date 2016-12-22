www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.86 р. 100 JPY: 51.72 р.
EUR: 63.56 р. 10 CNY: 87.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

В Приморье уволен директор одного из департаментов администрации

22 Декабря 2016, 10:05 | Приморье

Губернатор Владимир Миклушевский уволил директора одного из департаментов. Об этом глава региона заявил во время записи программы «Ответы» на Общественном телевидении Приморья 21 декабря, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

 

Владимир Миклушевский сообщил, что подписал приказ об увольнении утром этого дня.

«Я сегодня подписал указ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. И я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде», – заявил глава региона.

Губернатор добавил, что в Приморье чиновник любого уровня если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию.

«Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что в основном чиновники и региональные и муниципальные – честные и порядочные люди. Но борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчиненные были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – заявил губернатор.

Также Губернатор прокомментировал следственные мероприятия в отношении своего заместителя Сергея Сидоренко.

«Пока рано что-либо комментировать, сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна – все равны перед законом. Хочу подчеркнуть и слова Президента России Владимира Путина, которые я полностью разделяю, – вину человека может установить только суд», – заявил глава региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  приморье  увольнение  коррупция  чиновники 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Текутьев Витя10:57, 22.12.2016#

    Как быть если сам Миклушевский "недобросовестный"?!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru