Павел Сахно: Приморье должно стать территорией доступного жилья!

Четвертый созыв депутатов завершает деятельность в Законодательном Собрании Приморья. На вопросы корреспондента «ЗР» отвечает депутат Павел САХНО, который работает в комитете по экономической политике и собственности.

Досье «ЗР»

Павел Владимирович САХНО, родился во Владивостоке в 1975 году, окончил среднюю школу № 58, получил высшее образование экономиста в Тихоокеанском государственном экономическом университете, работал в научно-производственных и коммерческих компаниях региона, в реальном секторе экономики. В 2006 году избран депутатом Законодательного Собрания Приморья от партии «Свобода и народовластие». В настоящее время баллотируется на второй срок в региональный парламент Приморья.

- Какие важные законы были инициированы и приняты за пять лет профильным комитетом, где вы работаете? Что не успели сделать и предстоит сделать в пятом созыве?

- В мае 2011 года мы приняли законопроект «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае». В ноябре этого года в профильном комитете идет его «шлифовка и доводка». Законопроект актуален, поскольку служит для закрепления молодежи, образованного и социально активного населения в Приморье.

Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время недавнего визита в Уфу в ноябре также поднимал вопрос о льготной ипотеке для врачей и учителей. Ставка должна быть значительно ниже рыночной, считает президент. Оптимально - 5-7% годовых и первоначальный взнос не более 10%. На федеральном уровне будут разработаны правила кредитов по госгарантиям. Как оказалось, комитет Законодательного Собрания Приморья по экономической политике и собственности шагает в ногу со временем! И даже чуть впереди…

Мы полгода назад приняли региональный законопроект, чтобы компенсировать из краевого бюджета расходы граждан на погашение процентной ставки по ипотечным кредитам. Наш закон не предназначен для приобретения квартир повышенной комфортности либо элитного жилья.

Субсидируются займы, в сумме не более 2,5 млн рублей. Социальные выплаты предоставляются по кредитам с января 2011 года и тем гражданам, у кого нет собственного жилья либо обеспеченность им ниже стандарта. В Приморье, напомню, это 18 кв. метров на человека в семье, где три и более членов, 33 кв. метра для одиноко проживающих и 43 кв. метра - для семейной пары.

Идеология закона о социальной поддержке приморской ипотеки направлена на то, чтобы стимулировать строительство доступного жилья в крае, с одной стороны, и помочь молодым людям в приобретении квартир в строящихся или новых домах.

- А другие законопроекты, принятые профильным комитетом?

- Да, мы приняли очень значимые законы за пять лет деятельности в Законодательном Собрании: дороги, строительство мостов, помощь в сфере ЖКХ. Целый блок законов в обеспечение подготовки к саммиту АТЭС-2012. Но закон о социальной поддержке в сфере жилищного кредитования - самый важный с точки зрения человеческого капитала. Человек, с его знаниями и умениями выходит на первый план в цивилизованном прогрессе, а не сырье и даже не высокие технологии… они тоже создаются людьми.

Для Приморья актуальнее жилье для молодых семей, чтобы они, получив высшее образование, не мигрировали в поисках лучшей доли, а оставались на нашей территории.

В настоящее время в администрации согласовывается новая долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» с периодом действия до 2015 года. Она перекликается с федеральной программой на ту же тему, инвестиции в нее составят более 600 млрд рублей из разных источников Российской Федерации.

В Законодательном Собрании и в администрации края уже есть положительный опыт по использованию федеральный средств в капитальном ремонте жилищного фонда в Приморье. Мы как регион были одними из первых, кто стал активно работать с фондом реформирования ЖКХ России. Теперь надо готовить законодательную базу и не упустить возможность финансирования из федерального бюджета программ по доступному жилью, в том числе для врачей, учителей, бюджетников, а также молодых специалистов.

- К слову, завершена ли программа «Квартира молодой семье» и каковы ее итоги?

- Итоги краевой целевой программы «Квартира молодой семье», которая действовала в Приморье с 2002-го по 2010 год, мы подвели. За это время приобрести жилье на льготных условиях смогли практически 1,5 тыс. семейных пар. Общие затраты краевого бюджета составили около 1,450 млрд рублей.

Приморье должно стать территорией доступного жилья. Надо чтобы человеку было где жить, обзавестись семьей, нарожать детей...