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Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом

22 Сентября 2018, 18:00 | Приморье

Они нашли способ прекращения оттока населения с Дальнего Востока

Депутаты Думы Кавалеровского муниципального района Приморского края обратились к президенту, премьер-министру, в Госдуму и Совет Федерации  по вопросу возраста выхода на пенсию жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Российской Федерации.

Президент Российской Федерации и Правительство РФ неоднократно заявляли о приоритетах в развитии территорий Дальнего Востока. Но отток населения с Дальнего Востока продолжается. Всего в ДФО проживает 6165 тыс. человек, что составляет 4,29% от численности населения Российской Федерации. Всего же в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (включая жителей ДФО) проживает 10038 тыс. человек, что составляет 7% от численности населения Российской Федерации.

Депутаты предложили с целью прекращения оттока населения с территорий Дальнего Востока и увеличения количества проживающих в ДФО, сохранить для жителей ДФО и жителей проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей возраст выхода на пенсию: для женщин – в 50, а для мужчин в 55 лет.

«Считаем, что такой шаг нормализует политическую обстановку на территории Приморского и Хабаровского краёв, связанную с губернаторскими выборами и послужит устойчивому развитию территорий Дальнего Востока»,- заявили депутаты. 

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: депутаты  пенсии  выборы  Путин 



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Комментарии

  • Местный19:04, 22.09.2018#

    Но только для тех, кто лет 15 до выхода на пенсию тут живет. Можно и пошлины отменить на любимые машины!!!

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:04, 22.09.2018#

    достойные пенсии, зарплаты, рабочие места, медицина, дороги, вот, тогда отток и прекратиться. а так. . . только чуркистан.

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