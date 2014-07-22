Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Женщина из Приморья, смутившая президента, вновь хочет побороться за депутатский мандат
Непарламентские партии намерены включиться в борьбу за мандаты на довыборах депутатов гордумы и Законодательного Собрания во Владивостоке. При этом в числе кандидатов появляются как хорошо известные раньше имена, так и «незасвеченные» политики.
Самое громкое выдвижение состоялось на округе №5 в Первореченском районе Владивостока, где партия «Родина» решила выставить на довыборы в Законодательное Собрание известную на всю страну редактора газеты «Народное вече» Марию СОЛОВЬЕНКО. Правда, выбор «Родины» нельзя назвать до конца удачным: в прошлом году Марья Дмитриевна сначала признавалась в симпатиях к «Республиканской партии России» Владимира РЫЖКОВА (чья идеология, мягко говоря, противоречит программе «Родины». - Прим. автора), а затем пыталась участвовать в выборах мэра Владивостока, но даже не представила подписи в свою поддержку в избирком.
Среди причин отказа от участия в выборах женщина, смутившая самого президента РФ, назвала нежелание участвовать в выборах по правилам «несправедливого» Избирательного кодекса Приморского края, а также необходимость посвятить себя творчеству и развитию собственного издания. И хотя за последние 12 месяцев принципиальных изменений в кодекс не вносилось, Соловьенко готова вновь отправиться на выборы. Кстати, компанию ей на округе составит еще один несостоявшийся кандидат на выборах-2013. Это предприниматель из Спасска-Дальнего Владимир ПАЦ, выдвинутый «Гражданской силой». Но им будет весьма непросто собрать подписи.
Но главные роли, как ожидается, достанутся представителям «Единой России» Юрию КОРСАКОВУ и КПРФ Олегу ВЕЛЬГОДСКОМУ: депутаты Думы Владивостока намерены пойти на повышение. Причем Олег Вельгодский сделает эту попытку уже во второй раз: в декабре 2011 года он совсем немного проиграл Павлу СЕРЕБРЯКОВУ, чей переход на должность вице-губернатора и стал точкой отсчета нынешней кампании. Еще одна парламентская партия, «Справедливая Россия», выдвинула в депутаты предпринимателя Бориса ЖИРОВА. Многие полагают, что этот кандидат может осложнить избрание как Юрию Корсакову, так и Олегу Вельгодскому.
…Если довыборы в ЗСПК станут состязанием матерых политиков, то на довыборах в Думу некоторые партии решили обкатать свою молодежь. КПРФ выставила на вакантное место по округу №3 лидера комсомольцев Владивостока 27-летнего Максима ШИНКАРЕНКО, а «Гражданская сила» - менеджера по закупу из Хабаровска 25-летнюю Ксению ПОЛТАВЕЦ. Противостоять они будут выдвинутому «Единой Россией» директору МУП «Владивостокское предприятие электросетей» Владимиру ЛАТЫШЕВУ.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
Новости раздела
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Лесная биржа задаст новые стандарты
- Помогают тем, кто умеет работать сам
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Июньский импульс
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо