Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Обязательства государства должны исполняться в срок
Необходимо добиться, чтобы решение социальных вопросов не зависело от организационных проблем, считает депутат ЗС Приморья Юлия Толмачева
Одной из поправок к проекту бюджета Приморского края на 2017 год, принятых краевым парламентом 15 декабря, стало выделение дополнительных средств на строительство новых поликлиник и амбулаторий в разных городах Приморья, а также на ремонт и реконструкцию уже существующих медучреждений. Депутат Законодательного Собрания от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА уверена, что добиться принятия поправки в бюджет-2017 помогла настойчивость депутатского корпуса, который держит на контроле своевременное исполнение государством взятых социальных обязательств, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
С момента начала работы депутатов ЗС ПК нового созыва комитет по социальной политике и защите прав граждан, куда входит Юлия Валерьевна, уже несколько раз заслушивал отчеты об исполнении таких обязательств. Среди них - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов, а также реконструкция краевого онкодиспансера.
Озабоченность строительством жилья для детей-сирот в регионах на днях высказала детский омбудсмен РФ Анна КУЗНЕЦОВА. А прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ в ноябре обратился к депутатам Законодательного Собрания с просьбой не ослаблять контроль за предоставлением жилплощади детям-сиротам и детям без попечения. По данным на 1 ноября, общее количество неисполненных судебных решений в пользу этой категории граждан превысило 3 тысячи.
В своих отчетах ответственные за исполнение тех или иных программ чиновники нередко ссылаются на сложности, связанные с некачественной работой подрядчиков, выбранных для строительства того или иного объекта. Конечно, сказываются и известные кадровые проблемы - такие, как частая смена руководства в департаменте градостроительства. Однако для тех, кто ждет положенную по закону квартиру или необходимую медпомощь, эти причины вряд ли покажутся убедительными.
Чтобы исключить практику, при которой выделенные на решение социальных проблем деньги не осваиваются в полном объеме, парламентарии готовы лично следить за ходом «социальных» строек - таких, как лечебно-диагностический корпус краевого онкодиспансера. В 2016 году контракт на завершение его строительства был исполнен всего на 10%, и чтобы ситуация не повторилась в 2017 году, депутаты намерены регулярно бывать на стройке с инспекцией - после того, как новый подрядчик начнет работы на объекте.
- Мы не можем допустить, чтобы заложенные на реконструкцию средства вновь были не освоены в полном объеме. Уверена, что депутатский корпус будет держать ход реализации этого проекта на постоянном контроле, - подчеркивает Юлия Толмачева.
Что касается обеспечения жильем льготных категорий граждан, то за последние месяцы краевые депутаты приняли ряд решений, которые помогут льготникам улучшить жилищные условия. Например, на заседании ЗС ПК 15 декабря депутаты приняли решение дополнительно направить 8,5 млн рублей на социальную выплату на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удочерившим) детей. По словам Юлии Толмачевой, поправки в краевое законодательство, ранее одобренные социальным комитетом ЗС ПК, предусматривают, что выплату можно будет использовать не только для покупки жилья на вторичном рынке, но и для участия в долевом строительстве, оплаты индивидуального жилищного строительства или реконструкции уже имеющегося дома.
- Главная задача, на мой взгляд, - организовать работу таким образом, чтобы исполнение государством своих обязательств не откладывалось из-за проблем у подрядчиков или кадровых перестановок в профильных департаментах, - считает Юлия Толмачева.
Юрий РОГОВ.
Новости тематики
- Один из последних "оппозиционных" очагов в Приморье ликвидируют в ближайшие недели
- Обязательства государства должны исполняться в срок
- В Приморье уволен директор одного из департаментов администрации
- В Приморье борьба экс-чекистов за "Яблоко" продолжается
- Вице-губернаторский корпус администрации Приморья продолжают укреплять выходцами из спецслужб
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Коммунисты обновят фракцию в Думе Владивостока
- В Администрации Приморского края - новое назначение
- Приморский край вошел в тройку лидеров по реализации "майских указов"
- Совет федерации РФ поддержал законодательную инициативу приморских депутатов
Новости раздела
- В Приморье подал в отставку вице-губернатор
- Один из последних "оппозиционных" очагов в Приморье ликвидируют в ближайшие недели
- Обязательства государства должны исполняться в срок
- В Приморье уволен директор одного из департаментов администрации
- Депутаты расставили бюджетные точки над "i"
- В Приморье борьба экс-чекистов за "Яблоко" продолжается
- Вице-губернаторский корпус администрации Приморья продолжают укреплять выходцами из спецслужб
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Коммунисты обновят фракцию в Думе Владивостока
- В Администрации Приморского края - новое назначение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- Рубль резво движется к курсу 60
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"