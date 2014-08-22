Сергея Дарькина отправили в отставку с поста замминистра Минрегионразвития

По сообщению нескольких источников в Интернете, накануне в Министерстве регионального развития был отправлен в отставку с поста заместителя министра экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Об этом сообщает Агентство политических коммуникаций.

На должности заместителя министра, Дарькин курировал развитие Поволжья. В последний визит во Владивосток он также публично поддержал главу Уссурийска Сергея Рудицу, попавшего под следствие.

Аркадий Васильев, эксперт Агентства политических коммуникаций: «Отставка совпала по времени с публикацией данных о доходах супруги экс-губернатора Приморья. Кроме того, в печати появилась информаци о заграничной недвижимости Сергея Дарькина. Имеется ввиду квартира в Монте-Карло. Видимо, появление таких сведений вызвало неудовольствие в руководстве страны и заместитель министра достаточно оперативно лишился своей должности. Далее возможны два вариант развития ситуации — отставка пройдет тихо и незаметно, либо из этого события сделают публичный процесс, призванный показать всех состоятельным чиновникам, владеющим заграничной недвижимостью, что государство вошло в новый этап отношений со странами Запада и наличие квартир, домов и счетов фактически будет приравнено к измене Родине».

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.