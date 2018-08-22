Преемственность в приоритетах

Дума Владивостока остается активным участником и инициатором важных для города процессов

Первый год работы Думы Владивостока пятого созыва выдался богатым на события. Избрание главы города, работа над Правилами благоустройства Владивостока, определение нового вектора развития Владивостоксой крепости – всё это происходило при непосредственном участии городских депутатов.

О том, как пятому созыву Думы удается обеспечить преемственность в развитии столицы Приморья, в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал председатель Думы Владивостока Андрей БРИК.

- Дума Владивостока пятого созыва работает почти год. Удалось ли, на ваш взгляд, обеспечить преемственность в работе представительного органа, несмотря на тот факт, что практически все депутаты избраны впервые?

- Действительно, состав Думы изменился почти на 80 процентов. Но это не говорит о том, что пришли непрофессионалы: депутатами стали люди с большим жизненным опытом, активной гражданской позицией, состоявшиеся как руководители предприятий, бизнесмены, политики. Я с уверенностью могу говорить о высоком профессионализме своих коллег, которые разбираются в самых важных вопросах жизни города.

Каждый из предыдущих созывов Думы Владивостока внес свой вклад в нормотворческую деятельность. Сегодня мы выступаем как продолжатели этой работы, корректируя ранее принятые МПА с учетом изменений в краевом и федеральном законодательстве, а также принимая новые документы. Продолжается работа над Уставом Владивостока; работа по развитию образования, спорта, культуры, молодежной политики, предпринимательства; созданию доступной среды, благоустройству, ремонту дорог, развитию транспорта. Поэтому преемственность в работе депутатов, безусловно, есть.

Основным приоритетом остается работа над бюджетом Владивостока. Сегодня он профицитный и сбалансированный. Это позволяет нам воплощать в жизнь масштабные проекты, исполняя все социальные обязательства. Владивосток развивается, вкладывает средства в развитие инфраструктуры и общественных пространств. В то же время, сегодня стоит задача по увеличению доходной части бюджета Владивостока. Ее результаты станут оценкой эффективности нашей работы.

Безусловным приоритетом остается социальная политика. Например, буквально на днях депутаты обсуждали с представителями администрации Владивостока выделение дополнительных средств на программу «Доступная среда», которая позволяет делать город более удобным для маломобильных граждан. При формировании плана мероприятий по данной программе учитываются рекомендации общественных организаций, которые объединяют людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы все работы были выполнены уже в этом году, а депутаты и горожане, со своей стороны, проконтролируют качество их выполнения.

- В начале 2018 года были утверждены новые Генеральный План и Правила застройки и землепользования Владивостокского городского округа. Какую роль сыграла Дума Владивостока в обсуждении и корректировке данных документов? Какие рекомендации депутатов были учтены при доработке Генплана и ПЗЗ?

- Принятие нового Генерального плана и новых Правил землепользования и застройки было обусловлено требованиями времени: Владивосток быстро развивается, и принятые ранее документы потеряли свою актуальность. Очень важно, что обсуждение новых Генплана и ПЗЗ было максимально публичным. Это позволяет считать утвержденные документы легитимными.

Предлагаемые изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки были рассмотрены, в том числе, на заседании комитета Думы Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности. Депутаты уделили много внимания схемам территориального и функционального зонирования, расположения застройки различных типов, а также вопросам сохранения и развития рекреационных зон – парков, скверов, пляжей. Мы заслушали оценку профессионального сообщества, оценили заключения экспертов о влиянии Генплана на различные городские процессы. И самое главное, от депутатов поступила масса предложений и замечаний к разработчикам Генплана по вопросам территориального и функционального зонирования. Многие из них были учтены при подготовке итоговых вариантов Генплана и ПЗЗ.

- Владивосток – наиболее интересный муниципалитет для инвесторов в рамках действия режима Свободного порта, территорий опережающего социально-экономического развития. Какие решения для повышения инвестиционной привлекательности города, развития экономики и предпринимательства приняты нынешним созывом Думы Владивостока?

- Для резидентов Свободного порта действуют льготы по уплате земельного налога. А в апреле 2018 года депутаты поддержали решение освободить резидентов ТОР, осуществляющих деятельность на территории Владивостока, от уплаты земельного налога на три года в отношении земельных участков, которые используются резидентами для предпринимательской деятельности. На повышение деловой активности направлена и приватизация муниципального имущества, которое не используется для решения вопросов местного значения. Решением Думы в программу приватизации на 2018 год включено 30 таких объектов.

На мой взгляд, инвестиционная привлекательность – это не только положительные экономические условия, но и наличие социально-рекреационной инфраструктуры. На решение этой задачи нацелена муниципальная программа «Формирование современной городской среды». В целях получения софинансирования из краевого и федерального бюджетов Думой своевременно приняты необходимые корректировки бюджета Владивостока, предусматривающие увеличение расходов на проведение дорожных работ.

- Недавно городские депутаты совместно с главой Владивостока побывали на объектах Владивостокской крепости. Какие решения, касающиеся крепости, приняты нынешним созывом Думы? Что ждет сооружение в будущем?

- Совместная работа администрации и депутатов Владивостока по сохранению и развитию Владивостокской крепости – хороший пример конструктивного сотрудничества представительного и исполнительного органов местного самоуправления. Депутаты выступили с инициативой снять с аукциона на право заключения договоров аренды объекты крепости, а администрация нас поддержала. Кроме того, в Думе была создана рабочая группа по развитию парковой, культурно-исторической, туристической зоны «Владивостокская крепость», в которую вошли представители администрации. Мы провели совместное выездное заседание на объектах крепости, оценили их транспортную доступность и определили возможности для поэтапного развития и включения их в туристические маршруты. Кроме того, депутаты и представители общественных организаций, а также неравнодушные граждане провели уже несколько субботников на территории объектов Владивостокской крепости.

- Одно из направлений работы каждого депутата – работа с обращениями граждан. Какова тематика этих обращений? Есть ли примеры, когда обращение жителей Владивостока становилось основной для нового МПА?

- Наиболее часто граждане обращаются с такими вопросами, как благоустройство и содержание городских территорий, содержание и эксплуатация жилого фонда, вопросы аренды и землепользования, возражения против «точечной» застройки, экология, природопользование и содержание животных, организация транспортного обслуживания.

Большое внимание Дума уделяет работе над МПА «О наказах избирателей». Практически все наказы от граждан предусматривают выполнение работ в сфере ЖКХ и благоустройства – это ремонт дорог, межквартальных проездов, тротуаров, лестниц, подпорных стен, уличного освещения, установка светофоров, обустройство пешеходных переходов. Можно с уверенностью сказать, что выполняя поручения избирателей, депутаты способствуют решению многих общественно значимых вопросов.

Наказы избирателей на следующий, 2019 год, уже рассмотрены всеми комитетами Думы. Подготовленный депутатами перечень наказов направлен в администрацию Владивостока для подготовки заключения о возможности финансирования и выполнения предусмотренных наказами работ. Мотивированное заключение по каждому наказу с рекомендацией об одобрении или отклонении администрация должна направить в Думу Владивостока до 1 октября.

- Как строится взаимодействие депутатов с Общественным советом Думы Владивостока?

- Общественный совет обеспечивает взаимодействие между Думой Владивостока и общественностью для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города. В функции Совета входит проведение общественной экспертизы проектов МПА, осуществление общественного контроля за их реализацией, внесение нормотворческих инициатив. Общественный совет Думы провел уже несколько заседаний, в том числе расширенное на тему «Комфортный город – безопасный город». На нем были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности, самозащиты граждан, пожарной безопасности.

- Недавно приступил к работе новый состав Молодежной палаты при Думе Владивостока. Какие задачи стоят перед этой структурой?

- Общественная молодежная палата при Думе Владивостока была создана с целью привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни города, в деятельности органов местного самоуправления. Новый состав Палаты, в которую входят 20 представителей молодежных организаций и объединений, утвержден решением Думы от 31 мая 2018 года. И хотя ребята начали свою работу лишь недавно, они уже заявили о своих амбициях, реализуя серьезные проекты в области экологии, туризма, образования, культуры, спорта, патриотического воспитания, социальной поддержки. Уверен, что работа в Общественной молодежной палате даст молодым людям необходимый опыт работы в команде, нормотворческой деятельности, взаимодействия с органами власти, что позволит им в дальнейшем успешно работать на благо Владивостока.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Нынешний созыв Думы впервые в новейшей истории города избрал главу Владивостока по итогам конкурсной процедуры. Как вы оцениваете достигнутый сегодня уровень взаимодействия Думы и городской администрации?

- Глава города был избран, согласно законодательству, решением депутатов Думы Владивостока. Однако этому предшествовала огромная работа конкурсной комиссии по отбору кандидатов, оценке их потенциальных возможностей и эффективности. Поэтому я уверен, что Виталий ВЕРКЕЕНКО, получивший единодушную поддержку депутатов, станет достойным главой города воинской славы - Владивостока.

Дума Владивостока обязана работать со всеми ветвями и уровнями власти. Когда мы работаем как единая, слаженная команда, мы нацелены на результат. Только вместе, учитывая реалии сегодняшнего дня, мы сможем реализовать те задачи, которые стоят перед Владивостоком.

На фото: Председатель Думы Владивостока Андрей Брик: «Я с уверенностью могу говорить о высоком профессионализме своих коллег, которые разбираются в самых важных вопросах жизни города».

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока