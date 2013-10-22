Жителей Приморья ожидает очередной эксперимент с переводом стрелок

Приморцы вновь дискутируют о «временной» инициативе депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Приблизить Приморье на один час к Москве предложил приморским депутатам Заслуженный врач РФ, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ, письмо которого парламентарии бурно обсудили на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан в начале октября.

Депутат ЗС прошлого созыва Анатолий Беляев предложил вернуться к вопросу о переводе Приморского края в другой часовой пояс (МSK+6), хотя сам, будучи депутатом четвертого созыва, принимал решение отказаться от зимнего времени. «В 2010 году Законодательным Собранием Приморского края было принято соответствующее обращение к председателю правительства РФ, - напоминает Анатолий Беляев. - В 2011 году был принят ФЗ «Об исчислении времени» и Постановление Правительства РФ «О составе территорий, образующих каждую часовую зону…». Эти документы отменили сезонный перевод часов и регламентировали механизм перехода регионов в другие часовые пояса. Приморье осталось в прежнем часовом поясе, а вся страна – в летнем сезонном времени».

По мнению профессора, приближение Приморья на один час к Москве позволит приблизить жителей края к природному биоритму, что благотворно скажется на здоровье людей. По словам Анатолия Беляева, переход в новый часовой пояс будет лучше для детей из-за режима сна. Кроме того, улучшится адаптация при дальних перелетах, станет проще контактировать с соседями по АТР, бизнес-партнерами и родственниками из других регионов страны и смотреть трансляции спортивных передач, сокращение на час выгодно туристам и бизнесу, поскольку сделает край ближе и к Азии. «От Москвы нас отделяет сейчас 7 часов, у Японии и Кореи с нами 2 часа разницы, у Китая - 3», - заметил Анатолий Беляев. «Лучше заранее исправить предыдущие ошибки игр со временем, а не усугублять их», - сказал он. По мнению Анатолия Беляева, перевод Приморского края в часовой пояс МSK+6 может стать первым этапом к переходу в следующий часовой пояс МSK+5 (по этому времени живут Корея и Япония), что было бы оптимальным решением.

Депутаты в целом поддержали идею о временном приближении к столице, но решили, что перед принятием обращения в правительство РФ необходимо изучить мнение населения Приморья и просчитать последствия перевода часов для экономики края. С тем и обратились к губернатору края - провести социологическое исследование и поручить профильному департаменту оценить экономический эффект от перевода стрелок.

Досье «ЗР»

В марте 2011 г. россияне в последний раз перевели стрелки вперед. С тех пор страна разделена на девять часовых зон вместо 11 часовых поясов, как было раньше. Отмену перехода на зимнее время узаконил Дмитрий МЕДВЕДЕВ, на тот момент президент РФ. Раньше стрелки переводились в последнее воскресенье октября на час назад, в марте - на час вперед. Сейчас 22 региона России живут с отклонением от астрономического времени в два часа, 54 региона - в час, и только семь субъектов Федерации идут вровень с ним.

Не только приморцам не нравится летнее время, которое заставляет детей идти в школу в кромешной темноте. Многочисленные жалобы россиян в Госдуму и напрямую к нынешнему президенту Владимиру ПУТИНУ заставили депутатов встать на сторону избирателей. Но в Кремле заявили: не государево это дело. Несколько раз вносились законопроекты о возврате перехода на зимнее время. Нынешней осенью Госдума внесла законопроект о зимнем времени, но вопрос был передан на рассмотрение правительства РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев долго держал паузу, прежде чем внятно сказать: «нет». А ведь весной правительство уже однозначно заявило: до конца года страна перейдет на зимнее время. Но не тут-то было. Согласно последним новостям, переход на новое время отложен на 2014 год. Из-за Олимпиады в Сочи.

Как сообщает сайт газеты «Ведомости», зимнее время вернут в 2014 году, в этом году стрелки переводить не будут. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к администрации президента. Законопроект о возврате зимнего времени еще не был принят на рассмотрение, и в эту сессию депутаты рассмотреть его уже не успевают. К тому же, как утверждает вице-премьер Дмитрий Козак, изменение времени в этом году может вызвать непредвиденные финансовые риски для бюджета страны в размере $300 млн из-за неустоек и претензий телекомпаний, уже заключивших контракты на трансляцию Олимпийских игр.

Так что у приморских парламентариев есть время выбрать и обосновать, куда нам переводить стрелки – на час назад или на два вперед. Сейчас получается, что, просыпаясь в 7 утра, биологически приморцы просыпаются в 5 часов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.