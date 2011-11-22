Главный финансовый документ Приморья 2012 года принят в окончательном чтении

Бюджет приняли депутаты Законодательного Собрания на своей очередной сессии 15 ноября. 27 законодателей поддержали документ, а четверо воздержались.

- У нас, пожалуй, один из самых сбалансированных в России бюджетов, - утверждает председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Объем доходов - 60 млрд 876 млн 943 тыс. рублей. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы составят 45,6 млрд рублей, безвозмездные поступления – 15,3 млрд рублей.

Основные параметры краевого бюджета на 2012 год пока ниже, чем в 2011 году, но это объясняется существующей практикой выделения дополнительных средств из федерального бюджета по мере его исполнения.

- В ближайшие дни в Государственной Думе пройдет процедура второго слушания федерального бюджета, и есть все основания думать, что мы получим дополнительные средства, - отметил председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ.

Впервые в 2012 году краевую казну пополнят поступления транспортного налога. Они будут аккумулироваться в дорожном фонде Приморского края. На 2012 год ожидаются поступления в размере 6,8 млрд рублей.

Депутаты основную часть средств - 27,6% (16,78 млрд рублей) направили на социальные статьи расходов. На здравоохранение – 18% (10,98 млрд рублей), на образование – 14% (8,5 млрд рублей), на ЖКХ – 5% (3,06 млрд рублей), на национальную экономику – 16,3% (9,9 млрд рублей).

Нужно отметить, что с 2012 года в России серьезно меняется система финансирования. Региональные власти отдают финансирование полиции на федеральный уровень. А в свою очередь принимают от муниципальных образований на свои плечи здравоохранение. Кроме того, реформированы бюджетные учреждения и изменена форма оплаты труда в них. С 1 октября будущего года запланировано повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 6%. На ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла предусмотрено более 1 млрд рублей. На поддержку социально-незащищенных категорий по оплате жилищно-коммунальных услуг - более 2 млрд рублей. Сельские педагоги получат более 500 млн рублей. На региональную социальную доплату к пенсии в бюджете заложено 1,3 млрд рублей.

- Депутаты настаивают на увеличении финансирования детского питания и включении в бюджет расходов на строительство сельских школ в трех районах края. Мы получили заверения от краевой администрации, что эти вопросы будут рассматриваться новым составом депутатского корпуса, - сообщил заместитель председателя ЗС ПК Владимир МАСЛОВСКИЙ.

- Доходы Приморского края выросли на 20%, а мы закладываем в бюджет только 10%. И не используем дефицит. У нас очень много забирает АТЭС. Из-за этого мы в три раза сделаем меньше от того, что могли бы, - высказал свою позицию депутат Владимир БЕСПАЛОВ.

- В современных условиях, когда кризис еще не закончился, администрация края правильно предлагает бездефицитный бюджет. По поводу того, что много средств уходит на саммит хотел бы заметить, что Приморье за последние четыре года потратило на него всего 33 млрд рублей, а федеральный бюджет – 663 млрд рублей. Но именно наш край получит эффект от новых инфраструктурных объектов. Я предлагаю поддержать бюджет, - призвал коллег депутат Петр САВЧУК.

В итоге большинством голосов проект закона «О краевом бюджете на 2012 год» был принят в третьем окончательном чтении. Но, как отметил председатель ЗС ПК Виктор Горчаков, возможно, до окончания своих полномочий депутатам придется собраться еще раз, чтобы внести коррективы в краевой бюджет 2012 года.