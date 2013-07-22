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Лучшие проекты индивидуального дома администрация Приморского края выкупит у их авторов
В Приморье объявлен конкурс на лучший проект индивидуального строительства дома. Проекты-победители будут предоставляться жителям края бесплатно. С такой инициативой выступил губернатор Владимир Миклушевский.
Свои проекты участники конкурса должны направить в департамент градостроительства Приморского края. Оценивать их будет экспертное жюри.
Кроме того, проекты домов обсудят на телеканале «Общественное телевидение Приморья» в программе «Моя земля». В качестве экспертов в ней примут участие многодетная семья Кузьменко из Новошахтинска, молодые семьи, а также специалисты по фен-шую, строители, риелторы и другие.
Лучшие проекты администрация Приморского края выкупит у их авторов.
Как отметил Владимир Миклушевский, одна из главных задач конкурса – развеять мифы о дороговизне индивидуального дома, сообщила пресс-служба губернатора Приморского каря.
«Наша цель развеять два мифа – коттедж могут позволить себе только богатые люди, а жить в частном доме некомфортно и дорого. Это совсем не так», - подчеркнул глава региона.
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Комментарии
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Псевдоним09:33, 25.07.2013#
Мы строим уже тертий дом в своей жизни. Дети выросли, свои семьи, большой дом продали, хватило на два небольщих. С нуля- все сами продумываем, многое делаем тоже сами. Скажу одно- построить дом о-очень трудно, особенно, если учесть, что строителей нормальных днем с огнем не найдешь. На у каждой стройке меняли по две-три бригады, пока не подходили те, кто хоть как-то строить умеет. Поэтому идею с предоставлением хороших проектов желающим самостоятельно строиться считаю удачной. На готовый проект аои улучшения вносить легче, чем придумывать и ощибки по ходу дела исправлять!и без того это дело сложное. Но в вонючие и шумные многоквартирные дома нас уже не загонишь ни за какие удобства и близкие магазины-развлечения. Когда просыпаешься под пение птиц, а не под соседскую сигнализацию - это стОит всех усилий. Да и грядочки-клумбочки свои, а не загаженный и замусоренный двор - тоже значение имеют. Содержание такого дома после строительства- не в пример дешевле (и по нервам тоже!) квартиры в "элитном доме" из пенопласта. И эти вечные войны обиженных жильцов с управляющими жуликами. . . . Тем , кто живет по принципу трех Т- (тахта-телевизор-тапочки)- и кому от зависти и злости, конечно, приходится слюною захлебываться, в том числе и на данной странице в комментариях - мои соболезнования.
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Все проекты , в Студию, , , Бо, кроме "" колхозных"" клубов, ни чего больше проетировать не умеют, , Дома, не только страшные, но и абсолютно Не функциональны. . . Нужно как можно больше применять Современные, энергосберегающие и дешовые технологии строительсва, дома должны быть не только красивые и комфортные, требующие малых затрат на эксплуатацию, но и долговечные. . . И не маловажно, стоимость кв. метра. она должна быть не более 12 - 15 тыс. рублей, за кв. метр, чего можно добится легко. . .