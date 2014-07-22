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Экс-глава Кавалеровского района Приморья не прочь поруководить Ольгинским

22 Июля 2014, 15:18 | Приморье

Ярка избирательная кампания ожидает Ольгинский район Приморья. Среди выдвинувшихся на пост главы района кандидатов обнаружился известный на северо-востоке края политик – Сергей ПЛЕВАКО, который с 2001 по 2006 год возглавлял соседний Кавалеровский район. За последние годы он пытался баллотироваться в мэры Дальнегорска, вновь возглавить Кавалеровский район и вот теперь решил возглавить Ольгинский.  

Напомним, что Сергей Плевако являлся главой Кавалеровского района в первой половине 2000-ых. В 2006 году, проиграв во втором туре Андрею КАЗДОРФУ, Плевако покинул пост, но из большой политики не ушел. В 2011 году политик баллотировался в Законодательное Собрание Приморья от Компартии, а в 2013-ом попытался стать главой Дальнегорска. В настоящее время Плевако является помощником депутата Госдумы от КПРФ Алексея КОРНИЕНКО. 

Несмотря на многолетнее сотрудничество с КПРФ, на нынешние выборы Сергей Плевако идет как самовыдвиженец. Самостоятельно баллотируется и его конкурент, предприниматель из Кавалеровского района Владимир СЕЛЕДКОВ. Для регистрации самовыдвиженцам необходимо собрать в свою поддержку не менее 44 подписей избирателей района.  Кстати, для Сергея Плевако предыдущий опыт самовыдвижения был неудачным - в 2011 году ему отказали в регистрации на выборах главы Кавалеровского района из-за большого количества недостоверных подписей.

Напомним, что в Единый день голосования главу администрации также изберут в Октябрьском районе Приморья. В Уссурийске, Спасске-Дальнем и Дальнереченске и Октябрьском районе будут избраны новые созывы местных депутатов. В Ольгинском районе, помимо выборов главы района, 14 сентября состоятся выборы глав Ольгинского, Моряк-Рыболовского и Веселояровского поселений, а также довыборы депутатов районной думы по округу №5. 

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: плевако  выборы  кавалерово  депутат  ольга 



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