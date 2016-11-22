Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Артеме победила преемственность
В минувший четверг, 17 ноября, в приморском городе Артеме официально завершился транзит власти. Городской округ возглавил давний соратник избранного в Государственную думу РФ Владимира НОВИКОВА - Александр АВДЕЕВ, с 2001 года занимавший пост заместителя мэра, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что участниками конкурса на замещение должности главы АГО стали всего три человека. Хотя летом в Приморье ходили слухи о том, что пост якобы обещан вице-губернатору Приморья Сергею СИДОРЕНКО, в итоговом списке претендентов его не оказалось. Компанию Александру Авдееву, после 18 сентября ставшему исполняющим обязанности мэра Артема, составили технические кандидаты - начальник городского отдела физической культуры и спорта Виталий ЕФРЕМОВ и референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Иван ЗДОБИН.
14 ноября конкурсная комиссия приняла решение допустить к окончательному голосованию в городской думе всех трех участников конкурса. Тремя днями позднее подавляющее большинство артемовских депутатов рейтинговым голосованием избрало на должность главы Александра Авдеева, после чего он официально вступил в должность. Логично, что новый мэр пообещал продолжить реализацию программ, начатых при его предшественнике.
Напомним, что несколько месяцев назад в Артеме сменился и председатель муниципальной думы. Вместо Вячеслава КВОНА, уехавшего вытаскивать из кризиса Спасск-Дальний, спикером думы АГО стал Анатолий БАДЕЛЬ. Однако в 2017 году пятилетний срок полномочий артемовских депутатов истекает, и город ждут очередные выборы.
Досье "Золотого Рога": Новый глава Артема Александр Авдеев родился в 1959 году в поселке Сибирцево Черниговского района Приморского края. С 1977 по 1979 годы служил в рядах Советской армии. Позже работал плотником, инженером, начальником автомастерской. В 1988 году получил высшее образование по специальности «Инженер-строитель» в ДВПИ. В начале девяностых руководил администрацией Первореченского района Владивостока, а с 1996 по 2001 годы отвечал за санитарное содержание столицы Приморья в должности вице-мэра и главы профильного МУПа. Весной 2001 года, после избрания главой Артема Владимира Новикова, стал его заместителем.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Артеме победила преемственность
- Главный приоритет - качество жизни в Приморье
- Приморский край развивает трехсторонний формат межрегиональных отношений с Китаем и Японией
- "Наша задача - создать комфортную инвестиционную среду в Приморье"
- Галушка протаптывает дорогу Путину
- Как муниципалитеты Приморья сводят концы с концами, превращаясь в должников
- Приморские депутаты сократили свои расходы в текущем году на 20 миллионов рублей
- Госпрограмма по развитию ДФО не выполняется даже наполовину
- Министр Галушка рекламировал Свободный порт и ТОРы в Москве
- "Слово "решать" мне жутко не нравится"
Новости раздела
- В Артеме победила преемственность
- Главный приоритет - качество жизни в Приморье
- Приморский край развивает трехсторонний формат межрегиональных отношений с Китаем и Японией
- В Приморье выбрали мэра Артема
- В Приморье усиливается внимание властей к контрольным органам
- В Находке не могут найти стабильность
- "Наша задача - создать комфортную инвестиционную среду в Приморье"
- В Приморье после выборов опять выбирают
- Коммунисты Приморья просят ухи
- В Приморье сесть в кресло главы Артема желающих мало
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рыбаки Приморья шарахаются от этой рыбы
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Работников с ипотекой запретят увольнять
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии
- Елена Летучая: Форекс - где мифы, а где реальность?
- Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится