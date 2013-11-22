www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Участники президиума Экономического совета при Президенте РФ станут экспертами

22 Ноября 2013, 08:55 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 21 ноября принял участие в заседании президиума Экономического совета при Президенте РФ Владимире Путине, сообщает пресс-служба администрации края.

В ходе заседания глава государства поставил задачу сформировать предложения, которые  бы позволили обеспечить высокие темпы экономического роста. Во время дискуссии участники также  обсудили приоритеты экономики на 2014-2015 годы. 

Кроме того, президент подчеркнул, что одна из важнейших задач совета - экспертное участие.

«Глава государства поручил президиуму, как экспертам, принимать участие в тех областях, в которых мы работаем. В ближайшее время мы должны определить для себя 10 приоритетных тем», - сообщил Владимир Миклушевский.

Экономический совет будет высказываться по ключевым вопросам экономики страны. И собираться один раз в месяц.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: экономика  Путин  экономический совет  миклушевский  президент 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним11:08, 22.11.2013#

    10 видов туалетной бумаги обсудите, эксперты. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru