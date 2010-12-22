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Бюджет Дальнегорска вновь не принят
Прокуратура Дальнегорска сочла, что решение дальнегорской Думы о принятии проекта бюджета городского округа во втором чтении содержит коррупциогенные факторы. /p>
На состоявшемся 21 декабря внеочередном заседании Думы Дальнегорского городского округа одним из главных вопросов должно было стать рассмотрение бюджета в третьем чтении. Однако оно не состоялось. Депутатское большинство сочло виновником срыва рассмотрения администрацию ДГО и не согласилось с доводами главы Дальнегорского городского округа Г.. КРУТИКОВА и прокуратуры Дальнегорска о том, что принятое ранее Думой решение о втором чтении бюджета незаконно и должно быть отменено. При этом протест прокуратуры и требование отменить принятое ранее решение было рассмотрено уже после того, как было принято очередное решение о бюджете.
Напомним, ранее (25 ноября) Дума приняла бюджет с арифметическими ошибками. Затем, не отменив собственное решение, 13 декабря депутатское большинство проголосовало за редакцию бюджета, не учитывающую мнение главы округа, хотя такая норма предусмотрена п. 12 статьи 35 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Таким образом, сегодня существуют два решения Думы по одному вопросу, причем в этих решениях различные финансовые показатели. Это делает невозможным составление бюджета. Согласно предусмотренной действующими нормативными правовыми актами процедуре, администрацией ДГО в Думу был направлен документ о невозможности формирования бюджета при таких обстоятельствах.
Параллельно прокуратурой Дальнегорска была проведена экспертиза решения Думы, которая выявила, что в решении Думы Дальнегорского городского округа № 49 от 13 декабря 2010 года содержатся коррупциогенные факторы, а именно наличие дублирующих полномочий органов местного самоуправления, ведь фактически Дума возложила на себя формирование бюджета. Помимо этого, прокуратура сочла, что при принятии решения о бюджете нарушены положения статей №№ 65, 87, и 184.1. Бюджетного Кодекса РФ и потому само решение следует отменить.
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