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Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке

22 Июня 2018, 15:11 | Приморье

В регионе продолжается подготовка сервисного персонала для проведения четвертого Восточного экономического форума, который пройдет в регионе 11-13 сентября. Третья группа специалистов сдала свой экзамен в пятницу, 22 июня.

Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, 30 человек подготовили по направлению «официант зон питания» на базе специализированного центра компетенций «Кадры для сервиса».

«Обучение специалистов началось 14 мая. За это время к работе на ВЭФ уже готово 79 человек – официантов зон питания», – отметила начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Приморского края Ольга Пермякова.

Отметим, специализированный центр компетенций «Кадры для сервиса» был создан в 2017 году на базе Колледжа технологии и сервиса. В учреждении в рамках специальной краевой программы по формированию качественной кадровой базы сервисного персонала будет обучено 110 официантов и 12 администраторов для зон питания в гостиничных корпусах.

Всего для ВЭФ планируется подготовить более 900 специалистов, которые будут создавать комфортную атмосферу для участников и гостей мероприятия. Кроме этого, в регионе проведут сертификацию более 480 человек: 242 водителя, 220 официантов зон питания, 13 диспетчеров автомобилей и девять диспетчеров шаттлов.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По мнению Андрея Тарасенко, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявило особое внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Участие в мероприятии уже подтвердили представители около 20 иностранных государств.

 

Фото - Глеб ИЛЬИНСКИЙ ( Приморская газета)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  приморский край  вэф 



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