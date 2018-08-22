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Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
Тверской районный суд Москвы продолжает допрос свидетелей по уголовному делу в отношении экс-главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, его брата Андрея ПУШКАРЕВА и бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. Среди свидетелей – немало бывших и действующих чиновников администраций Владивостока и Приморья. Главный фигурант дела, Игорь Пушкарев, на минувшей неделе принял решение публиковать стенограммы допросов свидетелей на своем персональном сайте.
Учитывая, что большинство свидетелей проживает и работает в Приморье, их допрос в судебном заседании осуществляется посредством видео-конференцсвязи. Всего в деле Пушкаревых-Лушникова заявлен 91 свидетель. К настоящему моменту допрошена примерно половина свидетелей. После того, как все они дадут показания, стартуют прения сторон, и только затем суд вынесет приговор.
- Благодаря судебным заседаниям вижу своих товарищей, коллег, сотрудников администрации и других структур, с которыми мы уже более двух лет не встречались и не общались, - прокомментировал в социальных сетях Игорь Пушкарев. - Еще больше утверждаюсь в ответственности и порядочности многих из них. И в профессионализме. То, как грамотно и уверенно они апеллируют к федеральным и региональным законам, муниципальным правовым актам, которыми регламентируется их деятельность, указывают на различные рабочие и процедурные нюансы, вызывает восхищение. Несмотря на то, что допрос – это не дружеская беседа, а, скорее, стрессовая ситуация.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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