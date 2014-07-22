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Монумент узникам ГУЛАГа сделали из памятника Сталину
22 Июля 2014, 13:59 | Приморье
Мемориальный знак, посвященный памяти строителей канала Москва - Волга, установили в Дубне недалеко от Дмитровского шоссе в Подмосковье. Материалом для монумента послужила часть бывшего памятника Иосифу СТАЛИНУ, демонтированного еще в эпоху развенчания культа личности.
Установке памятника предшествовала большая разъяснительная работа и обсуждение проекта на публичных слушаниях. Кстати, это не первый памятник, при строительстве которого использовались элементы разобранного монумента Сталину. Фрагменты есть у памятника узникам фашистских лагерей и самолету-штурмовику Ил-2.
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