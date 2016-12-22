Один из последних "оппозиционных" очагов в Приморье ликвидируют в ближайшие недели

Реставрация традиционной «вертикали власти» в Яковлевске продолжается

В Яковлевском районе «Единая Россия» возвращает себе привычный титул правящей партии, практически нивелировав итоги успешных для КПРФ выборов 2013 года, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Последним этапом реставрации пошатанной «вертикали власти» должно стать избрание на пост главы района представителя «ЕР» - разумеется, в рамках конкурсной процедуры.

Революция и контрреволюция

…По итогам выборов в сентябре 2013 года в Яковлевском районе «Единая Россия» потерпела двойное поражение. Представители КПРФ заняли в думе 12 мест из 24-х, а главой района был избран военный медик Анатолий КУСРАЕВ - за него отдали голоса почти 55% избирателей. Проигравший выборы глава района Николай ВЯЗОВИК был вынужден оставить не только свой кабинет в администрации, но и пост секретаря местного политсовета «Единой России». В то же время органы власти в сельских поселениях Яковлевского района продолжали контролировать единороссы, что дезорганизовало работу двух уровней власти в районе. Сами руководители поселений не раз обвиняли нового главу района Анатолия Кусраева в нежелании вести с ними конструктивный диалог.

Неудивительно, что практически сразу после «кадровой революции» 2013 года в районе началась «контрреволюция»: руководители местной администрации почему-то стали объектами повышенного внимания со стороны правоохранительных и контролирующих органов, а губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время своего «большого проезда» устроил районным чиновникам настоящий разнос. Год спустя, в июле 2015 года, глава района Анатолий Кусраев был арестован по делу о получении взятки от предпринимателя. Однопартийцы ожидаемо назвали «дело Кусраева» политическим, но на ход следствия и суда это не повлияло - летом текущего года чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 37 млн рублей. В ноябре апелляционная инстанция краевого суда в несколько раз сократила сумму наложенного на Кусраева штрафа, но срок тюремного заключения остался неизменным.

Однако решение вопроса о новом главе Яковлевского района было отложено до удобного момента, который наступил после 18 сентября. Три месяца назад представители «ЕР» в местной думе удачно воспользовались переходом спикера Александра ТЮТЕРЕВА в краевой парламент: избрание коммуниста в ЗС ПК должно было привести к замещению его мандата другим депутатом из списка КПРФ, однако «неомандаченных» людей в списке к тому моменту уже не осталось. В результате коммунисты утратили численный перевес в представительном органе, а единороссы и их союзники вернули пост председателя думы Яковлевского района Нелли БАЗЫЛЬ, занимавшей это кресло до выборов-2013.

После взятия под контроль муниципальной думы единороссам осталось решить только вопрос с назначением нового главы. Что и происходит в настоящее время: в середине ноября был дан старт формированию конкурсной комиссии, в которую вошло по одному представителю от каждой из четырех фракций в думе Яковлевского района. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский свою половину комиссии на момент подготовки материала еще не назначил.

Уравнение с тремя известными

Хотя прием заявлений от претендентов на должность главы района официально пока не стартовал, круг возможных назначенцев не так широк. Совпадение или нет - но в начале декабря на главной странице официального сайта органов власти Яковлевского района было размещено объявление о том, что дума проводит исследование общественного мнения по вопросу о будущем главе района. Жителям территории предложили по телефону или СМС проголосовать за человека, которого бы они хотели видеть руководителем. И хотя яковлевцы были вправе предлагать свои варианты, три известные в районе фамилии авторы опроса уже обозначили: это уже упомянутый бывший глава района Николай Вязовик, глава Новосысоевского сельского поселения Александр ЛУТЧЕНКО и глава Варфоломеевского сельского поселения Сергей МАЖУГА. Последний также является секретарем местного политсовета «Единой России», и знакомые с обстановкой в районе люди считают именно Мажугу, а не Вязовика, фаворитом предстоящего конкурса. Впрочем, на безоговорочную симпатию со стороны депутатского корпуса будущим кандидатам рассчитывать не приходится.

- Фракция коммунистов в думе сейчас насчитывает 11 человек - это ровно половина из 22 депутатов. Тогда как для избрания нового главы нужно не менее половины от определенного уставом числа депутатов (24), то есть 13 голосов, - отметил экс-председатель думы Яковлевского района Александр Тютерев.

Борьба за умы

В ситуации формального паритета сторонников власти и оппозиции в думе Яковлевского района решающим фактором может стать партийная дисциплина: из 11 членов фракции КПРФ только семеро являются членами партии, в то время как все девять членов фракции «ЕР» имеют соответствующий партбилет. Учитывая, что представители «Справедливой России» и ЛДПР нередко консолидируются с единороссами (в сумме получается 11 голосов. – Прим. автора), главной задачей обеих сторон становится борьба за голоса беспартийных членов фракции КПРФ. При этом рассчитывать на то, что «большевики» удержат власть в районе хотя бы формально, не приходится.

Досье "Золотого Рога"

Результаты последних выборов показывают, что жители Яковлевского района за три года заметно разочаровались в идеях всеобщего равенства и братства. По официальным данным, список кандидатов «ЕР» в Заксобрание получил поддержку 38,2% избирателей района, а список КПРФ поддержали 22,4%. Такой расклад в целом соответствует средним результатам по краю, тогда как на муниципальных выборах 2013 года коммунисты победили единороссов с заметным отрывом. Впрочем, уже на выборах глав поселений района в сентябре 2015 года представители КПРФ не смогли отнять руководящие посты у оппонентов.

До подведения итогов конкурса и.о. главы территории остается отставной майор милиции Александр ГОРБУНОВ, который руководит Яковлевским районом с конца 2015 года. Поэтому грядущая смена топ-менеджмента районной администрации во многом будет формальной: члены «команды Кусраева» де-факто уже давно не контролируют работу местных чиновников - один из заместителей «красного» главы уволился с работы, а второй находится на длительном больничном.

- Голосование на муниципальном уровне часто бывает ситуативным, там нет устойчивого электората той или иной партии. В определенный момент представители КПРФ оказались более убедительными в глазах избирателей Яковлевского района. Но не как носители коммунистической идеологии, а в силу своих личных качеств, - объясняет политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса ДВФУ Виктор БУРЛАКОВ. - Став властью, они должны были понимать, что, независимо от партийной принадлежности, необходимо уметь вести диалог с другими уровнями власти. Особенности нынешней ситуации таковы, что решать проблемы муниципалитета в отрыве от поселений и края невозможно.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.