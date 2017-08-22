Коммунисты замахнулись на пост мэра Владивостока

Следующий мэр столицы Приморья вполне может оказаться «красным». Такие планы озвучили лидеры краевого отделения КПРФ в ходе состоявшейся в пятницу, 18 августа пресс-конференции. Но и с нынешним врио главы города, Константином МЕЖОНОВЫМ, коммунисты вполне готовы работать, если тот сосредоточится исключительно на городском хозяйстве, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Говоря о планах на предстоящие 10 сентября выборы в Думу Владивостока, приморские коммунисты продемонстрировали традиционный оптимизм.

- Мы уверены, что партия в состоянии взять большинство, избрать своего мэра (согласно действующему с 2015 года законодательству главы муниципалитетов избираются местными депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. - Прим. автора), и впервые со времен ЧЕРЕПКОВА сделать так, чтобы мэра «не закрыли», - подчеркнул руководитель приморских коммунистов Анатолий ДОЛГАЧЕВ.

На резонный вопрос газеты «Золотой Рог», не является ли сторонником КПРФ и ныне управляющий городом Константин МЕЖОНОВ, представители компартии ответили весьма дипломатично. Как признался Анатолий Долгачев, какой-либо «ответной благодарности» за выборы-2016 от Межонова, ныне располагающего определенным административным ресурсом, в КПРФ не ждут, однако в личной беседе лидер коммунистов края попросил и.о. главы Владивостока не допустить, чтобы на территории Владивостока происходили массовые нарушения выборного законодательства.

- То, что Межонова сделали исполняющим обязанности - не худший вариант для Владивостока. Человек стал заниматься муниципальным хозяйством, а не политикой, как делал его предшественник Игорь Пушкарев, - отметил Долгачев. - Он может быть и нашим сторонником. Но главное, он должен быть порядочным человеком и не делать преференций ни одной партии, будь то КПРФ, «Единая Россия» или кто-то другой. Он должен занять нейтралитет на период выборов, заниматься дорогами и готовить город к зиме.

- Когда мы выдвигали Межонова, во время личной встречи он произвел на меня очень хорошее впечатление. Это взвешенный, серьезный человек, который очень хорошо знает структуру управления, социальную сферу, систему образования. Поэтому если у него получается, если жители Владивостока видят его усилия, его надо максимально поддержать, - добавил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий АФОНИН, также принявший участие в пресс-конференции.

В 2016 году Константин Межонов, смещенный с поста главы отделения «Справедливой России» в Приморье, баллотировался в Законодательное Собрание при поддержке КПРФ. Политик был выдвинут кандидатом в ЗС ПК по одномандатному округу №8, но проиграл единороссу Юрию КОРСАКОВУ. В апреле 2017 года Константин Межонов сначала был назначен вице-мэром Владивостока, а через несколько дней стал и.о. главы города.