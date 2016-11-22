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Главный приоритет - качество жизни в Приморье
Краевой парламент одобрил проект бюджета на 2017 год
На своей внеочередной сессии 16 ноября депутаты Приморья в первом чтении утвердили проект бюджета края на 2017 год, а также внесли изменения в налоговое законодательство.
Парламентарии сходятся во мнении: важно не просто сохранить приоритет социальных расходов в общей структуре бюджета, но и добиться улучшения качества жизни приморцев, , пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Приоритеты на три года вперед
Ключевыми вопросами повестки внеочередного заседания стали рассмотрение в первом чтении бюджета Приморского края и бюджета Территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Депутаты особо отметили, что сегодня Приморье вместе со всей страной возвращается к трехлетнему бюджетному планированию, и это позволяет более уверенно смотреть в будущее региона.
Итак, доходы краевого бюджета-2017 запланированы в размере почти 70,9 млрд рублей, расходы составят 78,1 млрд рублей. Дефицит краевой казны, согласно проекту, составит 7,24 млрд рублей, что находится в рамках установленного бюджетным законодательством предела. По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия УСОЛЬЦЕВА, в 2018-2019 годах предусмотрено плановое сокращение бюджетного дефицита: до 5,16 млрд рублей в 2018 году и 4,87 млрд рублей в 2019 году.
- По основным параметрам проект бюджета на 2017 год примерно соответствует первоначальному варианту бюджета-2016. Есть небольшой рост собственных доходов по сравнению с прошлым годом. Что касается федеральной составляющей, которая идет по линии министерств и ведомств, то объем трансфертов будет определен позже. Все зависит от экономической ситуации в стране, - акцентировал внимание председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.
Большинством голосов краевые депутаты утвердили проект бюджета на 2017 год в первом чтении. Впереди у парламентариев - ключевой этап работы над главным финансовым документом, предусматривающий в том числе определение сумм расходов по конкретным направлениям. Комитеты Законодательного Собрания уже готовят свои предложения к проекту бюджета-2017.
- Работа над бюджетом будет продолжена. С учетом мнения депутатов будут подготовлены и внесены поправки в документ. В целом, проект бюджета сбалансирован и сохраняет свою социальную направленность: на решение социальных вопросов пойдет более 70 процентов расходной части, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.
- Наш комитет детально изучил проект бюджета на 2017 год, мы видим рост расходов по социальным статьям. Однако некоторые направления необходимо детализировать и усиливать, так что ко второму чтению готовим большое количество поправок, - сообщил депутат комитета по социальной политике и защите прав граждан Сергей СЛЕПЧЕНКО.
- Комитет по региональной политике и законности намерен поднять вопросы об увеличении расходов на программу по пожарной безопасности - в том числе на строительство пожарных частей, а также на программу по безопасности дорожного движения, - рассказал председатель комитета Джамбулат ТЕКИЕВ.
Бюджетный комитет намерен инициировать увеличение объема дорожного фонда Приморского края и рост ассигнований на дорожное строительство и ремонт. По мнению главы комитета Галуста Ахояна, состояние дорог региона во многом определяет качество жизни приморцев.
В свою очередь, доходы и расходы бюджета ТФОМС на 2017 год в первом чтении утверждены в размере 23,7 млрд рублей, однако директор Фонда Елена АГАФОНОВА отметила, что к следующему чтению расходная часть может увеличиться на 11%. А в 2018 и 2019 годах рост расходной части ТФОМС по плану составит 0,8 млрд рублей ежегодно.
Патент: плати меньше, работай лучше
Темы качества жизни в Приморье касался другой законопроект, одобренный Законодательным Собранием во втором и третьем чтениях, - речь идет о поправках в закон «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края», которые призваны создать более благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей. Чтобы повысить популярность патентной системы, предполагается дифференцировать размер платежа по патенту в зависимости от территории, на которой он действует. С 1 января 2017 года снижение максимально возможного дохода ИП, на основе которого рассчитывается стоимость патента, составит от 10% до 60% в зависимости от муниципального образования, при этом упор делается на развитие малого бизнеса в небольших городах и сельских районах - для Владивостока, Уссурийска и Находки стоимость патента останется неизменной.
Хотя прямого влияния на наполняемость краевого и муниципальных бюджетов эти поправки сразу не окажут, представитель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий ЛАЗАРЕВ уверен, что новая система позволит повысить качество жизни приморцев.
- Мы рассчитываем, что совершенствование патентной системы приведет к росту числа самозанятых людей. Задача состоит в том, чтобы малыми предприятиями края оказывалось больше услуг, производилось больше продукции. Это положительно повлияет на качество жизни, - отметил Геннадий Лазарев.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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