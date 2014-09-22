Приморье показало себя в Сочи

В ходе форума было отмечено, что сегодня Приморье демонстрирует высокие темпы развития экономики. Рост валового регионального продукта в 2013 году составил 102,1 процента к уровню 2012 года, когда среднероссийский показатель составил 101,3 процента.

Рост промышленного производства достиг 105,2 процента. Объем продукции в обрабатывающем секторе возрос на 9,9 процентов, а в производстве транспортных средств и оборудования – на 19,4 процентов.

В 2013 году в экономику региона направлено 113,1 миллиардов рублей, а объем иностранных инвестиций к уровню 2012 года вырос в 4,1 раза.

Губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ убежден: чтобы обеспечить экономику развития в условиях ограниченного финансирования в Приморье, нужно и в дальнейшем создавать благоприятные условия для инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Так в регионе внедрен Инвестиционный стандарт, создано Инвестиционное Агентство, выполняющее сервисные функции по индивидуальной работе с инвесторами. Начала функционировать Корпорация развития Приморского края, ориентированная на формирование инвестиционных площадок и технопарков, обеспечение их необходимой инфраструктурой. Сформирован Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, который способствует повышению эффективности инвестиционной политики, формированию конкурентоспособной среды, устранению административных барьеров. Изменяется и законодательство региона.

Слаженную работу по улучшению инвестиционного климата видят и оценивают инвесторы региона. По словам генерального директора компании Royal Time Group Рашида ТАЙМАСОВА, одного из инвесторов в интегрированный курорт «Приморье», благодаря слаженной работе и взаимодействию с региональными властями проект будет реализован.

«Реализация уже начата, убежден, что проект будет быстро и эффективно реализован. Мы планируем выйти на строительную площадку уже весной следующего года. К проектированию мы привлекли мирового лидера в области проектирования интегрированных курортов с игорной составляющей – компанию Steelman Partners. Их проекты реализованы в Лас-Вегасе, Макао и других мировых курортах. Планируем презентовать проект к концу года»,- сообщил директор компании-инвестора Рашид Таймасов.

По словам директора компании Steelman Partners, приморский курорт имеет уникальное расположение – рядом лес, море, озеро – и имеет все необходимое для привлечения туристов из северного Китая.

«Здесь будет создан интегрированный курорт мирового класса. Его особенность в том, что общая планировка будет сочетать в себе много объектов интересных посетителям. Также будет создана уникальная система перевозки посетителей, а в целом все объекты курорта будут создавать неповторимую атмосферу. Мы смотрим на развитие Приморья, как на развитие Макао, Лас-Вегаса, Oрландо. Мы постараемся произвести на посетителей незабываемое впечатление»,- поделился директор компании- проектировщика Paul Steelman.

По словам директора Инвестиционного агентства Приморья Антона РОДИОНОВА, принимавшего участие в форуме, сегодня Приморье готово предложить инвесторам ряд проектов.

«Один из крупных проектов, которые предложены инвесторам - нефтехимический кластер. Над этой площадкой мы активно работаем, две недели назад на инвестиционном форуме в Сингапуре подписали меморандум с компанией Jurong Consultants о том, что она примет участие в создании нефтехимического кластера на нашей территории, базовым резидентом которого является компания «Роснефть»,- сообщил Антон Родионов.

Также он добавил, что инвестиционное агентство ведет переговоры с рядом компаний, которым интересно участие в последующем переделе продукции, которую будет производить Восточная нефтехимическая компания.

«Инвесторы проявляют больший интерес к территориям опережающего развития, готовящимся к размещению в Приморье, к механизму, который даст упрощенную процедуру создания предприятий»,- отметил Антон Родионов.

На площадке форума руководитель инвестагентства встретился с теми, кто уже инвестирует в регион. Стороны обсудили проблемы и наметили пути решения.

«Сейчас мы эту работу систематизируем, чтобы в дальнейшем не быть «скорой помощью» для инвестора, а заниматься работой системно, чтобы проблем в принципе не возникало», - подчеркнул руководитель инвестиционного агентства.

Еще один важный партнер региона – Банк Москвы. Объем инвестиций в Приморский край уже составляют около 10 миллиардов рублей.

«Мы участвуем в приобретении парка региональной авиации, но основная доля инвестиций связана с жилищно-коммунальным хозяйством. Сегодня участвуем в проектах краевого водоканала, Примтеплоэнерго, инвестируем в объекты дорожного хозяйства, в перспективе - проекты по модернизации котельных. Отрасль ЖКХ интересна банкам, потому что требует большого количества инвестиций для модернизации достаточно изношенной инфраструктуры», - отметил президента Банка Москвы Михаил КУЗОВЛЕВ.

Напомним, Владимир Миклушевский считает, что улучшение инвестиционного климата является одной из важнейших задач региона.

«Нам важно знать мнение бизнеса, и этот вопрос находится под моим личным контролем», - подчеркнул глава региона.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.