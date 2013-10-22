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Жителей Приморья ожидает очередной эксперимент с переводом стрелок

22 Октября 2013, 12:49 | Приморье

Приморцы вновь дискутируют о «временной» инициативе депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Приблизить Приморье на один час к Москве предложил приморским депутатам Заслуженный врач РФ, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ, письмо которого парламентарии бурно обсудили на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан в начале октября.

Депутат ЗС прошлого созыва Анатолий Беляев предложил вернуться к вопросу о переводе Приморского края в другой часовой пояс (МSK+6), хотя сам, будучи депутатом четвертого созыва, принимал решение отказаться от зимнего времени. «В 2010 году Законодательным Собранием Приморского края было принято соответствующее обращение к председателю правительства РФ, - напоминает Анатолий Беляев. - В 2011 году был принят ФЗ «Об исчислении времени» и Постановление Правительства РФ «О составе территорий, образующих каждую часовую зону…». Эти документы отменили сезонный перевод часов и регламентировали механизм перехода регионов в другие часовые пояса. Приморье осталось в прежнем часовом поясе, а вся страна – в летнем сезонном времени».

По мнению профессора, приближение Приморья на один час к Москве позволит приблизить жителей края к природному биоритму, что благотворно скажется на здоровье людей. По словам Анатолия Беляева, переход в новый часовой пояс будет лучше для детей из-за режима сна. Кроме того, улучшится адаптация при дальних перелетах, станет проще контактировать с соседями по АТР, бизнес-партнерами и родственниками из других регионов страны и смотреть трансляции спортивных передач, сокращение на час выгодно туристам и бизнесу, поскольку сделает край ближе и к Азии. «От Москвы нас отделяет сейчас 7 часов, у Японии и Кореи с нами 2 часа разницы, у Китая - 3», - заметил Анатолий Беляев. «Лучше заранее исправить предыдущие ошибки игр со временем, а не усугублять их», - сказал он. По мнению Анатолия Беляева, перевод Приморского края в часовой пояс МSK+6 может стать первым этапом к переходу в следующий часовой пояс МSK+5 (по этому времени живут Корея и Япония), что было бы оптимальным решением.

Депутаты в целом поддержали идею о временном приближении к столице, но решили, что перед принятием обращения в правительство РФ необходимо изучить мнение населения Приморья и просчитать последствия перевода часов для экономики края. С тем и обратились к губернатору края - провести социологическое исследование и поручить профильному департаменту оценить экономический эффект от перевода стрелок.

Досье «ЗР»

В марте 2011 г. россияне в последний раз перевели стрелки вперед. С тех пор страна разделена на девять часовых зон вместо 11 часовых поясов, как было раньше. Отмену перехода на зимнее время узаконил Дмитрий МЕДВЕДЕВ, на тот момент президент РФ. Раньше стрелки переводились в последнее воскресенье октября на час назад, в марте - на час вперед. Сейчас 22 региона России живут с отклонением от астрономического времени в два часа, 54 региона - в час, и только семь субъектов Федерации идут вровень с ним.

Не только приморцам не нравится летнее время, которое заставляет детей идти в школу в кромешной темноте. Многочисленные жалобы россиян в Госдуму и напрямую к нынешнему президенту Владимиру ПУТИНУ заставили депутатов встать на сторону избирателей. Но в Кремле заявили: не государево это дело. Несколько раз вносились законопроекты о возврате перехода на зимнее время. Нынешней осенью Госдума внесла законопроект о зимнем времени, но вопрос был передан на рассмотрение правительства РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев долго держал паузу, прежде чем  внятно сказать: «нет».  А ведь весной правительство уже однозначно заявило: до конца года страна перейдет на зимнее время. Но не тут-то было. Согласно последним новостям, переход на новое время отложен на 2014 год. Из-за Олимпиады в Сочи.

Как сообщает сайт газеты «Ведомости», зимнее время вернут в 2014 году, в этом году стрелки переводить не будут. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к администрации президента. Законопроект о возврате зимнего времени еще не был принят на рассмотрение, и в эту сессию депутаты рассмотреть его уже не успевают. К тому же, как утверждает вице-премьер Дмитрий Козак, изменение времени в этом году может вызвать непредвиденные финансовые риски для бюджета страны в размере $300 млн  из-за неустоек и претензий телекомпаний, уже заключивших контракты на трансляцию Олимпийских игр.

Так что у приморских парламентариев есть время выбрать и обосновать, куда нам переводить стрелки – на час назад или на два вперед. Сейчас получается, что, просыпаясь  в 7 утра, биологически приморцы просыпаются в 5 часов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: здоровье  экономика  ЗС ПК  часовой пояс 



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Комментарии

  • Псевдоним13:33, 22.10.2013#

    Что за скотство!!!!!! ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ! ОСТАВЬТЕ ВРЕМЯ В ПОКОЕ!

  • Справедливый13:49, 22.10.2013#

    Поддержу. Уже сколько можно говорить на эту тему???? Этого профессора Беляева на кол посадить. Кто был в Японии и Китае, тот прекрасно знает, как там темно вечером, Зачем нам это нужно. Зачем нам рассвет в 4 утра??? Пусть как есть, так и остаётся. Ничего нам не надо

  • bab14:08, 22.10.2013#

    Да урод он, денег дали он как "ман. . . шка" и прыгает!!!Тут ключевое слово "сокращение на час выгодно туристам и бизнесу. . . " А на людей им как было "на. . sratь" так и есть и ничего не изменилось!!!

  • Псевдоним15:50, 22.10.2013#

    Эксперимент - это то что сейчас мы выживаем при "летнем" времени.

  • Псевдоним18:02, 23.10.2013#

    тебе быдлу не все равно?

  • Псевдоним13:34, 22.10.2013#

    Ну надоели! Приморцы НЕ хотят переводить время! Мы хотим жить как раньше жили! И летом, после работы успеть съездить на море на пару часов! Мы НЕ хотим жить ближе к Москве, если так сильно хочется нашей столице, то пускай себе сдвигают время, чтобы быть ближе к нам!

  • Псевдоним13:45, 22.10.2013#

    Время перевести надо. А депутатам надо дат ь отходную, и Медведеву тоже. Пусть эксперементирует в Москве. Сколько можно над нами издеваться. .

  • Псевдоним13:47, 22.10.2013#

    Мы все разные, в т. ч. и приморцы. Так что не недо за всех надрываться. . . Лично я - за переход хоть на МСК+6, а лучше на МСК+5, лишь бы жить по солнцу, а не по повелению властьпридержащих недорослей :)

  • Робин Бэд13:58, 22.10.2013#

    по солнцу говорите, так летом солнце при +5 будет вставать в 4. 00 утра -вот и вставайте. По слонцу, так спать сейчас ложитесь в 20. 00, а зимой уже в 16. 00 будут сумерки.

  • Псевдоним13:43, 22.10.2013#

    Вот вот, что все на эту мАскву ровняются? Нах она нам сдалась вообще? Жить становится невыносимо, когда о нас "думать" начинают.

  • Псевдоним13:56, 22.10.2013#

    ТОЧНО! Жить надо по Солнцу, по природе. А Москва пусть идет лесом. . . . . . . . .

  • Псевдоним13:46, 22.10.2013#

    Организуйте обучене всех детей в 1-ю смену, и тогда можно подумать и о переводе часов.

  • Псевдоним20:27, 22.10.2013#

    А как мы учились во вторую смену до 1981 года (между прочим по зимнему времени)?

  • Справедливый13:48, 22.10.2013#

    Да оставьте нас в покое. Уже сколько можно говорить на эту тему???? Этого профессора Беляева на кол посадить. Кто был в Японии и Китае, тот прекрасно знает, как там темно вечером, Зачем нам это нужно. Зачем нам рассвет в 4 утра??? Пусть как есть, так и остаётся. Ничего нам не надо

  • Справедливый13:48, 22.10.2013#

    Да оставьте нас в покое. Уже сколько можно говорить на эту тему???? Этого профессора Беляева на кол посадить. Кто был в Японии и Китае, тот прекрасно знает, как там темно вечером, Зачем нам это нужно. Зачем нам рассвет в 4 утра??? Пусть как есть, так и остаётся. Ничего нам не надо

  • Робин Бэд13:48, 22.10.2013#

    если у нас будет с Москвой +5, то зимой темнеть будет уже в 16. 00, зато летом будет светло как днем уже в 4 утра. Для экспиремента посмотрите как будет светло сегодня в 20. 00, так вот после перевода так будет еще в 18. 00. Гребаный заслуженный депутат врач - флигер свое мнение меняет как ему в уши надуют. Он хотя б узнал бы что кроме долготы существует и такое понятие как широта, а по широте Приморье севернее Кореи и большей части Японии. А чем больше широта тем большая разница светлого и темного времени. Поэтому на севере летом белые ночи, а зимой полярный день. Пусть купит глобус "ученный".

  • Псевдоним20:31, 22.10.2013#

    Посмотрите как через месяц будет по-ночному темно в 9 утра по летнему времени.

  • Псевдоним17:44, 23.10.2013#

    +10000000000000 Совершенно правильный комментарий.

  • Псевдоним17:59, 23.10.2013#

    Робин - УТРО на то и утро. . . чтобы светло было. А вечер - и есть вечер чтобы темно))) Догоняешь - как нам в 7 утра под луной на работу добираться, когда все биологическое спит?! Пусть в 17 темень. . . на то и вечер. Сношайтесь и размножайтесь!

  • Робин Бэд15:52, 24.10.2013#

    все как то страдают амнезией Помнят что зимой утром темно (хотя будет темно полюбасу чуть ли не до 10. 00)и упорно хотят вставать с солнцем то есть даже по +5 где то около 9 часов ни как не ранее, а вот то что летом светлеть будет около 4 утра забывают, что ж вы летом не желаете жить по солнцу. Да вам по фене- лишь бы вставать как можно позже.

  • достали14:06, 22.10.2013#

    при +5 работающие солнца зимой не увидят. Утром на работу его еще нет, после работы уже нет и че. Летом после работы благодаря дополнительным светлым часам можно и на море смотаться и сдетми на улице позаниматься. Для кого тогда стадионы строят, если вечером будет темнеть быстрее чем вернешся после работы и после школы.

  • Псевдоним14:08, 22.10.2013#

    Очень многие поддерживают инициативу г-на Беляева. Он прав, нужно вернуть зимнее время. Уж если не астрономическое, то хотя бы 1 час. Мне странно слышать рассуждения о том, что перевод стрелок не даст летом съездить на море после работы. Сколько в Приморье длится купальный сезон? - Два месяца. Сколько в нем солнечных дней - и того меньше, едва наберется пара недель. И из-за этой пары недель весь оставшийся год вставать в темноте? Невыгодный обменный курс.

  • поЦоны с раЁна14:16, 22.10.2013#

    дурачила, ты вставать в темноте будешь ПРИ ЛЮБОМ рАСКЛАДЕ

  • достали14:17, 22.10.2013#

    Зачем вы обманываете. Весь год сейчас в темное время вы не встаете . Темно утром только то с октября , но уже в ноябре будет темно и рано утром и значительно позже. Ну а зимой темно чуть ли не до 10. 00 . Вот сейчас я на работу еду уже темно, возвращаюсь еще долго светло, если буде +5 то я после работы уже солнца не увижу и это как минимум до апреля. Хорошо !!! Насчет лета. После работы свет очень нужен тем кто ведет активный образ жизни, спорт, прогулки с детьми, сад, гараж и т. п. , но не нужен тем кто зависает к ПК и ТВ.

  • Псевдоним14:59, 22.10.2013#

    Я лично бегаю по утрам. А в тренажерный зал можно и в сумерках сходить.

  • поЦоны с раЁна14:11, 22.10.2013#

    еще раз показали всем, что миром рулит бабло, а не мифическая "забота о здоровье россиян"

  • Псевдоним14:15, 22.10.2013#

    уважаемый профессор, как врач должен знать как отрицательно влияет на людей дерганье со временем. успокойтесь. мы привыкли к этому времени НЕ НАДО НИЧЕГО МЕНЯТЬ. . . . . НЕ НАДО.

  • Псевдоним14:22, 22.10.2013#

    Вот если профинансирует лично Медведев из своего кармана, то еще можно подумать. . . Опять перевод серверов на другое время, глюки с техникой, перепрограммирование электросчетчиков и т. д. , и т. п. Сколько можно над нами экспериментировать??? ПДД, время. . .

  • Елена 14:48, 22.10.2013#

    ВСЕ КОММЕНТЫ ПО "ОСТАВИТЬ ВСЕ, КАК ЕСТЬ" ПИШЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ЗАКАЗНОЙ ЧЕЛОВЕК!!! ЗАЧЕМ НАМ СВЕТ В 22 ВЕЧЕРА!! ВЕРНИТЕ КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ!!!!!!!!!!!

  • Робин Бэд15:23, 22.10.2013#

    Лена если у вас есть мозги то включите их. Солнце сколько ему положенно столько и будет на небе. А вот когда оно нужнее регулирует человек. Ну светло в 22. 00 это бывает недолго или почти не бывает, а вот по вашему желанию зимой уже в 16. 00 будет темнет, а в 17. 00 будет как ночью, а вот по вашему летом будет как днем уже в 4. 00, и кому нужен свет в 4. 00 утра, уж тогда лучьше в 22. 00, олодежь гуляет, машины ходят, пешеходы, бандиты ждут когда стемнеет.

  • Володя15:02, 22.10.2013#

    Заклеить чудо - профессору рот пластырем, болтать много стал

  • ЖЕНЩИНА15:27, 22.10.2013#

    Жить надо как завещала природа мать, а не так как придумал Медведев. Читайте публикации о том, что люди в Приморье очень болеют из-за плохого климата , экологии, сейчас Фукусима. Так ещё и со временем непонятки. Утром иду на работу с фонариком со 2 октября. Это ужас! Темно, страшно, бездорожье. А вечером возвращаюсь в 17, 30 успеваю поработать на огороде до 19, 30 спокойно .

  • Робин Бэд16:12, 22.10.2013#

    Женщина, зимой по любому темно чуть ли не до 10. 00, так что с фонариком будете ходить. Только когда переведут на +5 и вечером будете возвращаться по темному. Только еще к этому времени бандиты и грабители еще прибавятся. Они то в основном по темному работают, так что теперь после работы вас встречать будут темнота и гопники с извращенцами. Это вы хот знаете, что в основном люди то работают до 18. 00 – 19. 00. то есть приходят с работы не к 17. 30, а значительно позже. Или вы только о себе подумали.

  • поЦоны с раЁна10:24, 23.10.2013#

    баба-дура, ули там. . .

  • Псевдоним19:35, 22.10.2013#

    В 1991 году, когда отменяли всё наследие Советов, отменили и "декретное время", но через полгода, "по многочисленным просьбам трудящихся", вернули обратно. Может хватит играться?

  • Псевдоним17:44, 23.10.2013#

    Достали уроды едросовские! Сколько можно над людьми как над мышами лабораторными издеваться? Хотя почему "как", они и считают нас подопытными мышами. Поэтому и творят что хотят. Пора призвать их к порядку.

  • Псевдоним17:44, 23.10.2013#

    Достали уроды едросовские! Сколько можно над людьми как над мышами лабораторными издеваться? Хотя почему "как", они и считают нас подопытными мышами. Поэтому и творят что хотят. Пора призвать их к порядку.

  • Псевдоним17:45, 23.10.2013#

    Достали уроды едросовские! Сколько можно над людьми как над мышами лабораторными издеваться? Хотя почему "как", они и считают нас подопытными мышами. Поэтому и творят что хотят. Пора призвать их к порядку.

  • пенсионер17:45, 23.10.2013#

    Достали уроды едросовские! Сколько можно над людьми как над мышами лабораторными издеваться? Хотя почему "как", они и считают нас подопытными мышами. Поэтому и творят что хотят. Пора призвать их к порядку.

  • Псевдоним17:46, 23.10.2013#

    Я за зимнее время и пошли все , кто за летнее время. . . . .

  • Псевдоним18:03, 23.10.2013#

    Еще про детей забыли. Как малышат утром по темну в сад тащить. . . . . . И каково детям по темну утром зимой в школу топать. . . Взрослым - не проблема, а дети????

  • Псевдоним20:44, 23.10.2013#

    Уважаемый, тут уже писали граждане про "включит мозги"! Вы полагаете, что ребёнку полезнее вечером брести сонным телёнком за мамой (папой и т. д. ) из садика? Вы не понимаете, что в 16-00 зимиой будут глубокие сумерки. . . Мы уже это проходили , когда ребёнок засыпал едва прийдя из садика. А Вы не хотите подумать про таких же детей, которым не повезло учиться во вторую смену где-нибудь на Змеинке ( Тихой и прочее)? Поймите, утром мы ещё можем проводить детей в школу (садик), а вечером-то неадекватных дядь, тёть и "деток" куда как больше!!! Думаю правы те, кто говорит НЕ НАДО БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПЕРЕВОДОВ! С уважением ко всем писавшим.

  • Псевдоним21:03, 23.10.2013#

    Я уже говорил, что до 1981 года, когда было нормальное зимнее время, я учился преимущественно во вторую смену. И меня, как впрочем и всех моих одноклассников, это совершенно никак не грузило. Успевали и погулять и уроки сделать.

  • Робин Бэд16:01, 24.10.2013#

    Как вам еще объяснить. Встаньте зимой утром и засеките когда станет светло и вы поймете, что зимой хоть переводи стрелки хоть нет рано утром полюбасу будет темно и чем выше от Владивостока позднее рассветет.

  • Псевдоним08:45, 25.10.2013#

    Ну засекал. И что? При нормальной "зиме" утром 1-го января светло уже в 9 утра.

  • пенсионер17:47, 23.10.2013#

    Достали уроды едросовские! Сколько можно над людьми как над мышами лабораторными издеваться? Хотя почему "как", они и считают нас подопытными мышами. Поэтому и творят что хотят. Пора призвать их к порядку.

  • пенсионер17:47, 23.10.2013#

    Достали уроды едросовские! Сколько можно над людьми как над мышами лабораторными издеваться? Хотя почему "как", они и считают нас подопытными мышами. Поэтому и творят что хотят. Пора призвать их к порядку.

  • Псевдоним18:05, 23.10.2013#

    Предлагаю депутутов , кому неймется, а еще лучше - всех скопом, разогнать к чертовой матери!!!! Хорошего от них народ ничего не видит, только одни пакости!!!

  • Как тут ехать?18:11, 23.10.2013#

    Куда японцам и корейцам до нас Великих! Мы впереди на два часа! Если открутим стрелки, то не чем будет нам гордиться((

  • ДВР18:12, 23.10.2013#

    Не надо ничего переводь! Хватит экс периментов. дайте людям привыкнуть. если москве надо пусть переводит. и вообще чем дальше ваша москва тем лучше. хватит злить нас. а то дождетесь

  • Псевдоним21:04, 23.10.2013#

    Да! Надо перевести и прекратить дальнейшие эксперименты.

  • Псевдоним18:12, 23.10.2013#

    Опять свежую травку в думакам завезли ! Сейчас пока отпустит еще много бреда услышим !!!

  • сова00:56, 24.10.2013#

    Это правильное предложение потому что оно на 1 час приближает нас к поясному естественному времени. А сейчас живем на 2 часа вперед поясного. Кто не разбирается, пусть молчит.

  • Робин Бэд16:09, 24.10.2013#

    1. Временные пояса не учитывают широту места. 2. Поясное время это время которое ввел человек что бы грубо говоря знать когда солнце находится в зените в разных местах планеты. А человек как социальное дневное животное животное определяет сам когда ему лучше жить , когда работат а когда спать. Спать когда темно, вы что ложитесь спать когда темннет, тоесть зимой в 16-17. 00 !? Или летом готовы вставать с солнцем в 4-5. 00

  • Диса9404:17, 24.10.2013#

    Сделайте зимнее время и успокойтесь!

  • Анонимо04:17, 24.10.2013#

    Верните зимнее время и сделайте его круглогодичным, и успокойтесь!

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