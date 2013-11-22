Участники президиума Экономического совета при Президенте РФ станут экспертами

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 21 ноября принял участие в заседании президиума Экономического совета при Президенте РФ Владимире Путине, сообщает пресс-служба администрации края.

В ходе заседания глава государства поставил задачу сформировать предложения, которые бы позволили обеспечить высокие темпы экономического роста. Во время дискуссии участники также обсудили приоритеты экономики на 2014-2015 годы.

Кроме того, президент подчеркнул, что одна из важнейших задач совета - экспертное участие.

«Глава государства поручил президиуму, как экспертам, принимать участие в тех областях, в которых мы работаем. В ближайшее время мы должны определить для себя 10 приоритетных тем», - сообщил Владимир Миклушевский.

Экономический совет будет высказываться по ключевым вопросам экономики страны. И собираться один раз в месяц.

ZRPRESS.RU, Владивосток.