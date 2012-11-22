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Приморскому краю будут переданы земли Минобороны
В совещании приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, заместитель министра экономического развития РФ Владимир Симоненко, главнокомандующий ВМФ РФ Виктор Чирков, командующий войсками Восточного военного округа Константин Сиденко, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Александр Браверман, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, вице-губернаторы и директора профильных департаментов, представители военного ведомства.
На совещании была достигнута предварительная договорённость о передаче по упрощённой схеме в ведение Приморского края земель Министерства обороны, не используемых для целей обороны и безопасности. Это земли сельхозназначения, земли на территории Владивостокского городского округа (включая Снеговую падь) и часть земель на острове Русский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Всего таких земель более 100 тысяч гектаров, в том числе 6 тысяч - во Владивостоке. Эти земли чрезвычайно нужны городу для решения социальных задач ", - отметил Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно поднимал вопрос о важности для края вовлечения в оборот земель Министерства обороны РФ. В частности, выступая на заседании Госсовета в начале октября 2012 года, Владимир Миклушевский подчеркнул, что комплексная и массовая жилищная застройка, развитие сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности Приморья во многом зависят от решения этого вопроса.
Принятые решения о передаче военных городков и земель Минобороны муниципалитетам должны быть оформлены юридически до конца этого года.
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