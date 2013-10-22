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Активисты Молодежного правительства Приморья отправятся на Всероссийский конгресс
Два представителя Молодежного правительства Приморского края примут участие в работе Всероссийского конгресса «Управляя будущим». Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, встреча пройдет в Анапе на базе ФДЦ «Смена» с 21 по 27 октября.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи края, на конгресс съедутся молодые депутаты, представители сферы общественных инициатив и молодежного самоуправления, входящие в Ассоциацию молодежных правительств России.
«На площадках конгресса мы обсудим важные стратегические вопросы в рамках работ Молодежных правительств по стране, проработаем план сотрудничества и реализации совместных проектов. В Приморье Молодежное правительство только начинает активную работу, мы хотим перенять опыт работы коллег из округов и запланировать наиболее эффективную систему взаимодействия», - рассказал председатель Молодежного правительства Приморского края Михаил Кривопал.
В рамках конгресса запланировано обсуждение проекта «Стратегии развития молодежи Российской Федерации до 2025 года», вопросов развития системы органов молодежного самоуправления в России и реализации ими совместных программ деятельности, а также вопросов интеграции молодежи на евразийском пространстве.
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