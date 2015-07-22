Депутаты Владивостока делят деньги для своих округов

Некоторые депутаты Думы Владивостока, похоже, решили побить рекорд по количеству наказов избирателей, переданных в администрацию краевого центра. В 2016 году в Приморье должны пройти очередные выборы в Законодательное Собрание края, и многие из городских депутатов не прочь получить повышение в ранге, доказав избирателям свою способность решать их проблемы.

Между тем остудить аппетиты народных избранников могут не только их коллеги, но и непростая экономическая ситуация в стране: доходы муниципального бюджета снижаются. И это приходится учитывать сегодня, когда идет формирование городского бюджета на 2016 год. На протяжении двух последних лет сумма средств, которые выделяются на наказы избирателей во Владивостоке, остается примерно одинаковой – немногим более 150 млн руб. При этом на 2014 год депутатами заявлялось 313 наказов, а на 2015-й – 310. После согласования в администрации Владивостока к исполнению было утверждено 68 и 84 наказа соответственно.

Однако на сей раз объем депутатских желаний может превзойти показатели всех последних лет. Например, только членами комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности на 2016 год подготовлен список из 91 наказа. При этом рекордсменом по количеству поданных наказов оказался представитель КПРФ Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, на счету которого оказалось сразу 42 пункта.

Досье "Золотой Рог": Муниципальный правовой акт №55 «О наказах избирателей» был утвержден осенью 2008 г. Согласно ему, все наказы избирателей проходят проверку на соответствие полномочиям органов местного самоуправления. А перечень наказов утверждается до внесения проекта городского бюджета на рассмотрение Думы Владивостока. Как правило, средства наказов расходуются на ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных маршей, ливневой канализации.

Интересно, что на 2014 год, когда в Первореченском районе Владивостока состоялись довыборы в ЗС ПК, на округ депутата Вельгодского (районы Столетия и БАМа) по программе наказов уже было выделено свыше 13 млн руб. – больше, чем на большинство других округов. Однако в краевой парламент жители района в итоге избрали другого городского депутата – единоросса Юрия КОРСАКОВА. Но в будущем году переизбирается уже весь краевой парламент, и, как и в предыдущий раз, основное противостояние в районе наверняка развернется между Корсаковым и Вельгодским. Впрочем, сам коммунист объяснил свое рвение при составлении перечня наказов… большим количеством старого жилого фонда на своем избирательном округе.

- В основном это «хрущевки», основная масса жителей – пенсионеры. У них нет денег, чтобы привести в порядок двор или подъезды к дому, а значит, необходимо дополнительное финансирование из бюджета. Поэтому разбивать список наказов на более приоритетные и менее приоритетные было бы несправедливо. К тому же, как показывает практика, не принятые к исполнению наказы все равно попадают в базу и могут быть реализованы спустя два или три года, - считает депутат.

Кстати, во Владивостоке были прецеденты, когда на один округ в рамках наказов выделялись крупные суммы. В 2014 году на комплексный ремонт ливневой канализации и теплотрасс в районе ул. Фадеева было выделено почти 40 млн руб. Но столь объемная заявка Олега Вельгодского не нашла понимания у коллег.

- Нужно понимать ситуацию с бюджетом, которая есть сегодня. Если бы у нас был чемодан денег, тогда можно было бы не ограничивать себя в наказах. Но сегодня ситуация иная, - оппонирует Вельгодскому депутат-единоросс Дмитрий ПЕНЯЗЬ.

По мнению председателя комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаила ВЕСЕЛОВА, в непростой экономической ситуации надо улучшать качество предварительной работы депутатов с наказами.

- Мы реалисты и понимаем, что выполнение всех наказов невозможно из-за недостатка финансов, - отметил Михаил Веселов. - Но я надеюсь, сумма, которая будет предусмотрена в бюджете Владивостока на наказы в 2016 году, как и в предыдущие годы, будет в пределах 150-160 миллионов рублей.

К тому же, по словам заместителя главы Владивостока Сергея ЧЕРКАСОВА, специалисты управления содержания жилфонда и городских территорий загружены работой, связанной с исполнением администрацией решений судов о проведении капремонта в многоквартирных домах. А поскольку каждый депутатский наказ требует детального изучения и финансовых расчетов, чиновник фактически предложил депутатам «отредактировать» список наказов самим, выделив на свой взгляд наиболее приоритетные.

Окончательный список наказов должен утвердить бюджетный комитет городской думы. А перечень наказов, принятых к исполнению, будет утвержден уже осенью, перед принятием бюджета Владивостока на 2016 год.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.