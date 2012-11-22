Во Владивостоке идея приватизации коммунальных монстров вызвала резкие мнения

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ZRPRESS. В политико-бизнес-хозяйственной жизни Приморского края новый большой спор, вызванный программой приватизации госпредприятий, осуществить которую планируется в декабре 2013 года. «Чубайсовщиной» повеяло, как выразился мэр Владивостока.

В предложенной администрацией Приморского края для приватизации корзине восемь объектов, среди которых (ветеринарные участки в Октябрьском и Михайловском районе, например) два самых вкусных - КГУП «Примводоканал» и «Примтеплоэнерго».

Приватизация госпредприятий дело архинужное и архиважное, тем более что это приказ федерального центра. И на этом аргументе можно ставить точку. Толку спорить-то…

«Нужно реорганизовать эти предприятия из КГУПов в АО со 100% владением акций субъектом федерации, - сказал «ЗР» первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. – Просто в этом случае будут иные правовые возможности по приведению инвестиций в капитальные вложения. А иначе будет вечное попрошайничество из бюджета».

Кто-то, поставив этот вопрос в повестку дня депутатского комитета и на следующий день – в повестку дня сессии Законодательного Собрания, очень самонадеянно подумал, что вопрос проскочит депутатский фильтр на ура. Не тут-то было. То есть настолько «не тут-то», что никто и в страшном сне не мог себе представить одинакового мнения у депутата-коммуниста Артема САМСОНОВА и главы Владивостока, посетившего заседание комитета, Игоря ПУШКАРЕВА.

«Они не могут толком ответить на вопрос, почему в случае приватизации КГУПов повысится эффективность управления. Сейчас-то оно почему не эффективное? Вот, говорят, там станет лучше руководство. Они что, поменяют Петра ЖУРАВЛЕВА (гендиректор «Примводоканала» - прим. «ЗР»)? Нет, конечно». – Рассказывал корреспонденту «ЗР» перипетии заседания комитета по экономической политике и собственности в Законодательном собрании Приморского края Артем Самсонов.

И Игорь Пушкарев уверен, что приватизация такой крупной и социально важной организации как «Приморский водоканал» худшим образом отразится на жизни горожан. «Это будет чудовищная ошибка, – подчеркнул он. – Приватизация «Примводоканала» выльется в неконтролируемый рост тарифов на воду.

Ноябрьская сессия Законодательного Собрания сняла вопрос о приватизации восьми объектов, в том числе «Примтеплоэнерго» и «Примводоканала» с обсуждения по просьбе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Надо полагать, что тайм-аут взят для консультаций, убеждений, а не для политического давления.

Кстати

С апреля этого года функции управления калужским водоканалом перешли к ОАО «Корпорация развития Калужской области» (КРКО), - сообщил первый заместитель губернатора Калужской области Максим АКИМОВ.

По словам замгубернатора, КРКО и ГК «Росводоканал» подписали договор купли-продажи ООО «Калужский областной водоканал» на взаимовыгодных условиях. В сложившейся ситуации возвращение управления водопроводно-канализационным хозяйством области в руки государства является для потребителей региона оптимальным решением.

Комментарий с forum.kaluga.ru: «Как мило, сначала приватизировать за копейки, потом выжать все соки, взять под это дело кредит и еще и продать это все государству вместе с кредитом. Остап Бендер просто отдыхает в стороне со своей тысячей, сравнительно честных, методов отъема денег у населения».

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».