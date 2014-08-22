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Сергея Дарькина отправили в отставку с поста замминистра Минрегионразвития

22 Августа 2014, 15:05 | Приморье

По сообщению нескольких источников в Интернете, накануне в Министерстве регионального развития был отправлен в отставку с поста заместителя министра экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Об этом сообщает Агентство политических коммуникаций.

На должности заместителя министра, Дарькин курировал развитие Поволжья. В последний визит во Владивосток он также публично поддержал главу Уссурийска Сергея Рудицу, попавшего под следствие. 

Аркадий Васильев, эксперт Агентства политических коммуникаций: «Отставка совпала по времени с публикацией данных о доходах супруги экс-губернатора Приморья. Кроме того, в печати появилась информаци о заграничной недвижимости Сергея Дарькина. Имеется ввиду квартира в Монте-Карло. Видимо, появление таких сведений вызвало неудовольствие в руководстве страны и заместитель министра достаточно оперативно лишился своей должности. Далее возможны два вариант развития ситуации — отставка пройдет тихо и незаметно, либо из этого события сделают публичный процесс, призванный показать всех состоятельным чиновникам, владеющим заграничной недвижимостью, что государство вошло в новый этап отношений со странами Запада и наличие квартир, домов и счетов фактически будет приравнено к измене Родине». 

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Дарькин  белоброва  отставка 



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Комментарии

  • Пётр16:05, 22.08.2014#

    Шувалов в интервью объяснил свои миллионы - вознаграждение от Абрамовича за услуги в аукционах покупки гос. имущества. Это что статья УК? Ну как минимум в отставку.

  • приморский16:30, 22.08.2014#

    Дарькин не хуже и не лучше остального прокремлёвского ворья. В том коллективе не воровать не льзя

  • ПсевдонимПЕТРОВИЧ20:07, 08.09.2014#

    У нас что ни баба(жена чиновника), то бизнес-вумен. А доходы у них умопомрачительные. А мужья их -чиновники- ну ничего делать не могут. Может уже настала пора баб чиновничьих в руководство(министерства) Россией пихать. С их талантами они быстро экономику страны поднимут. . . Глядишь и пользу пользу принесут, и ВВП поднимут. . .

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