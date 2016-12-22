Обязательства государства должны исполняться в срок

Необходимо добиться, чтобы решение социальных вопросов не зависело от организационных проблем, считает депутат ЗС Приморья Юлия Толмачева

Одной из поправок к проекту бюджета Приморского края на 2017 год, принятых краевым парламентом 15 декабря, стало выделение дополнительных средств на строительство новых поликлиник и амбулаторий в разных городах Приморья, а также на ремонт и реконструкцию уже существующих медучреждений. Депутат Законодательного Собрания от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА уверена, что добиться принятия поправки в бюджет-2017 помогла настойчивость депутатского корпуса, который держит на контроле своевременное исполнение государством взятых социальных обязательств, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С момента начала работы депутатов ЗС ПК нового созыва комитет по социальной политике и защите прав граждан, куда входит Юлия Валерьевна, уже несколько раз заслушивал отчеты об исполнении таких обязательств. Среди них - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов, а также реконструкция краевого онкодиспансера.

Озабоченность строительством жилья для детей-сирот в регионах на днях высказала детский омбудсмен РФ Анна КУЗНЕЦОВА. А прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ в ноябре обратился к депутатам Законодательного Собрания с просьбой не ослаблять контроль за предоставлением жилплощади детям-сиротам и детям без попечения. По данным на 1 ноября, общее количество неисполненных судебных решений в пользу этой категории граждан превысило 3 тысячи.

В своих отчетах ответственные за исполнение тех или иных программ чиновники нередко ссылаются на сложности, связанные с некачественной работой подрядчиков, выбранных для строительства того или иного объекта. Конечно, сказываются и известные кадровые проблемы - такие, как частая смена руководства в департаменте градостроительства. Однако для тех, кто ждет положенную по закону квартиру или необходимую медпомощь, эти причины вряд ли покажутся убедительными.

Чтобы исключить практику, при которой выделенные на решение социальных проблем деньги не осваиваются в полном объеме, парламентарии готовы лично следить за ходом «социальных» строек - таких, как лечебно-диагностический корпус краевого онкодиспансера. В 2016 году контракт на завершение его строительства был исполнен всего на 10%, и чтобы ситуация не повторилась в 2017 году, депутаты намерены регулярно бывать на стройке с инспекцией - после того, как новый подрядчик начнет работы на объекте.

- Мы не можем допустить, чтобы заложенные на реконструкцию средства вновь были не освоены в полном объеме. Уверена, что депутатский корпус будет держать ход реализации этого проекта на постоянном контроле, - подчеркивает Юлия Толмачева.

Что касается обеспечения жильем льготных категорий граждан, то за последние месяцы краевые депутаты приняли ряд решений, которые помогут льготникам улучшить жилищные условия. Например, на заседании ЗС ПК 15 декабря депутаты приняли решение дополнительно направить 8,5 млн рублей на социальную выплату на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удочерившим) детей. По словам Юлии Толмачевой, поправки в краевое законодательство, ранее одобренные социальным комитетом ЗС ПК, предусматривают, что выплату можно будет использовать не только для покупки жилья на вторичном рынке, но и для участия в долевом строительстве, оплаты индивидуального жилищного строительства или реконструкции уже имеющегося дома.

- Главная задача, на мой взгляд, - организовать работу таким образом, чтобы исполнение государством своих обязательств не откладывалось из-за проблем у подрядчиков или кадровых перестановок в профильных департаментах, - считает Юлия Толмачева.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.