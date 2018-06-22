В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона

Защита информационных ресурсов от кибервторжения, внедрение новых защитных систем, новеллы в законодательстве обсудили на форуме «Актуальные вопросы информационной безопасности», открывшемся в Администрации Приморского края в пятницу, 22 июня. В работе форума принял участие вице-губернатор Дмитрий Мариза.

Посвященный вопросам информационной безопасности форум проводят в крае уже в седьмой раз. Дмитрий Мариза подчеркнул, что устойчивая работа информационной инфраструктуры является необходимым условием эффективного социально-экономического развития Приморья.

«Не секрет, что сегодня масштабным кибератакам подвергаются государственные учреждения, частные компании и физические лица. В 2017 году на информационные ресурсы администрации региона совершено более 12 тысяч компьютерных атак, за первое полугодие 2018 года – уже более трех тысяч, все они были успешно отражены», – прокомментировал заместитель главы региона.

Дмитрий Мариза отметил, форум послужит хорошей профессиональной площадкой для обсуждения и выработки эффективных решений данной проблемы.

Как отметил генеральный директор компании – организатора мероприятия «Информационный центр» Павел Стаценко, в связи с появлением в крае территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, открытием новых производств идет большой рост информационных массивов.

«Это новый тренд, когда и медицина, и ЖКХ, и энергетика, культура максимально насыщенны средствами информатизации, накопления, обработки данных. Причем даже те или иные технические решения принимаются уже благодаря автоматике. Это новое поле деятельности, где предстоит большая работа по обеспечению безопасности этого направления», – пояснил руководитель компании.

По словам Павла Стаценко, в первую очередь на форуме рассматриваются вопросы защиты государственных ресурсов, что определено российским законодательством законодательство, – ставка делается на использование отечественных сертифицированных решений и технологий.

В форуме приняли участие более 500 человек, среди которых сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю, Управления ФСТЭК России по ДФО, Роскомнадзора по Приморскому краю, а также представителей ведущих отечественных компаний. Собравшиеся обсудили требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, вопросы аттестации распределенных информационных систем.

Так, эксперты привели примеры проверок организаций, предприятий и учреждений, поделились практическим опытом мониторинга информационной безопасности, выявления уязвимостей в программном обеспечении. Кроме того, участники форума узнали о методологии и практике выбора решений по внедрению средств защиты информации на объектах.

Помимо этого, специалисты представили новые разработки в сфере защиты информации, а также требования к подготовке кадров в этой области.

Фото Евгения КОВАЛЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток