Губернатор Приморья остался недоволен дорогой от северных районов края до Владивостока

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ побывал с рабочей поездкой в северных районах края. Так, он впервые посетил Тернейский район, поселок Пластун, Дальнегорск и Кавалерово. В рабочей поездке приняли участие вице-губернаторы Приморского края Иван МОСТОВИЧ и Ирина ВАСИЛЬКОВА.

Губернатор побывал в пластунском аэропорту, из которого один раз в неделю осуществляются авиарейсы во Владивосток и Кавалерово на самолёте Як-40.

«До 2018 года из федерального бюджета будет выделено 3,2 млрд рублей на создание единой дальневосточной авиакомпании, которая будет осуществлять как региональные, так и межрегиональные рейсы. В нее войдут Приморье, Хабаровский край и Амурская область, - рассказал Владимир Миклушевский. – Также в связи со строительством интегрированной туристско-рекреационной зоны «Приморье» сегодня мы намерены развивать международные перевозки между Китаем, Японией, Кореей и Приморьем. Туристические потоки возрастут, и об этом нужно позаботиться уже сегодня».

Кроме того, в Пластуне Владимир Миклушевский осмотрел площадку, на которой находится здание недостроенного культурно-спортивного комплекса. Его строительство должно было быть окончено еще 1992 году. В течение 20 лет недостроенное здание заброшено.

В рамках краевой программы по развитию физической культуры и спорта на условиях софинансирования из бюджета края будут выделены средства на реконструкцию части здания, в котором будут работать спортивные секции и большой спортзал, отметил губернатор

Владимир Миклушевский посетил и районную больницу, которая обслуживает более 6 тыс. человек. Он осмотрел родовое и терапевтическое отделения, операционный блок. Губернатор рассказал врачам и персоналу больницы о том, что в рамках модернизации здравоохранения в крае уже закуплено 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, запланировано строительство 15 поликлиник. Также будет приобретено 250 новых машин «скорой помощи».

«Первые 100 автомобилей для «скорой помощи» мы получим уже в этом году. В среднем каждый район получит по три новых современных машины», - сообщил губернатор.

Наконец, глава края посетил ОАО «Тернейлес», являющееся крупнейшей лесоперерабатывающей компанией Приморского края, побывал в цехах по производству шпона и пиленого бруса. «Здесь настолько автоматизирован производственный процесс, что им может управлять один оператор при помощи компьютера», - отметил губернатор.

Следующим муниципальным образованием, которое посетил Владимир Миклушевский, стал Дальнегорск – проблемный с политико-социальной точки зрения город. Накануне визита губернатора глава Дальнегорского городского округа Григорий КРУТИКОВ написал заявление об отставке. Заявление об отставке привело к тому, что в Дальнегорском округе оказался без избранной власти. Как позже на встрече с горожанами высказался губернатор, жителям Дальнегорска предстоит принять участие в двух значимых политических событиях – выборах депутатов городской Думы городского округа и нового главы. Дальнегорск должен уйти от славы самого политически скандального города Приморья.

Свою поездку по Дальнегорску Владимир Миклушевский начал с посещения Дальнегорской центральной городской больницы. Губернатор осмотрел все ее отделения, а также пообщался с врачами и медицинским персоналом. По словам главы региона, в центральной больнице на следующий год запланирован ремонт отделений, а уже в этом году здесь появятся пять новых лифтов. После больницы губернатор посетил городской детский сад №22. Как сообщила Владимиру Миклушевскому заведующая детским садом Валентина СМИРНОВА, одна из главных проблем сегодня – нехватка специалистов дошкольного воспитания. Губернатор отметил, что дефицит кадров существует и в других муниципальных образованиях края, поэтому решение данного вопроса требует комплексного подхода.

Далее Владимир Миклушевскицй побывал на градообразующих предприятиях - «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» и «Горнохимический комбинат «Бор» и провел встречи с трудовыми коллективами. Среди основных вопросов, которые поднимали горняки, - проблемы жилищно-коммунального хозяйства, повышение заработной платы и строительство нового жилья.

Отвечая на вопросы работников предприятий, Владимир Миклушевский сообщил, что со следующего года в Приморье будет активно реализовываться программа по переселению из аварийного жилфонда. За три года планируется полностью решить эту проблему совместно с фондом ЖКХ.

Руководству ЗАО «ГХК Бор» губернатор рекомендовал усилить работу с профсоюзами и проводить все совещания при их участии. «Это позволит коллективу всегда знать о том, что происходит на предприятии», - подчеркнул он.

Также в ходе рабочей поездки в Дальнегорск Владимир Миклушевский посетил городской спорткомплекс. Губернатору рассказали, что в спортзалах комплекса не хватает спортивного инвентаря. На следующий год руководство спорткомплекса планирует провести косметический ремонт. Губернатор поручил провести капитальный ремонт одного из залов, который предназначен для мини-футбола и баскетбола.

Визит в Кавалерово губернатор начал с посещения кавалеровской районной больницы. Вместе с другими участниками рабочей поездки он осмотрел учреждения здравоохранения, где только что завершился капитальный ремонт и установлен новенький компьютерный томограф. Губернатор осмотрел операционный блок, по поводу недостроя рядом с больницей отметил, что объект можно включить в соответствующую краевую программу и достроить его на радость кавалеровцам в ближайшем будущем. Только уже не как специализированный акушерский корпус, а как один из больничных корпусов.

Затем губернатор побывал на хлебозаводе и в детском садике №4. В Кавалеровском районе, как и во многих других муниципальных образования края, остро стоит вопрос с дефицитом мест в детских садах. Сегодня в районе в очереди на получение путевки в детский сад стоит 110 семей. По словам главы района, предусмотрено несколько вариантов решения этой проблемы. Владимир Миклушевский дал вице-губернатору Ирине Васильковой поручение внимательно рассмотреть эти варианты и проработать каждый из них.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор рассказал о том, что в рамках краевой целевой программы «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2011-2013 годы» муниципальным образованиям региона в качестве субсидий уже выделено 180 миллионов рублей. Всего за 2,5 года в крае будет построено 14 новых детских садов. «Наша цель - полностью ликвидировать очереди в детские сады края. Реализацию этого проекта я беру под свой личный контроль», - отметил Владимир Миклушевский.

Обратный путь во Владивосток губернатор проделал на машине. Как написал глава Приморья в микроблоге Twitter, «погода нелетная, возвращаемся из Кавалерово на машинах. Впереди несколько часов пути». Как оказалось, время не пропало для Владимира Миклушевского зря. Он оценил трассу от Кавалерово до Владивостока и остался ею недоволен: «В целом впечатление: до Арсеньева - дорога не очень, но ехать можно. После Арсеньева до объезда Уссурийска - плохая. Ямы. Объездная от Уссурийска - отличная дорога, но потом временный участок - просто ужас и мучение. Грунтовка, яма на яме, дал БАЛАНУ (вице-губернатор - прим. «ЗР») задание дать предложения по этому участку. Пусть и временная дорога, но нельзя же так...»

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».