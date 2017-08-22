Пушкарев и Николаев куют политический капитал для постпутинской России

Еще с девяностых годов для Владивостока характерна тенденция, при которой ушедший с поста - не по своей воле - мэр города еще долго сохраняет заметную популярность среди жителей города. И, более того, влияет на политические процессы в регионе и результаты выборных кампаний. Так было с Виктором ЧЕРЕПКОВЫМ и с Владимиром НИКОЛАЕВЫМ, и есть все предпосылки к тому, чтобы Игорь ПУШКАРЕВ продолжил этот тренд, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня предыдущий градоначальник, как он сам выразился, находится на «скамье запасных». Нынешний мэр вот-вот сядет на скамью подсудимых. Однако при этом оба политика активно присутствуют в медийном пространстве, давая свою трактовку наиболее актуальных событий в жизни Владивостока и Приморского края. Но что будет, когда «период дисквалификации» обоих политиков - каким бы длительным он ни был - закончится?

Нерядовой запаса





Владимир Николаев сегодня, как он сам выразился, находится на «скамье запасных». Фото РИА «Новости».

Подчеркнутое дистанцирование губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО от экс-мэра Владивостока Владимира Николаева накануне праймериз дало понять последнему, что в нынешней российской «системе координат» рассчитывать на возвращение в большую политику ему и его людям не стоит. Разумеется, если не брать в расчет нескольких зарегистрированных кандидатов, которых можно - опять же с большой натяжкой - назвать дружественными Николаеву и которые стоят на непроходных местах в партийных списках на выборах в Думу Владивостока.

Комментируя приморским СМИ историю с участием представителей фонда VVN в недавних праймериз, Владимир Николаев отметил, что их отказ от участия в предварительном голосовании во Владивостоке стал «большой потерей для «Единой России», плохой результат которой на выборах «ударит по администрации Приморского края».

«Я вижу, что многие пытаются теперь воспользоваться этим вакуумом, приписать себе отношения со мной, с нашим фондом. На этот счет могу сказать твердо: от меня никто не идет, а если и будут кандидаты, я их лично поддержу, - заявил Николаев. - Слава богу, мы видим высокую степень доверия к нашим программам. И мы могли бы объединить наши силы с теми, кто в этом заинтересован. А сегодня мы, как в хоккее, сидим на скамье запасных».

Тем не менее, активность фонда экс-мэра продолжается и после неудачных для блока Николаева праймериз: активисты то мусор на пляже уберут, то спортивный праздник организуют. Кроме того, теперь в проектах фонда участвует сын Владимира Николаева, Ярослав, который вошел в его молодежный совет. В свою очередь бывшие представители команды экс-мэра продолжают работать в краевых органах власти и подведомственных им структурах (подробнее об этом - в материале «ЗР» «Владивостокской агломерации подрезали крылья» от 17.01.2017 г.).

- Мэр города - наиболее близкий к населению представитель власти, обладающий при этом реальными полномочиями для влияния на качество жизни горожан. У него есть ресурс и для того, чтобы в благоприятном ключе рассказать населению о своей работе, - объясняет политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - Наработанный таким образом электоральный капитал впоследствии, после ухода с поста, можно использовать для влияния на политические процессы либо монетизировать посредством поддержки той или иной общественно-политической силы. Так делал Виктор Черепков, и не исключено, что Владимир Николаев и Игорь Пушкарев пойдут по тому же пути. Во всяком случае, их текущая активность напоминает перманентную избирательную кампанию, в которой на самом деле ни один из них участия не принимает.

Как полагает эксперт, поддержание популярности опальных мэров у населения потребует постоянных вложений - прежде всего, финансовых, иначе электоральный капитал будет быстро утрачен.

- Бывшие градоначальники останутся важным, но не определяющим фактором в политических процессах в Приморье: перекроить политическое пространство только с помощью привязки к их фамилиям в ходе выборов не получится, - заключает политолог.

Человек против Кремля

Ровно год назад, проведя три месяца в СИЗО и окончательно утратив иллюзии по поводу российских суда и следствия, Игорь Пушкарев направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Жалоба, в которой говорится о незаконности применения к мэру заключения под стражу и о нарушении его прав в ходе судебного разбирательства, была принята к производству в январе текущего года. Однако следует учитывать, что с прошлого года Конституционный суд РФ получил право не признавать решения ЕСПЧ, а кроме того, Россия сохраняет право на обжалование вынесенного евросудом решения.

Учитывая, что к Страсбургу апеллируют в основном представители российской либеральной оппозиции и ЛГБТ-движения, мэру Владивостока - независимо от исхода процесса - будет сложно поддерживать реноме системного политика. Да и хочет ли он этого? Продолжительная информационная кампания в защиту опального мэра с жесткой риторикой в адрес следственных и судебных органов беспрецедентна для современной России. За последние 15 лет чем-то похожим мог похвастать разве что Михаил ХОДОРКОВСКИЙ. Кроме того, медийный блок Пушкарева уже давно пытается сыграть на тонких струнах взаимоотношений полпредства в ДФО с администрацией Приморья, а в подконтрольных мэру СМИ освещаются все более-менее крупные акции протеста во Владивостоке и других городах края. Можно вспомнить еще приснопамятные спасские выборы с попытками задействовать оппозиционные партии для решения тактических задач… Очевидно, что в нынешней «системе координат» шансы Игоря Пушкарева на продолжение карьеры стремятся к нулю: вероятный обвинительный приговор по уголовному делу, с учетом сроков погашения судимости и ограничения права на участие в выборах, грозит вычеркнуть его из политики на десятилетия.

Экономическая база нынешнего мэра Владивостока также подверглась атаке. Главный актив семьи Пушкаревых, - группа компаний «Востокцемент» - после ареста мэра по странному совпадению оказался под прессом контролирующих органов. В конце июля коллектив подконтрольного ГК Владивостокского бутощебеночного завода направил письмо Президенту России Владимиру ПУТИНУ и полпреду в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ, обратив внимание на то, что департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края за последнее время проведено более пяти внеплановых проверок предприятия. Итогом одной из таких проверок стал отзыв лицензии на добычу камня в карьере. По злой иронии судьбы, предписания подписаны бывшим чиновником мэрии Владивостока Александром КОРШЕНКО, ныне возглавляющим «природный» департамент в АПК.

Чувствительным для бизнеса семьи опального мэра может стать пока не вступившее в законную силу решение суда о сносе принадлежащей АО «Спасскцемент» базы отдыха на Ханке, фактическое пользование которой приписывают Игорю Пушкареву. Наконец, не стоит забывать о суммах штрафных санкций, предусмотренных инкриминируемыми Игорю и Андрею Пушкаревым статьями УК РФ - в обоих случаях речь может идти о миллиардных суммах.

МНЕНИЕ

«Избиратели готовы проголосовать за тех, кто постоянно на слуху, кто больше пиарится»

По мнению руководителя приморского отделения партии «Яблоко» Николая МАРКОВЦЕВА, который в двухтысячных был главным критиком администраций Владимира Николаева и Игоря Пушкарева, в сегодняшних условиях шансов вернуться в большую политику у опальных мэров нет. Политик скептически относится к возможности «ослабления гаек» в ближайшие годы, но не исключает, что последние избранные мэры Владивостока ждут именно этого момента.

- Избиратели не всегда понимают причинно-следственную связь и готовы проголосовать за тех, кто постоянно на слуху, кто больше пиарится. Поэтому в случае определенной либерализации политической системы Пушкарев и Николаев могут вновь попытаться вскочить политический Олимп. Но для Владивостока это будет отступление назад, - считает Николай Марковцев.

Подобный сценарий представляется весьма вероятным, учитывая нереализованные амбиции Владимира Николаева и Игоря Пушкарева, чьи политические карьеры резко прервались в самом расцвете сил. А также их явную обиду на несправедливое отношение к себе со стороны государственных мужей - хотя главного в стране человека, 18 лет выстраивавшего вертикаль власти с жесткой дисциплиной, политики в своих бедах не винят...

Александр САЛКОВ.