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В Приморье Костенко поручили присмотреть за Пушкаревым
«Восточный прорыв» в экономическом развитии Владивостока, Приморья и России решили начать с «распределения полномочий между муниципалитетом и субъектом Федерации». 16 октября 600 тысяч жителей и один мэр Владивостока получили куратора в лице первого вице-губернатора Приморского края Александра КОСТЕНКО, которому поручено решить судьбу местного самоуправления в краевом центре.
Соответствующее решение было принято губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Назначение куратора Владивостока, в отличие от остальных 33 территорий Приморья, сильно затянулось по причине губернаторских выборов и последовавших за ними отпусков победителя и главных творцов его успеха. Но кто знает – случись оно на пару месяцев раньше, и процент голосов за фаворита во Владивостоке мог бы стать иным? Во всяком случае, для краевого центра в роли «смотрящего» выбрали самого уважаемого в «Белом доме» чиновника.
Александру Костенко, согласно официальному пресс-релизу администрации края, поручено координировать усилия по формированию на юге Приморья крупной агломерации, в которой предстоит осуществить «экономический прорыв на Восток». Неофициально все намного проще. Начать «прорыв» в светлое будущее решили с перетягивания властного одеяла: куратору Владивостока уже дано поручение «предоставить предложения в части распределения полномочий между муниципалитетом и субъектом Федерации», направив их в рабочую группу под руководством его коллеги – вице-губернатора Александра РОЛИКА.
Мнение жителей Владивостока, год тому назад вновь доверивших управление городом Игорю Пушкареву, рабочую группу, судя по всему, не волнует. Мнения наблюдателей по поводу кадрового хода краевой администрации разделились: одни считают назначение Костенко «почетной отставкой», напоминая о том, что не так давно краевой департамент финансов перешел в ведение другого первого вице – Василия УСОЛЬЦЕВА. Другие подозревают, что кураторство над Владивостоком является первым шагом к введению в краевом центре сити-менеджмента.
Но в любом случае назначение куратором Владивостока человека, которого сложно упрекнуть в симпатии к нынешнему главе города, - весьма показательный шаг. В том смысле, что показывает кое-кому его место во властной иерархии Приморья после 14 сентября. И если для Владивостока при утверждении закона о муниципальной реформе в Приморье не будет сделано принципиальное исключение, город ждет полная перезагрузка системы управления. Как показал пример Уссурийска и Находки, в таком случае выбор у действующих мэров невелик: либо полностью принять новые правила игры и сохранить часть полномочий, как это сделал Олег КОЛЯДИН, либо вынужденно уйти со своего поста, как это сделал Сергей РУДИЦА.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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