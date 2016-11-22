В Артеме победила преемственность

В минувший четверг, 17 ноября, в приморском городе Артеме официально завершился транзит власти. Городской округ возглавил давний соратник избранного в Государственную думу РФ Владимира НОВИКОВА - Александр АВДЕЕВ, с 2001 года занимавший пост заместителя мэра, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что участниками конкурса на замещение должности главы АГО стали всего три человека. Хотя летом в Приморье ходили слухи о том, что пост якобы обещан вице-губернатору Приморья Сергею СИДОРЕНКО, в итоговом списке претендентов его не оказалось. Компанию Александру Авдееву, после 18 сентября ставшему исполняющим обязанности мэра Артема, составили технические кандидаты - начальник городского отдела физической культуры и спорта Виталий ЕФРЕМОВ и референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Иван ЗДОБИН.

14 ноября конкурсная комиссия приняла решение допустить к окончательному голосованию в городской думе всех трех участников конкурса. Тремя днями позднее подавляющее большинство артемовских депутатов рейтинговым голосованием избрало на должность главы Александра Авдеева, после чего он официально вступил в должность. Логично, что новый мэр пообещал продолжить реализацию программ, начатых при его предшественнике.

Напомним, что несколько месяцев назад в Артеме сменился и председатель муниципальной думы. Вместо Вячеслава КВОНА, уехавшего вытаскивать из кризиса Спасск-Дальний, спикером думы АГО стал Анатолий БАДЕЛЬ. Однако в 2017 году пятилетний срок полномочий артемовских депутатов истекает, и город ждут очередные выборы.

Досье "Золотого Рога": Новый глава Артема Александр Авдеев родился в 1959 году в поселке Сибирцево Черниговского района Приморского края. С 1977 по 1979 годы служил в рядах Советской армии. Позже работал плотником, инженером, начальником автомастерской. В 1988 году получил высшее образование по специальности «Инженер-строитель» в ДВПИ. В начале девяностых руководил администрацией Первореченского района Владивостока, а с 1996 по 2001 годы отвечал за санитарное содержание столицы Приморья в должности вице-мэра и главы профильного МУПа. Весной 2001 года, после избрания главой Артема Владимира Новикова, стал его заместителем.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.