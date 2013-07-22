Лучшие проекты индивидуального дома администрация Приморского края выкупит у их авторов

В Приморье объявлен конкурс на лучший проект индивидуального строительства дома. Проекты-победители будут предоставляться жителям края бесплатно. С такой инициативой выступил губернатор Владимир Миклушевский.

Свои проекты участники конкурса должны направить в департамент градостроительства Приморского края. Оценивать их будет экспертное жюри.

Кроме того, проекты домов обсудят на телеканале «Общественное телевидение Приморья» в программе «Моя земля». В качестве экспертов в ней примут участие многодетная семья Кузьменко из Новошахтинска, молодые семьи, а также специалисты по фен-шую, строители, риелторы и другие.

Лучшие проекты администрация Приморского края выкупит у их авторов.

Как отметил Владимир Миклушевский, одна из главных задач конкурса – развеять мифы о дороговизне индивидуального дома, сообщила пресс-служба губернатора Приморского каря.

«Наша цель развеять два мифа – коттедж могут позволить себе только богатые люди, а жить в частном доме некомфортно и дорого. Это совсем не так», - подчеркнул глава региона.