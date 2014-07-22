Женщина из Приморья, смутившая президента, вновь хочет побороться за депутатский мандат

Непарламентские партии намерены включиться в борьбу за мандаты на довыборах депутатов гордумы и Законодательного Собрания во Владивостоке. При этом в числе кандидатов появляются как хорошо известные раньше имена, так и «незасвеченные» политики.

Самое громкое выдвижение состоялось на округе №5 в Первореченском районе Владивостока, где партия «Родина» решила выставить на довыборы в Законодательное Собрание известную на всю страну редактора газеты «Народное вече» Марию СОЛОВЬЕНКО. Правда, выбор «Родины» нельзя назвать до конца удачным: в прошлом году Марья Дмитриевна сначала признавалась в симпатиях к «Республиканской партии России» Владимира РЫЖКОВА (чья идеология, мягко говоря, противоречит программе «Родины». - Прим. автора), а затем пыталась участвовать в выборах мэра Владивостока, но даже не представила подписи в свою поддержку в избирком.

Среди причин отказа от участия в выборах женщина, смутившая самого президента РФ, назвала нежелание участвовать в выборах по правилам «несправедливого» Избирательного кодекса Приморского края, а также необходимость посвятить себя творчеству и развитию собственного издания. И хотя за последние 12 месяцев принципиальных изменений в кодекс не вносилось, Соловьенко готова вновь отправиться на выборы. Кстати, компанию ей на округе составит еще один несостоявшийся кандидат на выборах-2013. Это предприниматель из Спасска-Дальнего Владимир ПАЦ, выдвинутый «Гражданской силой». Но им будет весьма непросто собрать подписи.

Но главные роли, как ожидается, достанутся представителям «Единой России» Юрию КОРСАКОВУ и КПРФ Олегу ВЕЛЬГОДСКОМУ: депутаты Думы Владивостока намерены пойти на повышение. Причем Олег Вельгодский сделает эту попытку уже во второй раз: в декабре 2011 года он совсем немного проиграл Павлу СЕРЕБРЯКОВУ, чей переход на должность вице-губернатора и стал точкой отсчета нынешней кампании. Еще одна парламентская партия, «Справедливая Россия», выдвинула в депутаты предпринимателя Бориса ЖИРОВА. Многие полагают, что этот кандидат может осложнить избрание как Юрию Корсакову, так и Олегу Вельгодскому.

…Если довыборы в ЗСПК станут состязанием матерых политиков, то на довыборах в Думу некоторые партии решили обкатать свою молодежь. КПРФ выставила на вакантное место по округу №3 лидера комсомольцев Владивостока 27-летнего Максима ШИНКАРЕНКО, а «Гражданская сила» - менеджера по закупу из Хабаровска 25-летнюю Ксению ПОЛТАВЕЦ. Противостоять они будут выдвинутому «Единой Россией» директору МУП «Владивостокское предприятие электросетей» Владимиру ЛАТЫШЕВУ.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.