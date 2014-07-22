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В думе Спасска-Дальнего появится фракция "Спасскцемента"
Ожидаемым сюрпризом оказался список партии «Справедливая Россия» на выборах в Думу Спасска-Дальнего в Приморье. Список эсеров возглавил представитель ОАО «Спасскцемент», а ряд сотрудников градообразующего предприятия, среди которых есть даже охранники, баллотируются в гордуму по территориальным группам.
Возглавил список кандидатов в местную думу заместитель начальника юридического отдела ОАО «Спасскцемент» Иван ПРИБЫТЬКО, который также является руководителем местного отделения «Справедливой России» в Спасске-Дальнем.
Сотрудники «Спасскцемента» также баллотируются в городскую думу в 5 из 10 территориальных групп. Это товароведы отдела материально-технического снабжения компании Денис ТАРНАВСКИЙ и Вадим ДМИТРЮКОВ, инженер по контролю промышленной безопасности на открытых горных работах Олег ТАРИТИН, охранники Александр ШАРОМОВ и Александр ПИПКО.
Напомним, что выборы в Думу Спасска состоятся 14 сентября текущего года. Кроме того, в Единый день голосования депутатов также будут выбирать жители Уссурийска, Дальнереченска, Октябрьского и Ольгинского районов, а также Советского района Владивостока.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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