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Участники президиума Экономического совета при Президенте РФ станут экспертами
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 21 ноября принял участие в заседании президиума Экономического совета при Президенте РФ Владимире Путине, сообщает пресс-служба администрации края.
В ходе заседания глава государства поставил задачу сформировать предложения, которые бы позволили обеспечить высокие темпы экономического роста. Во время дискуссии участники также обсудили приоритеты экономики на 2014-2015 годы.
Кроме того, президент подчеркнул, что одна из важнейших задач совета - экспертное участие.
«Глава государства поручил президиуму, как экспертам, принимать участие в тех областях, в которых мы работаем. В ближайшее время мы должны определить для себя 10 приоритетных тем», - сообщил Владимир Миклушевский.
Экономический совет будет высказываться по ключевым вопросам экономики страны. И собираться один раз в месяц.
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