www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.36 р. 100 JPY: 58.07 р.
EUR: 68.36 р. 10 CNY: 93.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

В Артеме победила преемственность

22 Ноября 2016, 15:00 | Приморье

В минувший четверг, 17 ноября, в приморском городе Артеме официально завершился транзит власти. Городской округ возглавил давний соратник избранного в Государственную думу РФ Владимира НОВИКОВА - Александр АВДЕЕВ, с 2001 года занимавший пост заместителя мэра, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что участниками конкурса на замещение должности главы АГО стали всего три человека. Хотя летом в Приморье ходили слухи о том, что пост якобы обещан вице-губернатору Приморья Сергею СИДОРЕНКО, в итоговом списке претендентов его не оказалось. Компанию Александру Авдееву, после 18 сентября ставшему исполняющим обязанности мэра Артема, составили технические кандидаты - начальник городского отдела физической культуры и спорта Виталий ЕФРЕМОВ и референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Иван ЗДОБИН.

14 ноября конкурсная комиссия приняла решение допустить к окончательному голосованию в городской думе всех трех участников конкурса. Тремя днями позднее подавляющее большинство артемовских депутатов рейтинговым голосованием избрало на должность главы Александра Авдеева, после чего он официально вступил в должность. Логично, что новый мэр пообещал продолжить реализацию программ, начатых при его предшественнике.

Напомним, что несколько месяцев назад в Артеме сменился и председатель муниципальной думы. Вместо Вячеслава КВОНА, уехавшего вытаскивать из кризиса Спасск-Дальний, спикером думы АГО стал Анатолий БАДЕЛЬ. Однако в 2017 году пятилетний срок полномочий артемовских депутатов истекает, и город ждут очередные выборы.

Досье "Золотого Рога": Новый глава Артема Александр Авдеев родился в 1959 году в поселке Сибирцево Черниговского района Приморского края. С 1977 по 1979 годы служил в рядах Советской армии. Позже работал плотником, инженером, начальником автомастерской. В 1988 году получил высшее образование по специальности «Инженер-строитель» в ДВПИ. В начале девяностых руководил администрацией Первореченского района Владивостока, а с 1996 по 2001 годы отвечал за санитарное содержание столицы Приморья в должности вице-мэра и главы профильного МУПа. Весной 2001 года, после избрания главой Артема Владимира Новикова, стал его заместителем.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: выборы 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru