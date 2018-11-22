Известный журналист объяснил, почему у Ищенко не получится стать кандидатом в губернаторы

Конспирологи посрамлены - самовыдвиженца подвели родная партия, недобросовестные депутаты и он сам

Известный приморский журналист и блогер Андрей Калачинский написал в социальных сетях пост, в котором просто и доступно, буквально на пальцах, поведал, почему у Андрея Ищенко на этот раз не получится стать кандидатом в губернаторы Приморья. Яркий и емкий пост не требует дополнительных комментариев.

Почему был отфильтрован Ищенко?

Меня многие спрашивают, как это произошло, зачем этот "муниципальный фильтр" и что я по сему поводу думаю? Отвечаю.

Много людей хотело попытать счастья быть избранными. И всегда стоит вопрос: как на самом первом этапе отделить людей с серьёзными намерениями избраться от шутников, чудаков и авантюристов? Если такой работы не провести и включить в список голосования всех, кто хочет, то в избирательном бюллетене может оказаться несколько десятков фамилий. Так, например, более 50 человек захотели стать главой администрации Владивостока в декабре прошлого года. Избиратель бы в них запутался. Хорошо, что отбор производили депутаты городской думы.

Одно время в нашей стране действовал «избирательный залог». Кандидат должен был подтвердить серьёзность своих намерений определённой денежной суммой. И если на выборах он набирал меньше, например, 5 процентов голосов, то деньги ему не возвращались.

Но с 2012 года законодательство изменилось. Кандидату, претендующему на пост главы региона, нужно вместо «денежного залога» пройти «муниципальный фильтр».

Это, конечно, намного сложнее, чем просто внести деньги на избирательный счет. Теперь кандидат должен собрать определенный процент подписей в свою пользу в городах и районах края у местных глав и депутатов. То есть он должен быть достаточно известным, серьёзным и убедительным, чтобы за него эти люди подписались. Такая процедура успешно действует во Франции несколько десятилетий и заставляет политические партии и политических деятелей не только активничать в столице, но и тесно сотрудничать с представителями власти во всех уголках страны.

КПРФ отказалась выдвигать Андрея Ищенко от партии. Почему? Потому что его товарищи посчитали, что почти нет шансов ему успеть собрать подписи муниципальных деятелей. Ищенко сначала заявил, что согласен с решением партии, но потом передумал и объявил, что пойдёт самовыдвиженцем. В итоге на всю работу по сбору подписей избирателей и муниципалов у него было чуть больше недели. Он успел и сдал необходимое количество голосов в избирательную комиссию Приморского края.

Комиссия стала проверять его документы и подписи. Дело в том, что по закону муниципальный деятель может отдать свой голос только за одного кандидата, а не за нескольких сразу. И когда стали сверять фамилии, кто за кого проголосовал, выяснилось, что несколько человек сначала подписались за одного кандидата, а потом за другого. В этом случае засчитывается голос, поданный раньше.

При проверке подписей, поданных за Ищенко выяснилось, что несколько человек уже отдали голоса кандидату от ЛДПР А.Андрейченко, а ещё несколько уже не имели права подписываться, поскольку сложили с себя полномочия. Штаб Ищенко просто не успел самостоятельно проверить подписи и отфильтровать их. В итоге для регистрации в качестве кандидата Андрею Сергеевичу не хватило подписей.

Кроме того, обнаружились нестыковки в его документах: неверно указана его должность в общественной организации, сведения об имуществе представлены не на ту дату, что требуется.

Все эти ошибки допущены штабом самого Андрея Сергеевича, его сотрудникам не хватило опыта, квалификации и времени.

Можно ли утверждать, что это его противники из «Единой России» «сделали всё, чтобы не дать ему зарегистрироваться»?

Во-первых, не противники, а его товарищи по партии затянули конференцию по выдвижению и в итоге отказали ему в поддержке партии.

Во-вторых, среди голосов муниципалов, которые он собирал, подписей коммунистов – 25 процентов, а подписей «единороссов» или тех, кто избирался при поддержке этой партии, – 38 процентов. Так что получается противники Ищенко сделали для него больше, чем его сторонники.

Итак. У Ищенко были все условия, чтобы спокойно собрать и оформить необходимые документы и подписи. Но он этого сделать не смог. И кого же в этом винить, как не самого себя?

Газета «Золотой Рог», Владивосток.