Приморские единоросы пригрозили оппозиции "клеветой"

В преддверии выборов в Думу Владивостока приморские единороссы пригрозили оппозиции недавно принятым законом «О клевете». Причем за поддержкой они обратились к лидеру своей партии председателю правительства РФ Дмитрию МЕДЕВЕДВУ.

К премьер-министру во время его встречи 13 августа с членами Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» обратилась известная в Приморье активистка молодежной организации партии власти Майя ШАЛУНОВА:

— Уважаемый Дмитрий Анатольевич, одним из направлений обучения в рамках нашего лагеря являются выборы и привлечение к участию в них молодежи. «Молодая гвардия Единой России» активно работала и на выборах депутатов Государственной Думы, и на выборах Президента Российской Федерации. В то же самое время так называемая оппозиция пыталась дискредитировать эти выборы и во многом (и это было зафиксировано) мешала избирательному процессу, то есть распространялись различные фейковые ролики в «Твиттере», неподтвержденные факты, другая информация, вводящая наших граждан в заблуждение. Дмитрий Анатольевич, как вы считаете, есть ли необходимость рассматривать подобные случаи распространения неправдивых фактов на законодательном уровне в контексте нового закона «О клевете» и таких вот провокаторов, которые вводят в заблуждение наше общество, каким-то образом наказывать?

Дмитрий Медведев ответил весьма подробно:

— Спасибо. Майя, то, о чем вы говорите, естественно, было, это правда. В общем, различные технологии очень часто используются во время выборов. Но, может быть, проблема сегодняшнего дня, или, скажем, вызов сегодняшнего дня заключается в том, что если раньше та или иная недостоверная информация, даже безотносительно к тому, как она квалифицируется (как клевета, диффамация, сведения, направленные на ущемление чести и достоинства)… Если раньше, для того чтобы распространить эту информацию, требовалось большое время и доступ, например, к средствам массовой информации — телевидению, газетам, то сейчас, для того чтобы какая-то информация разлетелась, ничего не нужно, достаточно достать компьютер или телефон, нажать — и все, и об этом несуществующем факте знают миллионы людей. С этим столкнулось все человечество.

И на самом деле сейчас все мы должны подумать о том, каким образом на такого рода информацию реагировать, потому что она может быть безвредной, она может быть не очень вредной, но она может быть и очень вредной. Она может иногда носить абсолютно провокационный характер, причем я в данный момент говорю не о политических событиях даже, а о распространении информации о каком-либо чрезвычайном происшествии, которого не было. Это просто преступление, когда кто-то публикует сообщение о том, что произошел выброс ядерной энергии или еще что-то случилось и в результате все общество приходит в резонанс. Вот с этим, вне всякого сомнения, нужно бороться. Теперь вопрос в том — как. Не каждое действие тянет на уголовный состав, это вопрос суда, но в ряде случаев тяжесть совершенного (а это определяет суд), может быть такой, что за этот проступок должна наступать и уголовная ответственность.

Теперь в отношении самой клеветы. Вы знаете, наша юридическая позиция, наша юридическая практика по этому поводу менялась. Еще несколько лет назад клевета как преступление существовала, но очень редко применялась на практике, хотя уголовные дела и возбуждались. Впоследствии эта статья была исключена из Уголовного кодекса. И вот сейчас она была восстановлена. На мой взгляд, ее восстановление в современных формулировках — это неплохая юридическая конструкция, которая все-таки должна определенным образом свидетельствовать о государственной позиции: если кто-то распространяет сведения, порочащие другое лицо, изначально понимая, что они не соответствуют действительности, то за подобного рода проступок может наступить и уголовная ответственность, но только в том случае, если последствия, действительно, являются тяжкими. И сама по себе новая уголовная санкция по клевете, на мой взгляд, гораздо лучше выглядит, чем предыдущая, потому что далеко не всегда, как известно, тюрьма исправляет. А в прежней статье была ответственность или санкция в виде заключения под стражу и, соответственно, уже исправления в местах не столь отдаленных. Нынешняя, новая норма о клевете не предполагает изоляцию от общества, и, мне кажется, это правильно. Но она предполагает очень серьезный финансовый пресс либо соответствующий вид общеобязательных работ. И, что немаловажно, и, мне кажется, это достаточно жесткое последствие, она предполагает судимость. Потому что в других случаях, когда, например, лицо отвечает за распространение негативной информации в гражданско-правовом порядке, судимости не возникает. А судимость это все-таки очень серьезное ограничение для человека, который получил соответствующую отметку. Надеюсь, что новая практика по клевете будет справедливой и будет способствовать улучшению ситуации в этой сфере. Хотя мы все люди взрослые, мы все понимаем, я уверен, что, конечно, значительная часть тех вопросов, о которых Вы говорили, лежит не в плоскости уголовной ответственности, а в плоскости просто общего уровня культуры, в том числе политической культуры в нашей стране.

Приморские оппозиционеры восприняли вопрос с ответом как попытку запугать их перед выборами.

- Любопытен сам замысел обращения. Дескать «не рыпайтесь по поводу фальсификаций, а то хуже будет», - отметил один из представителей оппозиции Александр САМСОНОВ. - Но фальсификации вызывают бурю негодования не «в среде оппозиции», а во всем обществе, и в этой ситуации «Единой России» лучше иногда помолчать, а не лезть в бутылку. Общественное мнение полностью на стороне тех, кто выступает за честные выборы. И пугать нас не надо, мы пуганные!

При внимательном чтении ответа Дмитрия Медведева нужно обратить внимание, что его мнению для привлечения гражданина к уголовной ответственности по закону «О клевете» требуется два условия:

1. Нужно доказать, что человек распространявший недостоверную информацию изначально знал о том, что она недостоверна.

2. Эта недостоверная информация должна повлечь тяжкие последствия. При соблюдении этих условий вряд ли эта статья действительно кому-то угрожает, отмечают наблюдатели.

Досье «ЗР»

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев, будучи Президентом РФ, убрал из УК статью «Клевета» в декабре 2011 года. Судя по всему, это его последовательная политика. Например, еще в июне 2008 года он предложил снять с рассмотрения в Госдуме поправки к закону о СМИ, которые касались положения о клевете. Он указал на то, что положения законопроекта могут привести исключительно к созданию препятствий для нормального функционирования СМИ и не способствуют достижению поставленной цели — охране граждан от распространения сведений клеветнического характера. Тогда депутаты последовали его совету. Однако летом 2012 года по инициативе депутатов от «Единой России» статья «О клевете» вернулась в УК. Правда, в ходе обсуждения из нее убрали наказание в виде лишения свободы, но повысили максимальный штраф за клевету — до 5 млн рублей.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».