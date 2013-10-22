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Жителей Приморья ожидает очередной эксперимент с переводом стрелок
Приморцы вновь дискутируют о «временной» инициативе депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Приблизить Приморье на один час к Москве предложил приморским депутатам Заслуженный врач РФ, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ, письмо которого парламентарии бурно обсудили на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан в начале октября.
Депутат ЗС прошлого созыва Анатолий Беляев предложил вернуться к вопросу о переводе Приморского края в другой часовой пояс (МSK+6), хотя сам, будучи депутатом четвертого созыва, принимал решение отказаться от зимнего времени. «В 2010 году Законодательным Собранием Приморского края было принято соответствующее обращение к председателю правительства РФ, - напоминает Анатолий Беляев. - В 2011 году был принят ФЗ «Об исчислении времени» и Постановление Правительства РФ «О составе территорий, образующих каждую часовую зону…». Эти документы отменили сезонный перевод часов и регламентировали механизм перехода регионов в другие часовые пояса. Приморье осталось в прежнем часовом поясе, а вся страна – в летнем сезонном времени».
По мнению профессора, приближение Приморья на один час к Москве позволит приблизить жителей края к природному биоритму, что благотворно скажется на здоровье людей. По словам Анатолия Беляева, переход в новый часовой пояс будет лучше для детей из-за режима сна. Кроме того, улучшится адаптация при дальних перелетах, станет проще контактировать с соседями по АТР, бизнес-партнерами и родственниками из других регионов страны и смотреть трансляции спортивных передач, сокращение на час выгодно туристам и бизнесу, поскольку сделает край ближе и к Азии. «От Москвы нас отделяет сейчас 7 часов, у Японии и Кореи с нами 2 часа разницы, у Китая - 3», - заметил Анатолий Беляев. «Лучше заранее исправить предыдущие ошибки игр со временем, а не усугублять их», - сказал он. По мнению Анатолия Беляева, перевод Приморского края в часовой пояс МSK+6 может стать первым этапом к переходу в следующий часовой пояс МSK+5 (по этому времени живут Корея и Япония), что было бы оптимальным решением.
Депутаты в целом поддержали идею о временном приближении к столице, но решили, что перед принятием обращения в правительство РФ необходимо изучить мнение населения Приморья и просчитать последствия перевода часов для экономики края. С тем и обратились к губернатору края - провести социологическое исследование и поручить профильному департаменту оценить экономический эффект от перевода стрелок.
Досье «ЗР»
В марте 2011 г. россияне в последний раз перевели стрелки вперед. С тех пор страна разделена на девять часовых зон вместо 11 часовых поясов, как было раньше. Отмену перехода на зимнее время узаконил Дмитрий МЕДВЕДЕВ, на тот момент президент РФ. Раньше стрелки переводились в последнее воскресенье октября на час назад, в марте - на час вперед. Сейчас 22 региона России живут с отклонением от астрономического времени в два часа, 54 региона - в час, и только семь субъектов Федерации идут вровень с ним.
Не только приморцам не нравится летнее время, которое заставляет детей идти в школу в кромешной темноте. Многочисленные жалобы россиян в Госдуму и напрямую к нынешнему президенту Владимиру ПУТИНУ заставили депутатов встать на сторону избирателей. Но в Кремле заявили: не государево это дело. Несколько раз вносились законопроекты о возврате перехода на зимнее время. Нынешней осенью Госдума внесла законопроект о зимнем времени, но вопрос был передан на рассмотрение правительства РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев долго держал паузу, прежде чем внятно сказать: «нет». А ведь весной правительство уже однозначно заявило: до конца года страна перейдет на зимнее время. Но не тут-то было. Согласно последним новостям, переход на новое время отложен на 2014 год. Из-за Олимпиады в Сочи.
Как сообщает сайт газеты «Ведомости», зимнее время вернут в 2014 году, в этом году стрелки переводить не будут. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к администрации президента. Законопроект о возврате зимнего времени еще не был принят на рассмотрение, и в эту сессию депутаты рассмотреть его уже не успевают. К тому же, как утверждает вице-премьер Дмитрий Козак, изменение времени в этом году может вызвать непредвиденные финансовые риски для бюджета страны в размере $300 млн из-за неустоек и претензий телекомпаний, уже заключивших контракты на трансляцию Олимпийских игр.
Так что у приморских парламентариев есть время выбрать и обосновать, куда нам переводить стрелки – на час назад или на два вперед. Сейчас получается, что, просыпаясь в 7 утра, биологически приморцы просыпаются в 5 часов.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Справедливый13:49, 22.10.2013#
Поддержу. Уже сколько можно говорить на эту тему???? Этого профессора Беляева на кол посадить. Кто был в Японии и Китае, тот прекрасно знает, как там темно вечером, Зачем нам это нужно. Зачем нам рассвет в 4 утра??? Пусть как есть, так и остаётся. Ничего нам не надо
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Псевдоним13:34, 22.10.2013#
Ну надоели! Приморцы НЕ хотят переводить время! Мы хотим жить как раньше жили! И летом, после работы успеть съездить на море на пару часов! Мы НЕ хотим жить ближе к Москве, если так сильно хочется нашей столице, то пускай себе сдвигают время, чтобы быть ближе к нам!
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Справедливый13:48, 22.10.2013#
Да оставьте нас в покое. Уже сколько можно говорить на эту тему???? Этого профессора Беляева на кол посадить. Кто был в Японии и Китае, тот прекрасно знает, как там темно вечером, Зачем нам это нужно. Зачем нам рассвет в 4 утра??? Пусть как есть, так и остаётся. Ничего нам не надо
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Справедливый13:48, 22.10.2013#
Да оставьте нас в покое. Уже сколько можно говорить на эту тему???? Этого профессора Беляева на кол посадить. Кто был в Японии и Китае, тот прекрасно знает, как там темно вечером, Зачем нам это нужно. Зачем нам рассвет в 4 утра??? Пусть как есть, так и остаётся. Ничего нам не надо
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Робин Бэд13:48, 22.10.2013#
если у нас будет с Москвой +5, то зимой темнеть будет уже в 16. 00, зато летом будет светло как днем уже в 4 утра. Для экспиремента посмотрите как будет светло сегодня в 20. 00, так вот после перевода так будет еще в 18. 00. Гребаный заслуженный депутат врач - флигер свое мнение меняет как ему в уши надуют. Он хотя б узнал бы что кроме долготы существует и такое понятие как широта, а по широте Приморье севернее Кореи и большей части Японии. А чем больше широта тем большая разница светлого и темного времени. Поэтому на севере летом белые ночи, а зимой полярный день. Пусть купит глобус "ученный".
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Робин Бэд15:52, 24.10.2013#
все как то страдают амнезией Помнят что зимой утром темно (хотя будет темно полюбасу чуть ли не до 10. 00)и упорно хотят вставать с солнцем то есть даже по +5 где то около 9 часов ни как не ранее, а вот то что летом светлеть будет около 4 утра забывают, что ж вы летом не желаете жить по солнцу. Да вам по фене- лишь бы вставать как можно позже.
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достали14:06, 22.10.2013#
при +5 работающие солнца зимой не увидят. Утром на работу его еще нет, после работы уже нет и че. Летом после работы благодаря дополнительным светлым часам можно и на море смотаться и сдетми на улице позаниматься. Для кого тогда стадионы строят, если вечером будет темнеть быстрее чем вернешся после работы и после школы.
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Псевдоним14:08, 22.10.2013#
Очень многие поддерживают инициативу г-на Беляева. Он прав, нужно вернуть зимнее время. Уж если не астрономическое, то хотя бы 1 час. Мне странно слышать рассуждения о том, что перевод стрелок не даст летом съездить на море после работы. Сколько в Приморье длится купальный сезон? - Два месяца. Сколько в нем солнечных дней - и того меньше, едва наберется пара недель. И из-за этой пары недель весь оставшийся год вставать в темноте? Невыгодный обменный курс.
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достали14:17, 22.10.2013#
Зачем вы обманываете. Весь год сейчас в темное время вы не встаете . Темно утром только то с октября , но уже в ноябре будет темно и рано утром и значительно позже. Ну а зимой темно чуть ли не до 10. 00 . Вот сейчас я на работу еду уже темно, возвращаюсь еще долго светло, если буде +5 то я после работы уже солнца не увижу и это как минимум до апреля. Хорошо !!! Насчет лета. После работы свет очень нужен тем кто ведет активный образ жизни, спорт, прогулки с детьми, сад, гараж и т. п. , но не нужен тем кто зависает к ПК и ТВ.
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Робин Бэд15:23, 22.10.2013#
Лена если у вас есть мозги то включите их. Солнце сколько ему положенно столько и будет на небе. А вот когда оно нужнее регулирует человек. Ну светло в 22. 00 это бывает недолго или почти не бывает, а вот по вашему желанию зимой уже в 16. 00 будет темнет, а в 17. 00 будет как ночью, а вот по вашему летом будет как днем уже в 4. 00, и кому нужен свет в 4. 00 утра, уж тогда лучьше в 22. 00, олодежь гуляет, машины ходят, пешеходы, бандиты ждут когда стемнеет.
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ЖЕНЩИНА15:27, 22.10.2013#
Жить надо как завещала природа мать, а не так как придумал Медведев. Читайте публикации о том, что люди в Приморье очень болеют из-за плохого климата , экологии, сейчас Фукусима. Так ещё и со временем непонятки. Утром иду на работу с фонариком со 2 октября. Это ужас! Темно, страшно, бездорожье. А вечером возвращаюсь в 17, 30 успеваю поработать на огороде до 19, 30 спокойно .
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Робин Бэд16:12, 22.10.2013#
Женщина, зимой по любому темно чуть ли не до 10. 00, так что с фонариком будете ходить. Только когда переведут на +5 и вечером будете возвращаться по темному. Только еще к этому времени бандиты и грабители еще прибавятся. Они то в основном по темному работают, так что теперь после работы вас встречать будут темнота и гопники с извращенцами. Это вы хот знаете, что в основном люди то работают до 18. 00 – 19. 00. то есть приходят с работы не к 17. 30, а значительно позже. Или вы только о себе подумали.
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Псевдоним20:44, 23.10.2013#
Уважаемый, тут уже писали граждане про "включит мозги"! Вы полагаете, что ребёнку полезнее вечером брести сонным телёнком за мамой (папой и т. д. ) из садика? Вы не понимаете, что в 16-00 зимиой будут глубокие сумерки. . . Мы уже это проходили , когда ребёнок засыпал едва прийдя из садика. А Вы не хотите подумать про таких же детей, которым не повезло учиться во вторую смену где-нибудь на Змеинке ( Тихой и прочее)? Поймите, утром мы ещё можем проводить детей в школу (садик), а вечером-то неадекватных дядь, тёть и "деток" куда как больше!!! Думаю правы те, кто говорит НЕ НАДО БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПЕРЕВОДОВ! С уважением ко всем писавшим.
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Робин Бэд16:09, 24.10.2013#
1. Временные пояса не учитывают широту места. 2. Поясное время это время которое ввел человек что бы грубо говоря знать когда солнце находится в зените в разных местах планеты. А человек как социальное дневное животное животное определяет сам когда ему лучше жить , когда работат а когда спать. Спать когда темно, вы что ложитесь спать когда темннет, тоесть зимой в 16-17. 00 !? Или летом готовы вставать с солнцем в 4-5. 00
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